Иеромонах Иоанн Свинухов: Своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять

Нейрохирург Республиканской больницы и настоятель храма села Одиши Сухумского района самопровозглашенной республики Абхазия Александр Свинухов (иеромонах Иоанн Свинухов) рассказал, что в связи с ситуацией с коронавирусом в республике он не будет принимать прихожан.

«Нужно соблюдать все, что рекомендовали власти. Это первое. Второе: по медицинской части тоже нужно опасаться заражения. Это эпидемия, это пандемия, поэтому надо стараться выполнять все рекомендации, которые будут способствовать недопущению распространения вируса. В этот период, который проходит сейчас, нужно пропустить немножко. Даже после революции сколько времени не ходили в храм, все было закрыто, в Великую Отечественную войну тоже было все закрыто. Люди не ходили в церкви. Сейчас какой-то короткий период необходимо переждать. В Китае уже вирус утих, сейчас в Соединенных Штатах идет спад. Все будет нормально, но меры безопасности необходимо соблюдать. Я своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять. Единственное, придут местные жители, это два-три человека. Они на самоизоляции и никуда не выходят. А так массовых приемов я не буду делать», - сказал Александр Свинухов.

9 апреля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Абхазии с 11 апреля до окончания режима чрезвычайного положения, сообщает «Апсадгьыл-инфо». 10 апреля и. о. президента издал распоряжение до 20 апреля о приостановлении посещения гражданами религиозных организаций.