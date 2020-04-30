Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала «Россия 24».

Премьер-министр заявил, что уходит на самоизоляцию. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Президент РФ Владимир Путин попросил Мишустина "позвонить ему из больницы".

"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – заявил он.

Куда именно будет госпитализирован Мишустин, пока неизвестно.

Ранее издание "Проект" сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.

Мишустин – второй премьер в мире, который заразился коронавирусом. 27 марта стало известно, что COVID-19 болен глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Некоторое время он находился дома, но потом его состояние ухудшилось, и он был отправлен в больницу, откуда выписался 12 апреля. Сейчас Джонсон уже вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне и работает в полную силу.

За последние сутки в России выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. 101 человек умер. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106 498 человек. Умерли 1073 заболевших, выздоровели 11 619 человек.

Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы.