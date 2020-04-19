За сутки перед Пасхой в Грузии оштрафовали более 200 человек

За последние сутки сотрудники полиции выписали 230 штрафов за нарушение правил чрезвычайного положения в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД страны.

21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, а 31 марта – комендантский час с 9 вечера до 6 утра. К 18 апреля правила ужесточили еще больше – до 21 апреля запрещено передвижение на легковых автомобилях всем, у кого нет специального разрешения.

Как сообщает МВД, за нарушение комендантского часа за последние сутки был оштрафован 71 человек. Еще 91 человек получил штраф за нарушение запрета на передвижение на легковом автомобиле. Кроме того, полицейские выписали 68 штрафов за нарушение гражданами установленной допустимой дистанции в 2 метра.

Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет 3 тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней или обжаловать после снятия режима чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение сначала было объявлено до 21 апреля, однако власти приняли решение продлить его срок до 10 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С этого дня по 19 апреля новым коронавирусом в стране заразились 394 человека, из них четверо скончались, выздоровели 86.