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В Цхинвали решили не открывать де-факто границу с Россией до 31 мая
Де-факто граница между Южной Осетией и Россией будет закрыта до 31 мая, - постановление приняло сегодня правительство самопровозглашенной республики. Ранее запрет на пересечение пункта пропуска «Рук» действовал до 1 мая, - напоминает агентство «Рес».
Принятые меры не распространяется на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику; членов официальных делегаций; дипломатов; российских военнослужащих; граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника; лиц, выезжающих для получения высокотехнологичной медицинской помощи; водителей транспорта, используемого для обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и другими грузами.
При этом югоосетинские власти планируют 12 мая возобновить работу образовательных учреждений, спортивных секций и общепитов. Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
- В Южной Осетии на сегодняшний день не выявлено случаев заражения коронавирусом, в Северной Осетии же число подтвержденных случаев выросло до 836.
Другие новости дня
Таджикистан официально подтвердил случаи заражения коронавирусом в стране
В Таджикистане выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили сегодня на экстренном заседании республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране.
Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 29 апреля зарегистрировало 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией – 10 случаев в Худжанде и 5 – в Душанбе. Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в Таджикистане официально признал наличие коронавируса в стране, сообщает НИАТ "Ховар".
На совещании было подчеркнуто, что около 2 тыс. человек находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус. По данным Минздрава РТ, с 1 февраля по 30 апреля в стране было помещено на карантин 10937 соотечественников и иностранцев, из которых 8438 были отпущены домой.
Республиканский штаб принял решение по обязательному использованию медицинских масок населением страны.
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран мира, где, по утверждению властей, коронавирус не был выявлен. В апреле в стране возросло число случаев заболевания пневмонией и смерти от этой болезни, в связи с чем возникли сомнения в утверждении Душанбе об отсутствии нового коронавируса в Таджикистане.
Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в стране решил в целях профилактики распространения и передачи инфекции COVID-19 с 4 мая объявить летние каникулы для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов учреждений высшего профессионального образования страны. Для выпускников предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая 2020 года, сообщает "Ховар".
Ранее власти Таджикистана решили приостановить занятия в школах и чемпионат страны по футболу с формулировками "в связи с угрозой эпидемии". С 18 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды. В частности, запрещается совершение коллективного намаза, проведение намаза "таровех" (читается исключительно в месяц Рамадан), "ифтара" (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца), а также "идгардака" (праздничные детские гуляния).
Около 140 млн жителей Индии потеряли работу из-за коронавируса
Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного Центра мониторинга индийской экономики.
Это сопоставимо со всем населением России. Увольнение рабочих повысит уровень безработицы в Индии с 8 до 26 процентов.
В стране с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек уже 35 дней действуют жёсткие карантинные меры, подтверждены 33 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1074 человека умерли.
Рост подтверждённых случаев заболевания в стране продолжается с незначительным замедлением, отмечает агентство Bloomberg. В ближайшее время в стране ожидается смягчение карантина, и медицинские эксперты опасаются, что это может привести к резкому росту числа заболевших.
- По оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек — с двух с половиной миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.
- В США за месяц, прошедший с начала эпидемии, за пособиями по безработице обратились более 20 миллионов человек - это рекорд.
Роман Абрамович и Давид Якобашвили могут стать совладельцами Telegram
Павел Дуров предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша суда в США по делу блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Он готов вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного.
Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США на базе блокчейн-платформы, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо предприниматели, которое получили несколько инвесторов. Один из инвесторов подтвердил "Медузе", что получил такое письмо.
Если до 30 апреля 2021 года Telegram получит все необходимые разрешения запустит блокчейн, то инвесторы получат Gram или другие токены в том же объеме, который оговаривался в их соглашениях о покупке. Если же компания суд проиграет, то Telegram собирается вернуть инвесторам деньги за счет продажи своих акций, которые сейчас принадлежат ее основателю. Стоимость Telegram превысит объем образующегося долга перед инвесторами как минимум в несколько раз, говорится в письме. На решение у инвесторов время до конца этой недели.
Впервые о блокчейн-платформе TON и криптовалюте Gram, разрабатываемых командой Telegram Павла Дурова, стало известно в конце 2017 года. Издание Techcrunch назвало этот проект "амбициями запустить децентрализованный интернет". TON — децентрализованная сеть, в которой будет работать платежная система на основе криптовалюты Gram, прокси и анонимайзер для обхода блокировок, система обмена сообщениями, хранилище данных, платформа для создания распределенных приложений для TON сторонними разработчиками, операционная система для распределенных приложений, собственные веб-сайты, доступные только из сети TON, и ряд других сервисов.
Для финансирования разработки TON в начале 2018 года было проведено два закрытых раунда ICO, в ходе которых команда собрала 1,7 миллиарда долларов. В TON вложились Роман Абрамович, экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили, основатель Qiwi Сергей Солонин и другие. Всего в двух инвестраундах TON поучаствовали 175 бизнес-структур и частных инвесторов из разных стран, причем 39 из них были из США.
- 11 октября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с обвинениями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в торговле ценными бумагами в нарушение законодательства США. Комиссия считает Gram ценными бумагами, а значит, перед тем как проводить ICO и заключать с инвесторами соглашения о покупке Gram, Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. должны были предоставить покупателям информацию о финансовой истории компании, ее способности генерировать прибыль и подать заявление о регистрации размещения ценных бумаг. Регулятор также обратил внимание на то, что купленные инвесторами Gram не зарегистрированы ни в одной юрисдикции.
- Из-за суда компания была вынуждена перенести дату запуска TON с 30 октября 2019 года на 30 апреля 2020 года. Инвесторам, которые не готовы ждать, Дуров тогда предложил вернуть 77% от их вложений, однако они не стали требовать деньги назад и согласились на отсрочку. 24 марта суд вынес временный запрет на выпуск токенов Gram и их передачу инвесторам проекта. Суд постановил, что контракты на токены от Telegram подходят под определение ценных бумаг. При этом суд разъяснил, что запрет касается выпуска токенов не только в отношении американских инвесторов, но и участников проекта из других юрисдикций.
Почти половина россиян не одобряют антивирусные меры президента и правительства – "Левада-Центр"
48% россиян недовольны мерами президента и правительства для борьбы с эпидемией коронавируса: 30% считают их недостаточными, 18% – избыточными. Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", опубликованный "Открытыми медиа". В крупных городах, как показал апрельский опрос, уровень недовольства действиями федеральных властей по борьбе с коронавирусом еще выше – 61%. Одобряют антивирусные меры президента и правительства 46% россиян.
Действия мэров и губернаторов участники опроса оценивают немного выше: 50% считают их адекватными ситуации, 30% – недостаточными, 15% – избыточными. Доверие к местным властям в Москве и других крупных городах также ниже, чем в сельской местности.
Директор "Левада-Центра" Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий президента и правительства: "Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению".
О растущем неодобрении гражданами действий Кремля свидетельствуют и данные ВЦИОМ. По последним данным государственной социологической службы, доверие к Владимиру Путину находится на рекордно низком уровне – 28,3%. Единственные политики, кому россияне в последние месяцы стали доверять больше, – премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
По просьбе "Открытых медиа" социологи "Левада-Центра" также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян. Выяснилось, что 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился: 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате. Только 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.
Изменения рабочего графика сильнее коснулись занятых в частном секторе. 59% работающих в нем респондентов, сказали, что их жизнь изменилась, 40% работают как прежде. Для работников госсектора эти доли разделились почти поровну – 52% и 48% соответственно.
МЭА спрогнозировало шок в энергетике из-за коронавируса
Коронавирусный кризис принесет большие сдвиги в мировом энергетическом балансе. Как пишет The Bell со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства, традиционные энергоресурсы ждет падение и стагнация, а возобновляемую энергетику — рост.
Спрос на энергоресурсы по итогам года упадет на 6%, что в семь раз больше, чем в кризисном 2008 году и равносильно утрате рынком целой Индии, отмечает МЭА. Агентство видит "потрясающее" сокращение спроса на уголь, нефть и природный газ. "В условиях резкого снижения спроса на электричество держатся только возобновляемые источники", — говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
Самое большое падение придется на развитые страны — 9% в США, 11% в Евросоюзе по итогам года. Каждый месяц глобальной самоизоляции на уровнях начала апреля снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%. Пандемия изменила сам характер спроса на электричество: рабочие дни теперь похожи на воскресенья, при жесткой самоизоляции потребление электроэнергии падает примерно на 20%. По итогам года оно упадет на 5% — самый большой спад со времен Великой депрессии.
После десятилетия непрерывного роста спрос на природный газ в 2020 году упадет на 5%. Это будет самое большое падение за всю историю природного газа как массового энергоносителя. Газовая генерация снизится на 6%. Спрос на уголь снизится еще больше — на 8%, впервые со времен Второй мировой войны. Угольная генерация упадет на 10%. Спрос на нефть упадет на 9% или на 9 млн баррелей в сутки в среднем по году, в основном благодаря сворачиванию перевозок.
Доля альтернативной, возобновляемой и ядерной энергетики в мировой генерации достигнет исторического максимума — 40%. Возобновляемая и альтернативная генерация, включая ГЭС, солнечную энергию и ветряные электростанции, единственная показала рост в кризис. По итогам года спрос вырастет только в этой категории, а выработка энергии вырастет на 5%, прогнозирует МЭА. Главные причины — низкие операционные затраты и маневренность этих источников энергии, а также значительные ранее введенные мощности.
Выбросы углекислого газа по итогам года снизятся на 8%, но быстро вернутся на прежний уровень. После кризиса МЭА ожидает дефицита инвестиций в добычу энергоресурсов и особенно в традиционную генерацию, где они необходимы просто для поддержания мощностей. С учетом роста доли непостоянной альтернативной энергетики это означает риск стабильности энергосистем. Агентство призывает системных операторов и правительства стран обратить внимание на эту проблему.
В Армении за сутки было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – 134
В Армении за сутки было выявлено 134 новых случая коронавируса, что является рекордным для страны показателем. Число подтверждённых случаев достигло 2066.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 29 и сейчас составляет 929.
В Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что за прошедшие сутки в Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19.
Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшимся пациентам было 69 и 47 лет, у последнего были сопутствующие хронические заболевания. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 32 пациента с этим диагнозом.
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров, - сообщает РБК.
В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России, срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.
До сих пор не было разрешения покинуть страну людям со вторым гражданством. Выехать из России можно было лишь иностранцам.
- С 27 марта авиакомпании России прекратили международные чартерные и регулярные рейсы по решению президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, организованные для возврата остающихся за границей россиян.
- 28 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России для профилактики распространения заболевания. Ограничения не коснулись некоторых категорий граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
- 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти не планируют изменять порядок выезда за рубеж после победы над коронавирусом. «Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, я не думаю, что у нас сейчас есть желающие в стране выехать за границу», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
Число выявленных носителей коронавируса в России за сутки превысило 7 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106498 человек.
Умерли с начала вспышки 1073 человека. Из них за сутки — 101 человек.
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы. Умерли в столице с начала эпидемии 611 пациентов с коронавирусом (плюс 65 за сутки). Выздоровели — 5135 человек.
ВВП Грузии в марте сократился на 2.7 процента – служба статистики
По данным Службы статистики Грузии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в марте сократился на 2.7 процента.
В ведомстве сообщили, что в марте рост был зафиксирован лишь в сферах строительства, информации и коммуникаций.
Учитывая позитивную динамику за январь и февраль, экономический рост в первом квартале составил 1.5 процента.
В первом квартале на 5.9% сократился экспорт из Грузии, на 1.4% - импорт.
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика Грузии в текущем году сократится на 4 процента. Эксперты не исключают и более значительного спада.
Дмитрий Песков назвал Михаила Саакашвили «плохой приметой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
«Это не наше дело. И не наше дело, кто работает в правительстве Украины. Это дело украинцев», - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.
«Вроде бы, я читал сообщения СМИ, от этой идеи отказались. Можно сказать - и слава богу. Саакашвили - это конечно очень плохая примета. Для Грузии - страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил - тоже плохая примета, рейтинги его припали немного после этого», - добавил представитель Кремля.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
В Москве задержан администратор телеграм-чата Вадима Чельдиева
В Москве задержали Арсена Бесолова - сторонника так называемого ковид-диссидента, оперного певца Вадима Чельдиева, проходящего по делам о фейке про коронавирус и применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Бесолов был администратором чата в телеграме, где общались сторонники Чельдиева.
У задержанного забрали смартфон и сейчас, по словам адвоката Андрея Сабинина, везут во Владикавказ, где идёт следствие по делу Чельдиева.
Чельдиева обвиняют в распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции. Он арестован сроком на два месяца. Чельдиев ранее в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.
Он стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.
В Грузии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Грузии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, - сообщила журналистам медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По её информации, 15 новых случаев связаны с «кластером Тетри-Цкаро», 3 – с регионом Сванети, остальные – с Болниси.
Общее число инфицированных выросло до 539, из них выздоровели 178. Скончались шесть пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями.
В режиме карантина остаются 5256 граждан, в стационарах под наблюдением врачей – 548.
В самопровозглашенной республике Абхазия нет активных случаев коронавируса. Два пациента выздоровели, одна пожилая женщина погибла.
Российские дипломаты «высоко ценят конструктивный настрой грузинской стороны»
В посольство России в Армении поступает множество письменных обращений и телефонных звонков от граждан, которые не могут вернуться в Россию через территорию Грузии, - говорится в заявлении посольства.
Речь идёт о россиянах, которые находятся в Армении со своими личными автомобилями и просят оказать содействие в предоставлении им Грузией «гуманитарного коридора».
Российские дипломаты указывают на введённое в Грузии чрезвычайное положение, сложную эпидемиологическую и дорожно-транспортную обстановку.
«Несмотря на все эти объективные сложности, грузинской стороной в марте 2020 г. в гуманитарных целях был разрешен проезд двух групп российских граждан из 52 человек, а также группы из 84 человек 29 апреля 2020 г. Мы высоко ценим конструктивный настрой грузинской стороны и, пользуясь случаем, выражаем свою благодарность за помощь в нашей работе. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Конечно же нельзя не отметить всемерное содействие армянских коллег», - говорится в заявлении посольства России в Армении.
При этом дипломаты призывают россиян, находящихся в Армении, действовать исходя из реалий, которые на сегодняшний день существуют.
«Разумеется, для Посольства это было бы самым удобным вариантом - просто объявить «вы можете ехать», и снять с себя всю ответственность. Но вы же прекрасно понимаете, что определение порядка въезда на территорию Грузии находится исключительно в компетенции грузинских властей, и мы должны следовать этому порядку. Поэтому призываем тех, кому действительно необходимо вернуться в Россию, действовать, исходя из тех реалий, которые на сегодняшний день существуют. А мы, в свою очередь, будем оказывать вам максимальное содействие. Мы будем продолжать регулярно информировать вас о развитии ситуации и рассчитываем, что вы будете ориентироваться исключительно на официальные источники, включая информационные ресурсы Посольства. Поверьте, скрывать нам нечего. Мы не менее вас заинтересованы в решении ваших проблем наиболее благоприятным для вас способом», - говорится в заявлении.
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о дочери Путина
Би-би-си сообщало, что "Роснефть" и дочь Путина создают центр генетических технологий
Корпорация "Роснефть" подаст в суд на Би-би-си из-за публикации о создании при участии "Роснефти" генетического центра. В сообщении компании говорится, что сообщение Би-би-си "содержит в себе ни на чём не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту". В чём именно заключается ложь и какие лица имеются в виду, не сказано.
Русская служба Би-би-си в среду написала, что в России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть", а в его руководство, как ожидается, войдёт Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь президента Владимира Путина.
Утверждается, что "Роснефть" может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В соглашении говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.
"Роснефти" поручено создать центр генетических исследований. Это автономная некоммерческая организация "Российские генетические технологии". 28 апреля, как пишет Би-би-си, она была зарегистрирована по адресу офиса "Роснефти" в Москве.
Директором центра стал биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Как утверждает Би-би-си, Сечин возглавит наблюдательный совет центра, а в его состав войдёт Воронцова. В "Роснефти" это прямо не подтвердили.
Анонимный собеседник Би-би-си назвал центр "проектом дочки президента". О том, что Мария Воронцова – дочь Путина, сообщали многие СМИ, сам он даже в ответ на прямые вопросы родство не подтверждал, но и не опровергал.
- Мария Воронцова – по специальности эндокринолог, кандидат наук. Ранее Русская служба Би-би-си публиковала расследование о бизнесе Воронцовой, которая, как утверждается, является совладелицей акционерного общества "Новая медицинская компания", которое займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области.
- В апреле прошлого года указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.
- Летом прошлого года, как писало агентство Bloomberg, Воронцова участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками. Она была посвящена проблеме редактирования ДНК человека.
В Праге прошла антиправительственная акция протеста
Несколько сотен человек собрались в среду, 29 апреля, в Праге в парке Летна на антиправительственную акцию. Протестующие высказали своё недовольство политикой чешских властей и премьер-министра Андрея Бабиша в период борьбы с коронавирусом.
С началом эпидемии в Европе Чехия стала одной из первых стран, где был введён режим чрезвычайной ситуации. На днях часть ограничений была снята, но многие из них продолжают действовать. Например, жители могут перемещаться вне своего жилища только в масках. Не работают школы, закрыты многие предприятия среднего и малого бизнеса. Ожидается, что большая часть общественных заведений заработает ближе к концу мая.
Организаторами акции выступили члены гражданской инициативы "Миллион минут для демократии". Акция была заявлена как прогулка и, по информации активистов, носила законный характер, несмотря на ограничительные меры в Чехии. Онлайн в социальных сетях к протесту присоединились не менее трёх тысяч человек, уверяют активисты.
На кадрах информационных агентств видно, что участники протеста используют маски и находятся на расстоянии друг от друга.
Протестующие прошли по парку до резиденции премьер-министра и оставили там плакаты с надписями "Мы не хотим вакцины, мы хотим свободы", "Мои дети имеют право на образование", "Откройте школы!". По ходу следования некоторые активисты писали лозунги на асфальте.
Организаторы акции заявили, что правительство во время карантинных мер действует хаотично и меняет решения изо дня в день без четкого обоснования. А меры по спасению экономики не учитывают трудностей малого и среднего бизнеса и разрабатываются специально для крупных корпораций, заявили протестующие.
Акция протеста со схожими лозунгами прошла и в чешском городе Брно.
- Инициатива "Миллион минут" известна своей критикой чешских властей, а также президента Милоша Земана — в том числе за слишком лояльное, по словам активистов, отношение к России и Китаю. В июне прошлого года "Миллион минут" собрала самую крупную со времен "бархатной революции" 1989 года акцию протеста против премьера и президента.
- По официальным данным, в Чехии постепенно снижается число пациентов с СOVID-19. С начала эпидемии было выявлено более семи с половиной тысяч случаев заражения вирусом нового типа. Выздоровели более трёх тысяч человек. Умерли 227 пациентов.
Великобритания вышла на второе место в Европе по смертности от вируса
Великобритания вышла на второе место в Европе по числу умерших от COVID-19, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенном Королевстве число умерших превысило 26 тысяч. В на сегодняшний день Испании умерли более 24 тысяч пациентов. Самый высокий показатель смертности по-прежнему в Италии. Там умерло более 27,5 тысяч человек.
Впервые британские власти включили в число умерших от COVID-19 тех, кто скончался вне больниц – у себя дома или в домах престарелых. Теперь эти умершие будут включаться в статистику ежедневно. С учетом новой статистики суточный прирост смертей от вызванной коронавирусной инфекции болезни составил рекордные 4419 человек. Число умерших за последние сутки в больницах составило 765 - в полтора раза больше, чем за сутки до этого.
Всего в Великобритании подтверждено более 165 тысяч случаев СOVID-19.
В армянском Гаваре произошли массовые беспорядки, которые переросли в самосуд: есть убитые и раненые
В городе Гавар в Армении произошли массовые беспорядки. По их итогам были задержаны несколько человек и возбуждено несколько уголовных дел. Два человека были убиты, еще шесть человек получили огнестрельные и другие ранения, сообщает армянская служба Радио Свобода.
По словам губернатора Гехаркуникской области Гнела Саносяна, события начались с того, что в Гаваре произошла стрельба, в которой погибли два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы: их доставили в Гаварскую больницу.
Далее около больницы собралось большое количество родственников и друзей погибших, всего около 500 человек. Эти люди, вооружившись палками и ножами, прорвали полицейское ограждение у больницы, ворвались в здание и, добравшись до палаты, где лежали раненые в автоаварии, жестоко с ними расправились, перерезав им горло.
Губернатор подчеркивает, что нападавшие "применили силу против полиции и медицинского персонала", сломали двери и окна и повредили имущество больницы.
"Родственники одной из противоборствующих сторон, прорвавшись через полицейскую баррикаду, вошли в больницу и начали блокировать двери, разбивать окна и искать людей", - подтвердил Арам Аветисян, врач Гаварской больницы.
"Присутствующие говорили о более чем 500 человек. За больницей следят, полиция будет работать. Проблема заключалась в том, что, хотя в больнице находились полицейские силы, число граждан превысило полицию в несколько раз, - подчеркнул губернатор. - Несколько дверей и окон были разбиты, ситуация стала неуправляемой".
"В общем, если я правильно помню, у нас 5 раненых, все они были доставлены в Ереван", - сказал Саносян. Полиция, по его словам, "арестовала большое количество людей", но сколько их - губернатор сказать не смог.
По словам губернатора, сразу после инцидента полиция быстро отреагировала на ситуацию и перебросила в Гавар подкрепление из Еревана. Это же подтверждает "Интерфакс", по его данным, из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции. На месте находится также начальник полиции Армении Арман Саркисян.
Конгрессмен Джастин Амаш готов баллотироваться в президенты
В США конгрессмен Джастин Амаш, который прошлым летом вышел из Республиканской партии и критиковал Дональда Трампа, намерен баллотироваться в президенты.
Амаш заявил, что рассматривает возможность выдвижения на пост главы государства от Либертарианской партии. «Страна готова к тому, чтобы у нее был президент, который объединит народ и восстановит уважение к Конституции», - написал 40-летний политик в Твиттере.
После того, как в июле он вышел из Республиканской партии, Амаш стал независимым членом Палаты представителей. Свой шаг он объяснил недовольством политикой партии. Впоследствии вместе с демократами Амаш голосовал за импичмент президента-республиканца Трампа.
Шансы на победу в выборах кандидата от третьей партии называют весьма маловероятными. Он вряд ли сможет обойти Трампа и Джо Байдена, который претендует на номинацию от второй ведущей политической силы страны – Демократической партии. Но Джастин Амаш может изменить расклад голосования, если его имя в ноябре окажется в бюллетенях для голосования.
На выборах в 2016 году кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон набрал более трех процентов голосов избирателей, заняв третье место. Тогда же кандидат от Партии Зеленых Джилл Стайн, о которой писали, что поддержать ее призывал Кремль, чтобы оттянуть голоса у Хиллари Клинтон, получила чуть более 1 процента.
Российские власти всегда отрицали обвинения во вмешательстве в выборы в США и в других странах.
Давид Арахамия: Назначения внутри правительства мы рассматриваем как суверенное право Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства, за чем последовала резкая реакция грузинских властей. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Саакашвили, посла Грузии могут отозвать из Украины.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода о том, стоит ли вопрос назначения Саакашвили в повестке дня, ответил, что «на данный момент не стоит. Мы работаем вместе с ним, сейчас количество голосов постоянно увеличивается, просто мы позавчера сформировали повестку дня и уже этот вопрос не поставили. Но он в ближайшее время встанет».
На вопрос о том, рассматриваются ли украинской стороной аргументы властей Грузии по поводу назначения/неназначения Саакашвили, что это представляет опасность для грузино-украинских дипломатических отношений, Давид Арахамия ответил: «Мы слышим все аргументы, особенно от таких стран-партнеров как Грузия, но при этом назначения внутри правительства рассматриваем как исключительно суверенное право Украины назначать граждан Украины туда, куда они хотят, и когда они хотят».
Ранее один из лидеров фракции «Грузинской мечты» в парламенте задал риторический вопрос: «Как бы Украина посмотрела, если бы мы господина Януковича назначили на какую-нибудь должность в Грузии?», на что Арахамия ответил следующее: «Пускай они попробуют, назначают, если считают, что господин Янукович им поможет улучшить страну и сделать реформы. Мы считаем, что если при этом господин Янукович будет гражданином Грузии, то можем, конечно, высказать какое-то беспокойство и т.д. дипломатическими методами, но поверьте, точно не будем отзывать посла или угрожать разрывом дипломатических отношений».
Давид Арахамия также ответил на вопрос о том, реагирует ли как-то сам президент Украины Владимир Зеленский на вопрос по поводу назначения Саакашвили и продвижения его: «Да, господин Зеленский поддерживает назначение Саакашвили, он ему сделал такое предложение, и поэтому я думаю, что в ближайшее время в новостях вы увидите хорошие новости».
Санитару военного госпиталя в Гори диагностировали коронавирус
Одним из новых пациентов с коронавирусом является санитар военного госпиталя имени Абрамишвили в Гори, который был преобразован в карантинную зону в начале марта. Мужчина проживает в селе Тергвиси, сообщает Общественный вещатель.
Накануне инфицированный навестил семью своего брата, который живет в селе Каралети. Как сообщил глава администрации Каралети Гамлет Петуашвили, мужчина контактировал с невесткой и матерью. Обе женщины перешли в самоизоляцию.
К утру 29 апреля в Грузии коронавирус подтвердился еще у шестерых человек, таким образом, общее количество инфицированных достигло 517 человек, из них 178 пациентов выздоровели и шестеро умерли.
ВВП США в первом квартале сократился на 4,8 процента
Внутренний валовой продукт США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в среду сообщило министерство торговли США.
Квартальное сокращение ВВП США зафиксировано впервые с 2014 года, а размер падения - самый большой с последней четверти 2008 года, когда вследствие мирового финансового кризиса ВВП упало более чем на 8 процентов.
При этом, как отмечают эксперты, в первом квартале эпидемия коронавируса отразилась на американской экономике ещё не в полной мере - карантинные ограничения в Соединённых Штатах начали вводиться только в марте. Во втором квартале ряд аналитиков предсказывает падение ВВП в годовом исчислении на 30 процентов и даже более.
В последние недели отмечен беспрецедентный рост числа обращений за пособиями по безработице - за месяц на учёт встало более 20 миллионов американцев. Особенно страдают предприятия сферы услуг. Эпидемия затронула крупные города, одним из её центров стал главный деловой центр США - Нью-Йорк.
Германия между тем снизила прогноз экономического роста в текущем году, сообщило министерство экономики в среду, спрогнозировав, что пандемия коронавируса может столкнуть крупнейшую экономику Европы в глубочайшую за послевоенное время рецессию.
Правительство снизило оценку роста ВВП в 2020 году до минус 6,3% с плюс 1,1%, прогнозировавшихся в январе, сообщает Reuters.
Власти ожидают, что во втором квартале рецессия достигнет пика, после чего экономическая активность начнет восстановление. Ожидается, что экономика Германии вырастет на 5,2% в 2021 году.
Би-би-си: «Роснефть» и дочь Путина создают центр генетических технологий
В России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть", в его руководство, как ожидается, войдёт Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь президента Владимира Путина. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Утверждается, что "Роснефть" может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В соглашении говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.
"Роснефти" поручено создать центр генетических исследований. Это автономная некоммерческая организация "Российские генетические технологии". 28 апреля, как пишет Би-би-си, она была зарегистрирована по адресу офиса "Роснефти" в Москве.
Директором центра стал биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Как утверждает Би-би-си, Сечин возглавит наблюдательный совет центра, а в его состав войдёт Воронцова.
Анонимный собеседник Би-би-си назвал центр "проектом дочки президента". О том, что Мария Воронцова – дочь Путина, сообщали многие СМИ, сам он даже в ответ на прямые вопросы родство не подтверждал, но и не опровергал.
Мария Воронцова – по специальности эндокринолог, кандидат наук. Ранее Русская служба Би-би-си публиковала расследование о бизнесе Воронцовой, которая, как утверждается, является совладелицей акционерного общества "Новая медицинская компания", которое займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области.
В апреле прошлого года указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.
Летом прошлого года, как писало агентство Bloomberg, Воронцова участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками. Она была посвящена проблеме редактирования ДНК человека.
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев запрещён в служении из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла на сайте Московской городской епархии. Решение о дальнейшей деятельности Кураева должен принять епархиальный суд.
Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. У него был обнаружен коронавирус. За три недели до смерти он сослужил вместе с патриархом. Агейкин стал первым священником РПЦ в России, умершим от коронавируса.
Вскоре после смерти настоятеля Елоховского собора Кураев написал в своем блоге в "Живом Журнале", что в его памяти Агейкин останется "как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".
Протодиакон также раскритиковал Агейкина за его отношение к эпидемии коронавируса. В одном из последних интервью протоиерей, в частности, заявлял, что эпидемия чумы была остановлена молитвой. Закрытие храмов властями в некоторых регионах настоятель кафедрального собора назвал неразумным, так как светские власти не могут устанавливать запреты для церкви.
"Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — добавил Кураев в ЖЖ.
В недавнем интервью "Московскому комсомольцу" Кураев также критиковал высказывания священников, заявлявших, что от вируса спасет вера и молитва. "Суеверия во время эпидемий опасны. Когда Глава миссионерского отдела РПЦ митрополит Иоанн публично заявляет, что колокольный звон убивает все вирусы - это никуда не годится", — подчеркнул протодиакон.
Кураев — один из самых известных миссионеров русской православной церкви, регулярно собиравший залы на проповеди, выступавший на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришедший в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.
Однако в последние годы он активно критиковал церковные структуры и патриарха — одновременно обвиняя церковь в отдалении от прихожан и бюрократичности и косности, и с ультраконсервативных позиций, обвиняя высшее духовенство в неодобряемой православием гомосексуальности. В 2014 году он был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.
Изданию "Подъём" протодиакон заявил, что считает запрет на служение "мелочью жизнь".
Двое погибли при перестрелке в Армении, за инцидентом последовало вторжение в больницу
В армянском городе Гавар накануне произошла перестрелка, в результате которой есть двое погибших и раненые. За инцидентом последовало вторжение граждан в больницу, куда перевезли участников перестрелки.
Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - написал на своей странице в Facebook начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.
«В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие. В связи с выстрелами и последовавшими событиями есть граждане, подвергнутые приводу», - сообщает полиция.
«В то же время отметим, что СМИ публикуют непроверенные сведения, связанные с этим инцидентом. Отмечается, что было совершено нападение на больницу, и в тот момент там находился начальник полиции Армении. Начальник полиции в тот момент находился на месте инцидента со стрельбой в окрестностях университета, а не в больнице. В медицинском центре никто не убит», - отмечается в сообщении.
Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил «Радио Азатутюн», что число ворвавшихся в больницу людей было довольно большим, около 500 человек.
«Были ли у них в руках палки, оружие, сейчас я подтвердить не могу, на территории больницы есть видеокамеры, полиция проведет расследование, у нас будет полная картина. Проблема была в том, что хотя в больнице находились силы полиции, число граждан превышало число сил полиции в несколько раз, они вломились одновременно через несколько входов, ломая двери и окна, и в тот момент ситуация стала неуправляемой», - отметил Саносян.
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