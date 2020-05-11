В Белоруссии оппозиция отказывается от участия в президентских выборах

В Белоруссии две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства.

Речь идет о «Белорусском народном фронте» (БНФ), а также о партии левых «Справедливый мир». «Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших», - заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания.

Представители левых сил назвали решение организовать выборы «преступным». «Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции, ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», - говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».

Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала, что пять оппозиционных партий, которые планировали выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, из-за коронавируса отказались от дальнейших «праймериз» в регионах.

На прошлой неделе нижняя палата парламента Белоруссии назначила следующие президентские выборы на 9 августа. Среди уже объявивших от готовности баллотироваться на пост – нынешний президент Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года. Ограничения на количество президентских сроков в свое время отменили по его настоянию.

Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По последним данным, в республике зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения и 131 смерть от COVID-19.

9 мая в Минске прошел парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. В городе были объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению. Карантинные меры в Белоруссии не вводились.