В Грузии число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до 67

В условиях самоизоляции по данным на сегодняшний день, 12 апреля, в Южной Осетии находятся 208 человек, большая часть которых студенты, приехавшие из Российской Федерации, сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 главный санитарный врач самопровоглашенной республики Марина Кочиева.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Эрик Пухаев поручил внимательно следить за людьми, находящимися под наблюдением медработников. «Граждане, находящиеся в стационарных условиях и на самоизоляции должны в обязательном порядке соблюдать все предписания врачей. Соблюдение профилактических мер позволит сдержать возможное распространение коронавирусной инфекции», – сказал председатель правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Медоев ознакомил присутствующих с правилами пересечения де-факто границы для граждан Южной Осетии, въезжающих в республику из Российской Федерации. Согласно последнему постановлению правительства, с 00:00 минут 13 апреля по 23:59 минут 1 мая вводится временное ограничение пересечения пункта пропуска «Рук». Министерство иностранных дел разработало схему для граждан, возвращающихся на родину из служебных командировок, частных поездок, а также въезжающих на время каникул студентов российских вузов.

По его словам, граждане республики, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию Южной Осетии по спискам, формируемым югоосетинским консульским агентством во Владикавказе группами до 10 человек. Они должны заранее известить консульское агентство о дате и времени пересечения де-факто границы. Как пояснил министр, все лица, прибывающие в республику, будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в соответствующем медицинском учреждении.

В ходе заседания оперативного штаба обсуждались также вопросы обеспечения готовности Республиканской соматической больницы, районных больниц, а также гостиницы «Алан» к приему граждан, въезжающих в республику, с целью соблюдения ими карантинного режима сроком на 14 суток, сообщает информагентство «Рес».