В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 242

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных запретах и ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 по 19 апреля. В первую очередь, речь идет о введении пропускного режима.

Цифровые пропуска, которые жители Москвы будут использовать для совершения поездок по работе, будут действовать до 30 апреля. Об этом, как и о других важных для москвичей подробностях, мэр сообщил в субботу в своем блоге.

«Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», - пояснил Собянин.

С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается работа предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских учреждений и организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности. Будут продолжать работать производители средств индивидуальной защиты, наиболее важные оборонные предприятия и компании, обеспечивающие работоспособность критически важной инфраструктуры. Продуктовые магазины и торговля мелкой розницей останутся открытыми.

С начала недели число подтвержденных случаев заражения в Москве выросло почти в два раза и составляет около восьми тысяч. На Москву приходится две трети всех случаев заражения, обнаруженных в России.