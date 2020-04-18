Каннский кинорынок пройдёт в этом году в формате онлайн

Спецрейсом Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси в Грузию сегодня, 18 апреля, доставят благодатный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. В связи с пандемией коронавируса в этом году церемония схождения огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет с ограниченным количеством священнослужителей и без паломников, которые традиционно приезжают из многих стран.

После схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем они доставят огонь из Иерусалима в тель-авивский аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям стран, в том числе, и делегации патриархии Грузии. В этом году она будет состоять из двух священников.

«Этим рейсом, при организации посольства Грузии в Израиле, благодатный огонь доставят в Грузию из Иерусалима. Грузинский посол передаст благодатный огонь непосредственно представителям патриархии, которые прибудут самолетом из Тбилиси», - сообщили в МИД.

По данным ведомства, самолет Georgian Airways также заберет из Израиля граждан Грузии, которые на фоне пандемии долгое время не могли вернуться на родину. В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, а также граждане, которые возвращаются на родину из США транзитом. Уже известно, что самолет с благодатным огнем и грузинскими мигрантами должен приземлиться в Тбилисском международном аэропорту в 23:15.

Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его в тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Возглавит там службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

Из-за эпидемии впервые от участия в традиционной литургии в Самеба отказались премьер-министр страны, члены правительства и президент – они заявили, что будут смотреть трансляцию службы по телевизору и призвали население поступить аналогичным образом, сообщает агентство «Новости-Грузия».