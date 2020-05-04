«Клуб» шести стран может открыть границы для туристов

Шесть государств создали неофициальное туристическое сообщество. В него вошли страны, планирующие вскоре открыть границы для туристов. Речь идет о гражданах стран, входящих в так называемый «клуб шести». Это Австрия, Чехия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Израиль. Об этом сообщают The wall street journal и израильский 9 канал.

Члены «клуба», как считается, успешнее других справляются с эпидемией коронавируса, количество случаев инфицирования тут достаточно малое. Кроме того, эти страны объединяются еще по одному признаку: их экономика во многом увязана с международным туризмом.​

Инициатором создания «клуба» или «туристического союза» называют канцлера Австрии Себастьяна Курца. На минувшей неделе лидеры этих стран в режиме видеоконференции обсудили пути восстановления туризма и правила поведения иностранных граждан. Среди таковых – обязательное использование масок в общественных местах, очень широкое тестирование на коронавирус, в том числе сразу по прилете в другую страну. В СМИ даже появилось сообщение, что первые туристы «клуба шести» могут начать посещать указанные страны буквально через несколько недель.

В «клуб шести» была приглашена и Германия, но Берлин отказался пока принять участие в разработке туристической дорожной карты, несмотря на явные успехи страны в борьбе с коронавирусом. В Германии считают, что следует более широко распахнуть двери в «клуб», не делая его избранным и малочисленным.

Ряд экспертов предположил, что создание «клуба» усилит напряжение внутри ЕС, где и так царит неспокойная атмосфера, вызванная отказом многих стран от координации действий в борьбе против эпидемии.

Некоторые экономисты не видят будущего за таким объединением, аргументируя это тем, что без участия в «туристическом союзе» Германии и Франции он вряд ли принесет желаемые финансовые результаты.

Ранее власти Грузии заявили, что надеются в ближайшем будущем открыть границы для «безопасного туризма». Пока неизвестно, когда правительство позволит авиакомпаниям возобновить прямое авиасообщение.