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Назначенная накануне глава абхазского Минэкономики отправляется в Москву
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган, назначенная на должность накануне, сегодня оправляется в рабочую поездку в Москву. В составе делегации и министр финансов Владимир Делба.
По информации пресс-службы Минэкономики, глава абхазского правительства Александр Анкваб сегодня представил Озган сотрудникам министерства.
«Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше», - сказал Анкваб.
По словам Кристины Озган, работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.
«Министерство экономики - одно из ведущих ведомств в правительстве, и именно от наших с вами действий зависит уровень экономического развития. Уверена, что наша с вами слаженная, оперативная и эффективная системная работа должна, безусловно, принести соответствующие плоды. В министерстве экономики были всегда хорошие квалифицированные специалисты, и, я уверена, тот стиль, который здесь присутствовал, сохранится», - заявила она.
По словам и.о. первого заместителя министра экономики Заура Гулиа, бывший руководитель ведомства Адгур Ардзинба находится за пределами Абхазии. Гулиа от имени Ардзинба передал слова благодарности коллективу, а Кристине Озган пожелал успехов в работе.
Другие новости дня
«Матч ТВ» покажет 9 мая победу России над Германией на Олимпиаде
Российский федеральный спортивный телеканал “Матч ТВ” покажет 9 мая победную игру сборной России с Германией в финале Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.
После этого будет показано обращение президента России Владимира Путина, приуроченное к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Внимание на это обратило издание Sports.ru.
Матч закончился со счётом 4:3 в овертайме. Официально команда российских спортсменов не представляла страну, так Россия была отлучена от Игр из-за допингового скандала.
В январе “Матч ТВ” показывал финал молодёжного чемпионата мира по хоккею-2011 одновременно с трансляцией финала-2020. В архивном матче россияне победили, в актуальном – проиграли.
“Матч ТВ” был запущен на частотах телеканала “Россия 2” в ноябре 2015 года. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент Путин. На фоне почти полного прекращения спортивных турниров из-за пандемии коронавируса, с середины марта канал потерял почти половину зрителей, теперь его смотрят примерно 2 процента телезрителей в стране, отмечала газета “Ведомости”.
- В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде на Красной площади было запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники, на торжества были приглашены лидеры мировых государств. Однако позднее торжества и парад были перенесены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
ФРГ объявила в розыск офицера российского ГРУ за хакерскую атаку на Бундестаг
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, полученные в результате неё документы были выложены на сайт Wikileaks.
Подозреваемый — 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Предположительно, он является служащим войсковой части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.
Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.
Прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.
- Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к не менее чем 16 гигабайтам данных, в том числе — к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.
- Переписка штаба Демократической партии США и WADA так же попала на Wikileaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ожидает суда по экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и одно — в заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.
- Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.
Зурабишвили и Столтенберг обсудили COVID-19 и сотрудничество Тбилиси с Альянсом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она написала в социальной сети Twitter, назвав разговор «очень продуктивным».
«Черноморский регион будет играть решающую роль после пандемии, и его стабильность остается приоритетом для нашего сотрудничества. Наш путь в НАТО будет продолжаться – несмотря на нынешний кризис», - написала Зурабишвили в Twitter.
Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что Альянс продолжит оказывать политическую и практическую помощь Грузии. Столтенберг сообщил, что Великобритания посредством центра реагирования на катастрофы передаст Грузии защитное снаряжение.
Оппозиция вызвала премьер-министра Грузии в парламент
Оппозиционная фракция «Национальное движение» вызвала в парламент премьер-министра Грузии Георгия Гахария.
Депутаты обратились к главе правительства с вопросами по социально-экономической ситуации в стране: почему власти не смогли сократить бедность, как отразились ошибки правительства во время режима ЧП на социальное положение граждан и что делает Кабмин, чтобы исправить ситуацию?
Вопросы затрагивают и детскую бедность, а также положение пенсионеров в условиях роста цен и падения курса грузинской валюты.
Гахария должен предстать перед депутатами в формате интерпелляции 29 мая.
Ким Чен Ын награждён российской медалью к 75-летию окончания Второй мировой
Он на награждение не пришёл
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщило российское посольство в Пхеньяне. Он на награждение не пришёл, награду за него получил министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.
Награда руководителю армии, партии и народа КНДР вручена за “большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных в республике советских граждан”, а также за “проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР”.
Положение о медали такого основания для награждения в себя не включает. Согласно документу, иностранные граждане могут получить её только в случае, если они воевали в составе Красной армии или флота или в составе партизанских отрядов во времена Второй мировой. Партизаном был дед Ким Чен Ына — вечный президент КНДР Ким Ир Сен.
Ким был приглашён на юбилейный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в мае в Москве. О его согласии посетить мероприятие не сообщалось, в парад позднее был перенесён на неопределённый срок.
В Армении скончался еще один пациент с COVID-19; за сутки выявлено 112 новых случаев
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 112, в общем составив 2619. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 40 и сейчас составляет 1111.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончались 40 пациентов с этим диагнозом. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, еще 6 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам.
Отметим, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1462, а из проведенных тестов на коронавирус 25846 дали отрицательный результат.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян накануне подчеркнул, что к концу мая в стране может быть 10 тысяч инфицированных, а если правила не будут соблюдаться, это число будет еще больше.
«Это высокий показатель в том смысле, что это больше, чем мы сможем держать под контролем, и, вероятно, некоторых мы отправим домой. Но это невысокий показатель в том смысле, что в любом случае мы сможем обслуживать тяжелые и крайне тяжелые случаи», - пояснил он.
На фоне роста числа инфицированных в Армении сняты многие ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
Российское посольство в США обвинило победителей Пулитцера в русофобии
Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных престижной Пулитцеровской премии 2020 года, “прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений”, которые можно изучать ”в качестве пособия по созданию ложных фактов”. Сообщение размещено в фейсбуке дипломатического представительства.
Вручение Пулитцера, — самой престижной американской награды в области журналистики и литературы, — прошло в ходе ютьюб-трансляции в ночь на вторник.
Восемь материалов NYT, рассказывающих о предполагаемом вмешательстве России во внутреннюю политику в Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также о предполагаемом отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации “Международный репортаж”. с формулировкой “за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина”.
Пулитцеровская премия присуждается только за материалы на английском языке, изначально опубликованные в США. Главный редактор российского издания “Проект” Роман Баданин отметил, что два материала NYT повторяют факты, ранее добытые российскими журналистами в своих расследованиях.
Кто ещё получил Пулитцера
- Наиболее престижную награду в номинации “Служение обществу” получили журналисты газеты Anchorage Daily News и издания ProPublica за серию материалов о проблемах и насилии в полиции Аляски.
- Награду за фотографии с места событий получила команда агентства Reuters за освещение протестов в Гонконге.
- В 2020 году, на фоне развития подкастов, премию впервые вручали за аудиорепортажи. Её получили автора эпизода подкаста This is American Life за освещение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.
- Писатель Колсон Уайтхед стал лауреатом Пулитцеровской премии по литературе за роман о нравах флоридской исправительной школы “Никелевые мальчики”. Предыдущая книга Уайтхеда “Подземная железная дорога” победила в номинации “Художественная литература” в 2017 году.
- В номинации “Музыка” победила опера Энтони Дэвиса “Пятёрка из Центрального парка” рассказывающая о пяти молодых людях, несправедливо осуждённых за сексуальное насилие. (По этой истории снят сериал Netflix “Когда они нас увидят”).
В России выявлены более 150 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
Умерли за последний день 95 пациентов
В России за последние сутки подтверждено 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч на коронавирус.
Москва лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге - 226.
До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков.
Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по борьбе с эпидемией в случае, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.
В мире число выявленных случаев COVID-19 превышает три с половиной миллиона. Умерли более 250 тысяч пациентов.
Противостояние в азербайджанском Билясуваре – СМИ сообщают о пострадавших
Группа жителей Билясуварского района Азербайджана собралась накануне перед зданием исполнительной власти, требуя социальных выплат.
Как сообщил агентству Turan один из участников протеста, сотни человек пришли потребовать решения своих проблем.
«В районе серьезные социальные проблемы, безработица, не на что жить», - сказал участник акции, не пожелавший назвать свое имя.
Десятки человек предприняли попытку ворваться в здание исполнительной власти, но столкнулись с противодействием полиции. По неофициальным данным, есть пострадавшие.
Представитель МВД Эхсан Захидов сообщил Turan, что группа граждан пыталась собраться перед исполнительной властью в Билясуварском районе.
«Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с гражданами, после чего граждане покинули территорию. Был задержан только один гражданин, который оказал сопротивление полиции. Он нанес телесное повреждение сотруднику полиции. В связи с этим ведется расследование. Никто из граждан не пострадал», сказал Захидов.
МВД подтвердило, что один из участников протеста задержан за оказание сопротивления полиции.
Meydan TV напоминает, что 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел масштабную спецоперацию в здании Исполнительной власти Билясуварского района.
В результате спецоперации глава Исполнительной власти Махир Гулиев, его первый заместитель, председатель муниципалитета района, главврач центральной больницы, начальник жилищно-эксплуатационного участка и ряд других должностных лиц были задержаны и доставлены в Баку.
Спецоперацию провели после многочисленных жалоб на присвоение чиновниками финансовой помощи, предоставляемой государством населению района в условиях карантинного режима.
Пациента №5 выписывают из тбилисской клиники после двухмесячного лечения
В Грузии от коронавируса полностью выздоровел пациент №5, который находился в инфекционной клинике Тбилиси два месяца. Об этом журналистам сообщила медицинский директор клиники Марина Эзугбая.
Мужчина вернулся из Италии 1 марта, после чего стал источником заражения нескольких человек, в том числе сына главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии.
В течение длительного времени анализы пациента выявляли маленькую концентрацию вируса. Специалисты не исключали, что это было связано со стрессом.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов в Грузии выросло на 17 и достигло 240. Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 604.
Саакашвили надеется, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеется, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом Саакашвили заявил в эфире телекомпании «Украина 24», но не уточнил, какую должность предлагает ему Зеленский.
«Думаю, что скоро он сам объявит. Он знает, что надо действовать. Он знает, что ситуация сложная. Он знает, что самая большая ответственность на его плечах. Поэтому мы просто должны дать манёвр человеку, у которого самая большая ответственность в стране... Президент понимает, что на страну надвигается большая буря. Следующие месяцы будут тяжелыми», - заявил политик, имея в виду ситуацию с экономикой страны.
На вопрос, ожидается ли назначение на этой неделе, Саакашвили ответил: «Надеюсь, что да».
Экс-президент Грузии при этом заявил, что его назначению на пост вице-премьера противились многие группы интересов внутри и вне страны. «Я не видел ни разу, чтобы какую-либо кандидатуру так обсуждали», - отметил он.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Несколько сот человек собрались у азербайджано-российской границы и ждут ее открытия
В Дербентском районе Дагестана около 600 человек ожидают открытия границы между Россией и Азербайджаном, чтобы попасть домой. Как сообщает на своей странице в инстаграме и.о. главы района Фуад Шихиев, люди все ещё продолжают прибывать на границу.
По его словам, часть из них размещена в гостинице, базе отдыха, в мечети, а часть приютили жители района.
Очередной наплыв народа к границе случился из-за ложной информации о том, что в начале мая Азербайджан откроет границу, рассказали "Кавказ.Реалии" местные жители.
По словам одного из них, около 200 человек вынуждены жить прямо в гараже у границы, а те, кому там не нашлось места, ночуют прямо на улице.
Суд в Киеве постановил арестовать Януковича на два месяца заочно
Бывший украинский президент Виктор Янукович арестован (заочно) на два месяца. Печерский районный суд Киева 4 мая принял соответствующее постановление, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что будет обжаловать постановление.
Арест назначен в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на прокурора по этому делу Александра Супруна.
Прокурор заявил, что сторона обвинения доказала: Янукович скрывается от правосудия на территории России.
В Печерском суде слушается ещё одно дело относительно меры пресечения для Януковича - речь идёт о событиях 18-20 февраля 2014 года. Тогда в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и спецназа. Президент Янукович бежал из страны, в Киеве сменилась власть. Вскоре Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины вспыхнул многолетний вооружённый конфликт, в котором, по официальному определению НАТО, Россия выступает агрессором.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, 17 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 604. За сутки в стране выявили 11 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 17 и достигло 240. В карантине находятся 4887 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 500.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается.
Apple и Google запретят отслеживать геолокацию инфицированных коронавирусом
Apple и Google запретят отслеживать геолокацию инфицированных коронавирусом.
Новая технология Apple и Google для отслеживания контактов, которые могут быть инфицированы коронавирусом, не позволит устанавливать их точное местоположение. Об этом пишет издание Techcrunch со ссылкой на раскрытую компаниями информацию для сторонних разработчиков;
Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, контролирующих около 99 процентов мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию, предупреждающую владельцев телефонов о том, что они контактировали с инфицированными коронавирусом нового типа. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений.
Сегодня, 4 мая, компании заявили, что связывать зараженных с геолокацией технология не позволит. Таким образом они планируют защитить приватность своих пользователей, в том числе от правительств, - уточняет агенство Reuters.
Разработчики нескольких приложений, связанных с коронавирусом, сообщили агентству, что привязка больных к их геолокации позволит следить за распространением вируса и выявления очагов эпидемии. Techcrunch уточняет, что возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, не использующих новую технологию Apple и Google.
Такие разрабатываются в нескольких странах, сегодня компании одобрили тестовую версию программы для британского рынка, разработанную Национальной службой здравоохранения Великобритании, – передает Би-би-си.
- О создании технологии для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией корпорации договорились в начале апреля. Предполагается, что пользователи сами смогут сообщать, что у них диагностирован COVID-19, после чего их телефоны будут анонимно предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал в течение двух недель.
Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из изоляции после 11 мая
Сегодня вечером, 4 мая, Сенат Франции, верхняя палата парламента, отвергла стратегию правительства, направленную на выход из карантина.
При голосовании в Сенате 89 членов верхней палаты высказались «против», 81 - «за», «воздержавшихся» было 174. Голоса против шли от социалистов и коммунистов. Воздержавшиеся - в основном от республиканцев. Правящая партия «Вперед, Республика!» единогласно поддержала меры предложенные премьер-министром.
На прошлой неделе, во вторник, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала план главы правительства.
Сегодня премьер-министр представил проект выхода страны из карантина в Сенате, заявив о невозможности и далее соблюдать режим карантина. По словам Эдуара Филиппа, все, кто работал в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и утратить инвестиционную привлекательность Франции.
По замыслу правительства, в случае, если санитарная ситуация не ухудшится в первые недели после отмены карантина, можно было бы с 29 мая разрешить проведение богослужений.
Отказ Сената поддержать правительственный план совпало по времени с объявлением официальных данных о новых жертвах эпидемии Covid-19. За одни последние сутки погибших стало на 306 больше, а общее число жертв болезни превысило 25 000. Всего инфицированных и заболевших во Франции около 170 тысяч.
Ранее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что первый больной COVID-19 лечился в парижской больнице еще в декабре 2019 года. Об этом сообщили агентство «Рейтер» и телеканал «Франс-24».
Две парижские больницы провели повторные анализы больных пневмонией в декабре 2019 года и январе 2020 года. Глава отделений реанимации в двух больницах в пригороде Парижа заявил, что ученые решили провести повторную проверку анализов 24 пациентов с пневмонией, у которых не был выявлен новый коронавирус. Выяснилось, что у одного из пациентов, прошедших 27 декабря анализ больнице, было выявлено заболевание COVID-19. Пациент провел в больнице 15 дней, выжил и выписался. Согласно информации, публиковавшейся ранее, начало эпидемии во Франции датировалось февралем.
Полиция в сотрудничестве с медиками пытаются определить всю цепочку появления коронавируса во Франции.
Оперштаб: за сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 4 мая.
За прошедшие сутки тестирование на Covid-19 прошли 10 человек. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Верховный Суд США впервые транслирует слушания в прямом эфире
Среди дел, по которым ведутся слушания, налоговые декларации Трампа
Верховный Суд США впервые рассматривает аргументы по нескольким делам в режиме телефонной конференции и впервые транслирует слушания в прямом радиоэфире.
Среди рассматриваемых - дело о налоговых декларациях президента Трампа, отказавшегося публиковать сведения о своих налогах. Законом США не предусмотрено обязательное раскрытие президентами таких сведений, однако традиционно президенты соблюдают это негласное правило.
Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Например, аргументы сторон до настоящего времени не записываются на видео. А звуковые трансляции никогда не велись в режиме реального времени. На этот раз, как отметила представитель Верховного суда, журналисты смогут, благодаря радио трансляции, следить за происходящим на заседании.
В середине апреля сообщалось, что шесть заседаний суда назначены на первую половину мая, с 4 по 13 мая.
Кристина Озган назначена главой абхазского Министерства экономики
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении вице-премьером, министром экономики республики Кристину Озган.
Кристина Озган, кандидат экономических наук, с 2000 по 2002 гг. она являлась ведущим специалистом Управления экономики и прогнозирования Сухумской администрации. В 2002-2003 годы она – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты республики, а в 2003-2005 годы – начальник экономического отдела абхазского кабинета министров.
С января 2005 года Озган занимала пост заместителя министра экономики республики, с февраля 2005 по 2011 год – министра экономики. В 2011-2014 годы Кристина Озган являлась заместителем руководителя президентской администрации, в 2014-2017 годы генеральным директорлм ООО «Апсны-Ойл». С 2017 по настоящее время Ознаг – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Лондон заподозрил связанных с Москвой хакеров в охоте за данными о вакцине против коронавируса
Британские правительственные эксперты в сфере кибербезопасности предупредили о попытках "враждебных государств" получить с помощь хакерских атак доступ к разработкам вакцины против нового коронавируса.
Об этом пишет The Guardian. Газета приводит выводы сотрудников Национального центра кибербезопасности. Они отмечают, что число таких атак возросло, и называют подобные действия "предосудительными". За взломами, по оценкам экспертов, стоят России и Иран, а также, предположительно, китайское руководство.
В разработках, связанных с COVID-19, сейчас заняты десятки университетов и научно-исследовательских институтов. И на данный момент нет свидетельств того, что хакерам удалось взломать какую-либо их этих структур, подчеркивают одновременно эксперты.
Университет Оксфорда, который считается одним из мировых лидеров в поисках вакцины против коронавирусной инфекции и недавно начал клинические испытания на добровольцах, заявил, что тесно сотрудничает с властями, чтобы защитить свои исследования.
Разработкой вакцины против COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. В список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения включены и российские предложения. Последние обвинения в причастности к хакерским атакам Москва пока не комментировала. Ранее российские власти отрицали схожие утверждения.
Организаторы сообщили об онлайн-шествии «Бессмертный полк» в Грузии
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая во всех населённых пунктах Грузии, - сообщили организаторы. Формат мероприятия изменён из-за пандемии коронавируса.
«Наша акция будет частью онлайн-шествия во всём мире. 75-летний юбилей Победы в текущем году – одно из ключевых событий Грузии в нашей современной общей истории», - говорится в заявлении.
Организаторы указывают, что «Бессмертный полк Грузии» официально зарегистрирован министерством юстиции Грузии в 2019 году и «право использования данного имени принадлежит только этой организации».
- В прошлом году между участниками шествия «Бессмертного полка» и гражданскими активистами в тбилисском парке Победы произошли стычки. Участники контракции с портретами замученного российскими военными Георгия Анцухелидзе призывали полицию к исполнению закона, запрещающего использование в Грузии коммунистической символики.
Флот РФ начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море
Силы Северного флота России начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании после того, как они зашли в акваторию Баренцева моря. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России.
Военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО. В центре управления обороной уточнили, что в Баренцево море зашли американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". Это произошло в 07:00 мск 4 мая.
В сообщении Военно-морских сил США говорится, что корабли американского Шестого флота совместно с британскими кораблями проводят в высоких широтах учения по борьбе с подводными лодками.
- В апреле Черноморский флот сопровождал эсминец "Портер" Военно-морских сил США, который вошел в Черное море.
- В конце февраля в Черное море зашел американский эсминец "Росс" с управляемым ракетным оружием. За ним также следили силы Черноморского флота. В ВМС США пояснили, что корабль прибыл в акваторию, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность".
Крупнейшая японская энергокорпорация TEPCO стала акционером грузинской ГЭС
Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приобрела почти треть акций компании «Dariali Energy», владеющей гидроэлектростанцией близ пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе Грузии и России. Об этом говорится в официальном сообщении TEPCO.
«Дарьяли ГЭС», мощность которой 108 мегаватт, лишь второй гидроэнергетический проект для TEPCO за пределами Японии.
Электростанция, против строительства которой выступали экологи, начала выработку электроэнергии в декабре 2016 года. У правительства Грузии оформлен с компанией «Dariali Energy» 15-летний контракт на закупку электроэнергии.
Ранее в министерстве экономики Грузии заявили, что переговоры с японской компанией продолжались три года.
Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические репрессии
Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования
Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения.
Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен – это около пяти с половиной миллионов долларов. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.
Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что пытается получить комментарий от представителей Тимошенко.
В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Её приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" полутора миллиардов гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана и бегства Януковича.
В США и ЕС уголовное преследование Тимошенко назвали "политически мотивированным". В 2013 году Европейский суд по правам человека постановил, что в деле были нарушения.
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