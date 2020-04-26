Для возвращения граждан Грузии назначено три авиарейса Минск-Тбилиси

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит три специальных рейса, чтобы доставить граждан Грузии из Минска Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Рейсы назначены на 3, 10 и 17 мая. Они выполняются в координации с правительством Грузии. В МИД пояснили, что власти приняли соответствующее решение, учитывая большой поток грузинских эмигрантов, использующих для возвращения на родину транзитный маршрут Минск-Ереван.

«Как известно, находящиеся за границей граждане Грузии систематически пользуются указанным транзитным маршрутом. В сотрудничестве с армянской стороной происходит их транспортировка из Армении на территорию Грузии», - сообщили в МИД.

В ближайшее время для возвращения граждан Грузии запланировано еще шесть рейсов авиакомпании Georgian Airways из европейских столиц: 27 апреля - Варшава-Тбилиси, 30 апреля - Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая - Афины-Тбилиси, 7 мая - Амстердам-Тбилиси, 9 мая - Берлин-Тбилиси.

По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии не должна превышать 199 евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».

При содействии правительства Грузии специальными авиарейсами, сухопутными и морскими путями на родину в условиях пандемии вернулись уже 7 786 соотечественников. Каждый из них проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков в специальных зонах.