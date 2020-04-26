Паата Имнадзе: За день в районе Тетрицкаро выявлено до 20 случаев коронавируса

До 20 случаев коронавируса за последние сутки выявлено в Тетрицкаро (регион Квемо Картли). Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

«Вчера целый день в Тетрицкаро работала наша группа. Результатом этой работы стало то, что там были выявлены инфицированные. К сожалению, среди них много наших коллег. В Тетрицкаро примерно 20 положительных случаев. Наша группа будет работать там и сегодня. Сейчас они в пути. Надеюсь, что в Тетрицкаро произойдет своевременное сдерживание, также как произошло в других районах», - сказал Имнадзе.

По его словам, эпидемиологи должны будут установить, где были инфицированы медики – в больницах или за пределами медучреждений, в нерабочее время.

Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. По информации телеканала «Мтавари архи», врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.