Врачу грузинской скорой помощи по ошибке диагностировали коронавирус

Среди инфицированных коронавирусом в Южной Осетии – 6-летний мальчик из Ахалгори и его мама. Вирус также выявлен у 14-летнего курсанта Суворовского училища. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева

«Мать и сын лечились во Владикавказе от других заболеваний, в лечебном учреждении им провели тесты на коронавирус и выписали их. Они приехали в Южную Осетию 5 мая, и никаких клинических симптомов у них не наблюдалось», - рассказала Гаглоева.

Она отметила, что в среду с комитетом Юго-Осетпотребнадзора связались североосетинские коллеги, которые сообщили о положительном результате тестов, проведенных матери и ребенку.

«На данный момент идет транспортировка матери и сына из Ленингорской больницы, где они находились на карантине по приезду в Южную Осетию, в инфекционное отделение РММЦ. В целом, состояние больных стабильное, у них нет никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Курсант в первый день температурил, но сегодня его состояние тоже стабильное, и он уже не температурит», - подчеркнула она.

Кроме того, как отметила югоосетинский эпидемиолог, на карантин в цхинвальской больнице поместят двух медсестер, контактировавших с больными, а также водителя.