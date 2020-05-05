Назначенная накануне глава абхазского Минэкономики отправляется в Москву

Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган, назначенная на должность накануне, сегодня оправляется в рабочую поездку в Москву. В составе делегации и министр финансов Владимир Делба.

По информации пресс-службы Минэкономики, глава абхазского правительства Александр Анкваб сегодня представил Озган сотрудникам министерства.

«Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше», - сказал Анкваб.

По словам Кристины Озган, работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.

«Министерство экономики - одно из ведущих ведомств в правительстве, и именно от наших с вами действий зависит уровень экономического развития. Уверена, что наша с вами слаженная, оперативная и эффективная системная работа должна, безусловно, принести соответствующие плоды. В министерстве экономики были всегда хорошие квалифицированные специалисты, и, я уверена, тот стиль, который здесь присутствовал, сохранится», - заявила она.

По словам и.о. первого заместителя министра экономики Заура Гулиа, бывший руководитель ведомства Адгур Ардзинба находится за пределами Абхазии. Гулиа от имени Ардзинба передал слова благодарности коллективу, а Кристине Озган пожелал успехов в работе.