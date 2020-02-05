Двое рабочих упали со стройки в Тбилиси, один из них погиб

Национальный банк самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал проверку генпрокуратуры по делу о мошенничестве в «Сбербанке Абхазии».

В пресс-релизе указано, что «с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий».

Как говорится в сообщении, речь идёт об использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.

«Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшем к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии. В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С. не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться», - говорится в сообщении.

В Нацбанке напоминают, что 13 ноября 2017 в проблемном банке была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Тимур Бганба был освобожден от занимаемой должности Председателя Правления Сбербанка Абхазии.

«В течение шести месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу направленную, с одной стороны,на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн. рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии. Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную Прокуратуру Республики Абхазия. В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии», - сказано в заявлении Национального банка.

Абхазская прокуратура опубликовала информацию о проверке 3 февраля. В ней говорится, что по факту хищения денежных средств в ведомство 17 января обратился руководитель «Сбербанка Абхазии»

«Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей. В настоящее время следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводится комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий. По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.», - заявили в следственном ведомстве.