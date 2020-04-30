В Цхинвали решили не открывать де-факто границу с Россией до 31 мая

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев запрещён в служении из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла на сайте Московской городской епархии. Решение о дальнейшей деятельности Кураева должен принять епархиальный суд.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. У него был обнаружен коронавирус. За три недели до смерти он сослужил вместе с патриархом. Агейкин стал первым священником РПЦ в России, умершим от коронавируса.

Вскоре после смерти настоятеля Елоховского собора Кураев написал в своем блоге в "Живом Журнале", что в его памяти Агейкин останется "как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".

Протодиакон также раскритиковал Агейкина за его отношение к эпидемии коронавируса. В одном из последних интервью протоиерей, в частности, заявлял, что эпидемия чумы была остановлена молитвой. Закрытие храмов властями в некоторых регионах настоятель кафедрального собора назвал неразумным, так как светские власти не могут устанавливать запреты для церкви.

"Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — добавил Кураев в ЖЖ.

В недавнем интервью "Московскому комсомольцу" Кураев также критиковал высказывания священников, заявлявших, что от вируса спасет вера и молитва. "Суеверия во время эпидемий опасны. Когда Глава миссионерского отдела РПЦ митрополит Иоанн публично заявляет, что колокольный звон убивает все вирусы - это никуда не годится", — подчеркнул протодиакон.

Кураев — один из самых известных миссионеров русской православной церкви, регулярно собиравший залы на проповеди, выступавший на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришедший в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.

Однако в последние годы он активно критиковал церковные структуры и патриарха — одновременно обвиняя церковь в отдалении от прихожан и бюрократичности и косности, и с ультраконсервативных позиций, обвиняя высшее духовенство в неодобряемой православием гомосексуальности. В 2014 году он был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

Изданию "Подъём" протодиакон заявил, что считает запрет на служение "мелочью жизнь".