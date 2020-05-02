В Испании число умерших от COVID-19 превысило 25 тысяч

В Испании число смертей от последствий коронавируса превысило 25 тысяч человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, за ночь скончались еще 276 человек.

В мировой статистике заболеваемости страна занимает второе место в мире – после США. Число заразившихся коронавирусом составляет в Испании более 245 с половиной тысяч человек. Прирост за сутки - свыше двух с половиной тысяч.

Несмотря на то, что эпидемия продолжается, в стране начинают постепенно снимать карантинные ограничения. С сегодняшнего дня, 2 мая, можно выходить на улицы и заниматься спортом, но по строгому графику. К примеру, взрослым это разрешается с 6 до 10 часов утра, а затем с 20 до 23 часов. Детям – с полудня до семи вечера.

Ограничения постепенно отменяют и в других государствах. Так, в Австрии позволено вновь открыться тысячам магазинов, наряду с парикмахерскими и салонами красоты.

Британские власти заявили, что им наконец удалось добиться проведения за день до ста тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в мире COVID-19 подтвержден у более чем 3 миллионов 420 тысяч жителей, умерших – свыше 240 тысяч. В пятерке стран с наиболее тяжелой ситуацией - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.