Путин и Лукашенко договорились о газе, но не договорились о нефти

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, главным содержанием которых было недавнее оживление отношений Минска с Соединенными Штатами и растущее экономическое давление на Белоруссию со стороны Москвы.

За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко сетовал на заседании своего правительства на условия российских поставок сырой нефти, - эта статья импорта многие годы оставалась для Белоруссии наиболее чувствительной.

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак заявил, завершая переговорный день, что сырая нефть будет поставляться в Белоруссию только по рыночным ценам. Он также заявил о договоренности сохранить поставки природного газа на уровне цен 2019 года - 127 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Согласно заявлению Козака, оба президента продолжат в дальнейшем переговоры об интеграции.

Александр Лукашенко руководит Белоруссией более 25 лет. В последние годы он испытывает на себе растущее давление российского руководства, добивающегося интеграции обеих стран в «союзное государство». В минувшем декабре оба лидера должны были, как ожидалось, подписать «дорожную карту» с конкретными шагами в направлении союзного государства. Однако Лукашенко этому воспротивился.

С того момента России направляла Белоруссии ясные сигналы давления - по большей части в виде сокращенных поставок нефти и высоких цен на энергоносители. Прибыли, полученные Белоруссией от продажи нефтепродуктов на европейские рынки многие годы служили «локомотивом» ее экономического развития.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео стал самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Белоруссию за последние два десятилетия.

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам»

Делегация США назвала переговоры в Минске сердечными. Помпео предложил белорусскому лидеру подумать над возможностями закупки нефти в США. Американский политик заявил: «Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами "на сто процентов по конкурентным ценам"».

Как передает агентство Associated Press, белорусские официальные источники сообщили, что за прошлый год страна потеряла 300 миллионов долларов в результате сокращения российских субсидий и повышения цен.