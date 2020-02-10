Конгрессмен Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к достижению компромисса

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к диалогу и достижению компромисса. Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе в социальной сети Twitter прокомментировал встречу со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, назвав её продуктивной.

«После встречи я провёл диалог с различными сторонами-участниками политического кризиса в Грузии. Прогресс достигнут, но стало очевидно, что у оппозиции и правящей партии вновь остаются неразрешенные вопросы», - заявляет политик.

Кинзингер указывает на то, что в условиях демократии акции протеста должны быть мирными.

«Протесты – норма для демократии, но они должны оставаться мирными. При этом, жители должны жить с гарантией, что правовая система справедлива для всех, вне зависимости от политической принадлежности», - отметил Кинзингер.

Конгрессмену в социальной сети ответил и Талаквадзе, который надеется, что отношения между Грузией и США. «США – главный стратегический партнёр и друг Грузии. Вместе в вами мы продолжим вносить вклад в укрепление мира, безопасности и свободы в мире. Наша дружба и сотрудничество для нас многое значит. Наше правительство продолжает работу для достижения политического результата», - заявил Талаквадзе.

Адам Кинзингер – один из конгрессменов, который направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария критическое письмо. В нём говорилось о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта Анаклия.