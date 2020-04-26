За последние 24 часа в Грузии выявлено 132 факта нарушения режима ЧС

За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 132 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД Грузии, с 21:00 часов 25 апреля до 06:00 часов 26 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 75 граждан по факту нарушения т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 24 лица. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более трех человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции были оштрафованы в общей сложности 33 гражданина.

«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагируют на все факты правонарушений.

МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры.

Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации.