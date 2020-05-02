Мезвришвили: На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается

По заявлению главы администрации правительства Грузии Натии Мезвреишвили, на данном этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается, поскольку общественный транспорт представляет собой наибольшую опасность с точки зрения соблюдения социальной дистанции.

По ее же словам, открытие кафе, ресторанов и торговых центров, согласно представленному правительством плану, планируется на последнем этапе, так как эти объекты предполагают массовое скопление людей, что несет в себе особую угрозу с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.

«Определенная экономическая деятельность была разрешена и до 27 апреля, а с 27 апреля мы разрешили еще больше, однако сказали предпринимательским субъектам, что они должны удовлетворять установленным Минздравом рекомендациям, в противном случае, после проверки на них будет налагаться соответствующая ответственность. На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается. Сейчас обсуждается допуск строительств и производства строительных материалов на более раннем этапе, чем это предполагается планом», - заявила Натия Мезвришвили.

Она также заявила о том, что также не рассматривается возобновление учебного процесса. «У нас структура семьи устроена так, что зачастую в одной семье практически живет несколько поколений, посещение же школ и вузов учащимися и студентами, которые затем должны вернуться в семьи, разумеется, связано с определенными рисками», - сказала Натия Мезвришвили. По ее словам, с учетом этих факторов, до сентября вопрос возобновление учебы не рассматривается.

«Министерство образования обеспечило то, что сегодня в этом плане у нас нет проблемы, и студентам, учащимся образование доступно. Разумеется, нами обсуждается то, чтобы разрешить вузам лишь ту учебную деятельность, которая связана с практической частью, к примеру, с лабораторными исследованиями, т.к. такого рода обучение невозможно без физического участия. Ограничения ведь введены для предотвращения угроз здоровью, во избежание распространения вируса, однако этот вопрос стоит в повестке дня, и мы смело можем сказать, что он уже обсуждается», - заявила Натия Мезвришвили.