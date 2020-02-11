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Украинский турист погиб в Грузии в результате схода лавины
Украинский турист погиб в высокогорном регионе Сванети в результате схода лавины. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Лавина сошла накануне на одном из склонов горнолыжного курорта Тетнулди. Спасателям удалось спасти туриста из Чехии. О пропаже гражданина Украины стало известно спустя несколько часов.
Другие новости дня
В Москве датчик "Радона" зафиксировал 60-кратное превышение радиации
Датчик государственного предприятия "Радон", которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, зафиксировал 60-кратное превышение радиационного фона на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве: 18 микрозивертов в час при максимально допустимой интенсивности излучения в 0,3 микрозиверта.
Жители района Московречье-Сабурово сообщают, что это происходит уже седьмой раз за трое суток, однако ни в "Радоне", ни в МЧС никаких действий не предпринимают, утверждая, что датчик работает в тестовом режиме и никаких скачков радиации на самом деле нет.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов, побывавший на месте, где установлен датчик "Радона", подтвердил, что прибор фиксировал превышение радиации все выходные. По словам Тарасова, в ночь на понедельник к месту строительства хорды приехали руководитель "Радона" Алексей Лужнецкий и представитель госкорпорации "Росатом", в структуру которой входит "Радон", Александр Пташкин. Они заявили, что датчик технически неисправен. При этом, как утверждает Тарасов, измерения другими приборами они не проводили, а датчик, который установили рядом экологические активисты, фиксировал всплески уровня радиации синхронно с датчиком "Радона" – правда, он показывал меньшие значения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие радиоактивных отходов на маршруте Юго-Восточной хорды. В сообщении мэрии говорилось, что в "случае со строительством хорды город столкнулся с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50−60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе". При этом в мэрии назвали выявленные следы радиоактивного загрязнения "незначительными".
Летом прошлого года российское отделение Greenpeace предупредило мэрию Москвы о том, что при строительстве Юго-Восточной хорды в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества из могильника отходов Московского завода полиметаллов. Экологи заявили, что при работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности, а радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. Это нанесет существенный вред здоровью москвичей – в частности, резко увеличит риск онкологических заболеваний.
Согласно акту обследования места предполагаемого строительства от апреля 2019 года, уровень радиации на склоне близ Московского завода полиметаллов уже тогда превышал допустимую норму в несколько раз. Greenpeace призвал разработать и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта и "не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения", однако мэрия на это не отреагировала.
Жители района Москворечье-Сабурово уже год протестуют против строительства хорды. В начале января они организовали круглосуточное дежурство, чтобы не пускать технику на место строительства.
В Абхазию не пустили граждан Северной Кореи, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
В Абхазию из России не пустили 50 граждан Северной Кореи, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом заявил и.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия на встрече с российским послом, Алексеем Двиняниным.
В начале февраля в Абхазии ввели ряд мер, чтобы защитить население от коронавируса. В частности, через пункты пропуска «Псоу» и «Ингури» запретили въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним. Ограничение будет действовать до 7 марта.
При этом, в миграционной службе заявили, что в Абхазии нет ни одного гражданина Китая.
Посольство США в Грузии разочаровано «временем и контекстом» ареста Гиги Угулава
Посольство США в Грузии разочаровано «временем и контекстом» ареста одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Посольство США поддерживает политический диалог между правящей партией Грузией и представителями оппозиции, который направлен на достижение соглашения по избирательной системе, которую заслуживает грузинский народ.Посольство США разочаровано тем, что время и контекст вынесения приговора и ареста лидера оппозиции вчера вечером поставили под угрозу диалог. Среда, которая способствует успешному продолжению диалога, требует независимой, прозрачной судебной системы, свободной от политического влияния. Мы призываем все стороны сохранять приверженность политическому диалогу, а также дальнейшему совершенствованию избирательного кодекса. Это наилучший способ для создания условий для свободных и справедливых выборов», - говорится в заявлении.
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Угулава признан виновным в противоправном присвоении или растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Речь идёт о деле по «Фонду развития Тбилиси».
США выделят 170 млн долларов на военную помощь для стран Европы и Евразии, включая Грузию
США планируют выделить 170 миллионов долларов на военную помощь для стран Европы и Евразии, включая Грузию. Как сообщает Первый канал Грузии, об этом говорится в законопроекте бюджета 2021 фискального года США.
В документе отмечено, что приоритеты стратегической безопасности в Европе и Евразии направлены на противодействие влиянию и агрессии России путем усиления возможностей союзников и партнеров защищать свой суверенитет и обеспечивать свою собственную защиту посредством улучшения сотрудничества с НАТО и другими западными державами, а также проведения устойчивой реформы в сфере обороны, путем улучшения взаимосотрудничества с другими силами.
Согласно документу, финансирование будет способствовать поставке оснащения и учениям, включая получение тактического оснащения для разведки и наблюдения, а также командования и контроля.
Приоритетными получателями финансирования в законопроекте о бюджете США на 2021 год названы: Грузия, Украина, Эстония, Латвия, Литва, которые в этом документе упоминаются как страны на линии фронта.
«Часть региональных средств иностранного военного финансирования будет использована для расширения Европейской программы стимулирования рекапитализации, которая подчеркивает распределение бремени по стимулированию грантовой военной помощи со стороны США странам, которые будут вкладывать национальные средства в модернизацию своих военных и предотвращение использования российской техники. Департамент по обороне будет работать с потенциальными странами», — отмечается в документе.
Согласно законопроекту о фискальном бюджете США на 2021 год, также планируется выделить финансовую помощь Грузии в рамках программы международного военного образования и учений. Бюджет данной программы – 25.5 млн долларов, а странами-получателями являются: Грузия, Болгария, Польша, Румыния, Турция и Украина.
«Программы международного военного образования и учений в Европе укрепляют региональную безопасность и взаимосотрудничество между США, НАТО и европейскими вооруженными силами и помогают противостоять российской агрессии. Самое главное, что эти программы помогают обеспечить, чтобы у стран, действующих вместе с Соединенными Штатами, были офицеры, которые понимают и ценят доктрину и оперативную тактику вооруженных сил США», — говорится в документе.
Аслан Бжания заявил о сотрудничестве с Иналом Ардзинба
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил о сотрудничестве с Иналом Ардзинба – председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, бывшим сотрудником администрации президента России.
«Совместно с группой молодежи и нашим соотечественником, действительным государственным советником России Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей Родины. Помощь в этой работе оказывают российские государственные деятели, эксперты и предприниматели. После выборов планируется создание постоянно действующего органа по реализации масштабных реформ в Республике Абхазия. Мы должны сделать шаг в будущее – создать условия для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства», - говорится в заявлении Бжания к абхазской молодёжи.
29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
В январе Инал Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии.
Бывший премьер-министр Квирикашвили критикует грузинские власти за арест Угулава
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили критикует власти за арест одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава.
Квирикашвили указывает на то, что Угулава попал в тюрьму за несколько месяцев до парламентских выборов и на фоне острой критики властей со стороны стратегических партнёров Грузии. Экс-премьер считает, что правящая сила отказывается от избранного большинством населения страны демократического курса.
«Такими действиями власти берут на себя полную ответственность за дальнейший рост поляризации. Призываю их, сделать всё для нормализации политического процесса, избежания поляризации общества и мирного проведения важнейших выборов», - написал Квирикашвили в социальной сети «Фейсбук».
Георгий Квирикашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 30 декабря 2015 года по 20 июня 2018 года.
Сопредседатели Женевских дискуссий обсудили в Цхинвали вопрос открытия пунктов пропуска
Сопредседатели Женевских дискуссий обсудили в Цхинвали вопрос открытия пунктов пропуска. Агентство «Рес» цитирует представителя Евросоюза Тойво Клаара.
«Мы надеемся, что сможем провести конструктивный диалог и поговорим об открытии пунктов пропуска. Надо отметить положительный фактор недавнего открытия пунктов пропуска, но хотелось бы, чтобы это носило постоянный характер. В конце концов, всё, что мы обсуждаем на встречах, направлено на благо людей. Нам вместе следует подумать, как облегчить жизнь людей», - подчеркнул Клаар.
По информации полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева, стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью.
«Мы ценим, что вы пытаетесь найти общие точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации и в вопросе создания системы безопасности в районе, прилегающем к границе. Уверяем вас, что это является и нашей повседневной работой, чтобы ситуация в районе приграничья была спокойной и мы нашли пути создания добрососедских отношений с сопредельным государством – Грузией», - отметил Джиоев.
В Цхинвали заявили, что высоко ценят Женевский формат и механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
«Ни в коей мере не намерены выходить из формата МПРИ, или демонстративно отказаться от встреч МПРИ. Доказательством является проведение технических встреч в рамках МПРИ во время обострения по вине грузинской стороны ситуации в Цнелис, когда грузинская сторона незаконно установила пост на территории Южной Осетии. Было проведено семь таких встреч, и на них обсуждался единственный вопрос – ситуация в Цнелис», - отметил Джиоев.
Югоосетинские власти вновь закрыли пропускной пункт «Раздахан» 7 февраля. Он был открыт с 24 января для пенсионеров без югоосетинского и российского гражданства. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района.
Кан Кварчия отказался от участия в президентских выборах
И.о. главы администрации Сухуми Кан Кварчия отказался от участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом сообщает «Абхазия-информ».
При этом, Кварчия не собирается поддерживать ни одного из кандидатов, а избирателей призвал сделать осознанный выбор.
«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления. Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы», - отметил Кварчия.
Выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Выдвижение кандидатов же завершается сегодня.
На пост абхазского лидера претендуют лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер и министр экономики абхазского правительства Адгур Ардзинба, а также лидер партии «Акзаара» Леонид Дзапшба.
МИД России назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией возможно при стабилизации ситуации в Грузии и прекращении русофобской кампании в стране, - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Как известно, введенный в июле прошлого года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии это временно вынужденная мера, на которую Москве пришлось пойти в ответ на известную грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года. Говорить об ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан», - отметил заместитель министра.
Руденко также заявляет, что Москва не рассматривает вопрос отмены визового режима для граждан Грузии.
«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит. Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Руденко прокомментировал и заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о возможности диалога с Россией по примеру нормандского формата.
«Это далеко не первое заявление Саломе Зурабишвили, в котором она, комментируя существующие двусторонние и многосторонние форматы с участием России и Грузии, предлагает в дополнение к ним или на их замену нечто новое. Свои оценки на этот счет мы уже давали. По-прежнему исходим из того, что проблематика региональной безопасности является предметом международных женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот переговорный формат доказал свою востребованность. Уверен, что его потенциал до конца не использован. Существуют и другие устоявшиеся форматы, в том числе и для двустороннего общения, развитие которого мы всегда приветствуем. Имею в виду прежде всего регулярный диалог Григорий Карасин – Зураб Абашидзе. В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», - заявил замглавы МИД.
В интервью РИА Новости Руденко прокомментировал и возможное участие Сергея Лаврова в заседании комитета министров Совета Европы. Грузинская оппозиция выступает против участия главы российского МИД в заседании.
«Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии. Что касается уровня российского участия в министерском заседании КМСЕ, то решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов», - отметил Руденко.
Бывшего депутата, пригласившего Сергея Гаврилова в Грузию, назначили замдиректора электростанции
Бывшего депутата Закария Куцнашвили, пригласившего депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Грузию, назначили заместителем директора Гардабанской тепловой электростанции. Информацию журналистам подтвердил сам Куцнашвили, правда не уточнил, когда приступил к новой работе.
Электростанция принадлежит государству. Её построила «Корпорация нефти и газа Грузии».
Куцнашвили покинул парламент Грузии летом прошлого года из-за инцидента, который произошел во время заседания Международной ассамблеи православия. Депутат Госдумы от Коммунистической партии России Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло спикера, что стало причиной массовых выступлений в Тбилиси. Куцнашвили был главой грузинской делегации и выступал в качестве организатора этого мероприятия.
В тот же день стихийный митинг перед зданием парламента в центре грузинской столицы перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули. Инцидент привёл к политическому кризису в Грузии.
ФСБ обвинила жителей Калининграда в госизмене за съёмку собственной свадьбы
ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, заподозренных в государственной измене. Спецслужба обвиняет супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника. По данным газеты "Коммерсантъ", суть дела заключается в том, что чекист был приглашён на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть.
Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняют в том, что спецслужбы видео и фотографии с их свадьбы попала спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.
Разоблачённый сотрудник занимается в ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета без указания источника. Родственники обвиняемых вспоминают, что контрразведчик — бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки и рассказывал о своей работе, фотографируясь с гостями. Позднее эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.
Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели. Женщина с июля 2018 года содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где её поставили на учёт как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.
По предъявленной статье супругам грозит до 20 лет лишения свободы.
Руководителем Совбеза Чечни назначен 23-летний племянник Кадырова
Родной племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - Хамзат Кадыров - назначен главой Совета безопасности республики. Ранее он занимал должность главы Курчалоевского района.
Об этом, по информации Кавказ.Реалии, сообщил префект Шалинского района, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпалали Ибрагимов на своей странице в "Инстаграме".
23-летний Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов и факультет госуправления Чеченского госуниверситета. С июня 2018 года возглавлял администрацию Курчалоевского района.
Ранее Кадыров назначил министром образования и науки региона двоюродного брата Идриса Байсултанова.
Михаил Саакашвили: «У Путина в России меньше политзаключённых, чем у Иванишвили в Грузии»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Грузия обогнала Россию по числу политзаключённых. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи», комментируя арест одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава.
«Несмотря на моё отношение к Владимиру Путину, могу сказать, что у него в огромной России намного меньше политзаключенных, чем у Иванишвили в Грузии», - отметил Саакашвили.
Экс-президент считает, что не имеет смысла продолжать политический диалог с властями Грузии и Бидзиной Иванишвили.
«Всё закончится с этом году», - заявил Саакашвили, имея в виду победу в парламентских выборах.
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Он сам приехал в министерство внутренних дел, после чего его поместили в т.н «матросовскую тюрьму».
В Вашингтоне встревожены арестом Гиги Угулава: «Это не демократия»
В Вашингтоне встревожены арестом одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава.
Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер написал в социальной сети Twitter: «Гиги Угулава, лидер «Европейской Грузии» был аррестован сегодня и приговорён к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это не демократия».
Позднее заявление распространил и глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш: «Я разочарован, что Грузия решила усилить политически мотивированное гонение лидеров оппозиции. Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, коллапс независимости судебной системы и преследование оппозиции - неприемлемое поведение».
Кинзингер и Риш на прошлой неделе провели встречи со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Ранее они направили критические письма премьер-министру страны Георгию Гахария.
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Он сам приехал в министерство внутренних дел, после чего его поместили в т.н «матросовскую тюрьму».
В Ирландии националисты «Шинн фейн» добились крупного успеха на выборах
Досрочные выборы в Ирландии, прошедшие 8 февраля, завершили многолетний период, когда две политические партии - консерваторы «Фине гэл» и либералы из партии «Фианна фойл» - определяли политику страны. В результате голосования, прошедшего в минувшие выходные, националисты «Шинн фейн» приобрели решающее влияние, став третьей силой.
Подсчет голосов в некоторых избирательных округах еще продолжается.
Мэри Лу Макдональд, лидер «Шинн фейн», выступающей за объединение Ирландии с британским регионом Северная Ирландия, заявила о готовности к коалиционным переговорам. Она выразила стремление сформировать «народное правительство». В интервью государственной телерадиокомпании RTÉ лидер «Шин Фейн» уточнила, что предпочла бы покончить с прежней двухпартийной системой.
Мэри Лу Макдональд намерена провести консультации о будущем правительстве с Зеленой партией Ирландии (7,1 процента голосов), Лейбористской партией (4.4%), Социал-демократами, Social Democrats (2.9%), Solidarity-People Before Profit (2.6%), с Социалистической партией, Рабочей партией Ирландии и союзом двух левых партий (он называется «Солидарность - Люди важнее прибыли». Эти небольшие партии смогут получить 22 кресла в 158-местном парламенте. «Шин фейн» для создания коалиции с этими партиями необходимо не менее 58 мест.
Националистическая «Шинн фейн» ранее считалась политическим крылом военизированной Ирландской республиканской армии (ИРА), целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства.
Как показывали 9 января опросы по окончании голосования, «Шинн фейн» набирала примерно 24,5 процента голосов, крупнейшая оппозиционная партия «Фианна фойл» - 22,2 процента, правящая «Фине гэл» во главе с премьером Лео Варадкаром - также 22,2 процента.
Посол Китая надеется, что Грузия снимет ограничения в связи с коронавирусом как можно скорее
«Мы верим, что благодаря тесной коммуникации и сотрудничеству между Китаем и Грузией мы сможем предотвратить и контролировать эпидемию», - заявила на пресс-конференции посол Китая в Грузии Ли Ян, передает Общественный вещатель. Она отметила, что Грузия предприняла некоторые временные меры для предотвращения распространения эпидемии, включая прекращение прямых рейсов и запрет на ввоз живых животных из Китая.
«Эпидемия уже оказала определенное негативное влияние на сообщение между Китаем и Грузией, визиты, импорт и экспорт, а также может повлиять на темпы текущих масштабных проектов транспортной инфраструктуры. Китай будет и впредь поддерживать тесные связи и сотрудничество с международным сообществом, включая Грузию, чтобы победить эпидемию в кратчайшие сроки. Мы еще раз призываем грузинскую сторону тщательно рассмотреть уже принятые временные меры ограничения с целью свести к минимуму ущерб, который эпидемия может нанести сотрудничеству между Китаем и Грузией в различных областях», - отметила посол.
Гиги Угулава приговорили к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. О решении стало известно несколько минут назад.
Угулава признан виновным в противоправном присвоении или растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Речь идёт о деле по «Фонду развития Тбилиси»
Политик сейчас находится в офисе «Лейбористской партии Грузии». После решения суда, журналисты ожидают его задержания. Угулава уже назвал решение суда «решением Бидзины Иванишвили».
В 2015-2017 годах бывший мэр Тбилиси уже находился в тюрьме по делу компании "Тбилсервис" и территории Рике в центре Тбилиси.
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания представила в ЦИК подписные листы
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания в президенты самопровозглашенной республики Абхазия представила в ЦИК подписные листы.
Как заявил «Апсны.иахьа» руководитель инициативной группы Дмитрий Маршания, сторонники Бжания собрали больше подписей, чем требовалось. Решение о регистрации кандидата ЦИК должен принять в течение 10 дней.
Еще один кандидат, вице-премьер абхазского правительства Адгур Ардзинба сегодня сдал экзамен на владение абхазским языком. Он рассказал лингвистической комиссии о себе, прочитал и пересказал текст на политическую тематику, а также написал изложение.
Выдвижение кандидатов завершается завтра, а президентские выборы пройдут 22 марта. В выборах планируют участие Аслан Бжания, Адгур Ардзинба, Леонид Дзапшба и Кан Кварчия.
Грузинская оппозиция продолжает консультации по реформе избирательной системы
Грузинские оппозиционные партии продолжают консультации по реформе избирательной системы. Очередные переговоры прошли в офисе «Лейбористской партии Грузии».
Как заявили представители партии «Европейская Грузия», правительство должна сформировать партия, которая наберет на выборах более 40 процентов голосов и выиграет большинство мажоритарных округов. В оппозиции хотят, чтобы число мажоритариев в парламенте было сокращено до 20 или 15.
В том случае, если правящая партия не пойдёт на уступки по избирательной системе, оппозиционные силы планируют выставить в тбилисских мажоритарных округах единых кандидатов.
Правящая сила еще в декабре предложила оппозиции свой вариант под условным названием «100 на 50». Он подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам до 100 и сокращением мажоритарных депутатов до 50.
Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с победой партии «Ени Азербайджан» на выборах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на парламентских выборах партии «Ени Азербайджан». Алиев является руководителем партии.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев поблагодарил Гахария за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружеских отношений между двумя странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
Парламентские выборы в Азербайджане, прошедшие в воскресенье, сопровождались многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честность официальных результатов. Кроме того, несмотря на большое число кандидатов, на выборах не было подлинной конкуренции. К такому мнению пришли представители миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
МИД России не уточняет, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси
В МИД России пока не уточняют, есть ли в планах Сергея Лаврова поездка в Тбилиси для участия в заседании Комитета министров Совета Европы в мае текущего года.
Агентству «Интерпрессньюс» в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на таком раннем этапе не располагают информацией о графике министра.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
В МИД России же призвали Грузию выполнять международные обязательства.
СМИ также сообщили, что из-за Лаврова заседание Комитета министров могут перенести из Тбилиси в Страсбург.
В «Национальном движении» отрицают, что Григол Вашадзе покидает партию
Руководитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе может покинуть пост из-за разногласий с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщили главный редактор газеты «Хроника» Элисо Киладзе и телекомпания «Имеди».
Однако в оппозиционной партии говорят, что Вашадзе продолжает работу в прежнем режиме.
Информацию опроверг и сам политик. «Я покинул только пост Далай-ламы и Папы Римского. В «Национальном движении» остаюсь», - заявил Вашадзе.
Ранее «Национальное движение» покинули члены политсовета Чиора Тактакишвили, Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе.
А Михаил Саакашвили объявил об открытии персонального штаба в своей библиотеке в Тбилиси и решении «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили»
В Грузии активизировали борьбу с абхазскими сигаретами
В Грузии активизировали борьбу с безакцизными сигаретами. При этом, часть выявленной продукции попадает на грузинский рынок из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Службе доходов министерства финансов Грузии сегодня сообщили об обнаружении в регионе Квемо Картли партии в 1920 сигарет без грузинских акцизов.
7 февраля сообщалось о 820 сигаретах, а 4 февраля – о крупной партии в 46 920 сигарет. Часть продукции была изъята близ села Рухи, недалеко от де-факто границы самопровозглашенной республики Абхазия.
На опубликованных Службой доходов фотографиях видна продукция с абхазскими акцизами – Manchester и Leon.
За последние месяцы грузинские СМИ подготовили несколько репортажей об абхазских сигаретах, которые поступают на грузинский рынок незаконно. Журналисты сообщали о том, что такую продукцию можно свободно купить, например, на рынке в Зугдиди.
При этом, служба доходов Грузии также часто выявляет контрабанду сигарет из Армении, Азербайджана и России, где табачная продукция дешевле, чем в Грузии.
На досрочных выборах в Азербайджане побеждает партия Алиева
В Азербайджане в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них составила около 48 процентов - это несколько ниже, чем на предыдущих выборах.
По итогам обработки 87 процентов протоколов из почти пяти тысяч избирательных участков , правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает 64 из 125 мест в парламенте республики. О своей победе на выборах партия объявила ещё накануне со ссылкой на данные экзитполов.
Остальные места в парламенте главным образом заняли самовыдвиженцы. В выборах принимали участие кандидаты от 20 политических партий. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Лидер старейшей оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы заявил, что"выборы полностью сфальсифицированы".
Представители оппозиции также сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования - вбросах, "каруселях" и препятствии работы наблюдателей, пишет "Кавказский узел".
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
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