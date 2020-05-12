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Абхазский президент подписал указы о новых назначениях в правительстве
Сегодня, 12 мая, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал ряд указов о новых назначениях в правительстве.
Указом президента заместителем руководителя президентской администрации назначен Джансух Нанба. С 2010 по 2011 год Нанба занимал должность начальника отдела внешнеэкономических связей Минэкономики республики; с 2010 по настоящее время он является старшим преподавателем, доцентом кафедры финансы и кредиты Абхазского университета. Джансух Нанба также занимал должности заместителя министра экономики, а также заместителя министра финансов – начальника Управления казначейства. С 30 апреля 2018 года по 30 апреля 2020 года он занимал пост вице-премьера, министра финансов республики.
Президент также подписал указ о назначении Теймураза Хишба министром туризма. Хишба в разное время занимал должности директора унитарного предприятия «Гагра-Свет» администрации Гагрского района, заведующего отделом по курортам и туризму, начальника управления по курортам и туризму администрации Гагрского района, в 2014-2016 годы он являлся заместителем главы администрации Гагрского района.
Сегодня же указом президента был освобожден от должности председателя Службы госбезопасности генерал-лейтенант Зураб Маргания, в связи с переводом на государственную гражданскую службу. Этим же указом временное исполнение обязанностей председателя Службы госбезопасности было возложено на заместителя председателя СГБ генерал-майора Владимира Арлан.
Другие новости дня
В Абхазии лабораторно подтверждены три новых случая коронавируса
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек, у троих из них был подтвержден диагноз COVID-19. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь.
Инфицированными являются студенты российских вузов, которые недавно вернулись в республику и пребывали на карантине в сухумской гостинице «Айтар».
У семерых пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.
На сегодняшний день в гостинице «Айтар» на карантине находятся 256 граждан, вернувшиеся из-за рубежа, 216 из которых - курсанты, обучающиеся в военных учебных заведениях Российской Федерации.
Глава «Роснефти» попросил Путина о льготах для бизнеса
Глава госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин попросил президента России поддержать нефтегазовый бизнес на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Помочь отрасли, по словам Сечина, может отсрочка налоговых платежей по геологоразведке на период более высоких цен на нефть. Глава "Роснефти" также уточнил, что компания нуждается в смягчении банковской политики кредитования для поддержки инвестиционных программ компании. В этом году они могут снизиться с 950 миллиардов до 750 миллиардов рублей.
По прогнозам Сечина, отрасль преодолеет кризис, связанный с падением цен на нефть, в течение двух-трёх лет.
Владимир Путин попросил главу "Роснефти" представить письменные предложения.
Ранее Сечин просил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить "Роснефти" налоговые льготы для разработки трудноизвлекаемых залежей газа в Западной Сибири.
- Спрос на нефть в мире стал падать из-за распространения COVID-19. При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.
- ·В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться.
«Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма» - Польша назвала «неоимперскую» политику России главной угрозой
Варшава назвала самой серьёзной угрозой своей безопасности "неоимперскую политику" российских властей. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Польши, которую подписал президент страны Анджей Дуда.
Он отметил, что предыдущая стратегия действовала с 2014 года, когда в стране "была совершенно другая реальность". "Сегодня у нас здесь восточный фланг НАТО, и это очевидный элемент безопасности как для нас - государств Балтии, так и для стран Североатлантического союза на юге Европы", - подчеркнул Дуда.
По поводу России в тексте стратегии говорится, что Москва активно развивает свои наступательные военные возможности, в том числе на западном направлении, расширяет так называемую концепцию сдерживания противника в Балтийском регионе, в частности, в Калининградской области. Также упоминаются проводимые Россией масштабные армейские учения, сценарий которых предполагает конфликт с одной из стран-членов НАТО, быстрое развёртывание значительного воинского контингента и даже использование ядерного оружия.
"Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушают основные принципы международного права и подрывают основы европейской системы безопасности", - подчеркивается в стратегии. Дальнейшее встраивание в трансатлантические и европейские структуры в документе названы "главным фактором, определяющим безопасность Польши".
Неоднократные обвинения в агрессии в отношении стран Балтии и Восточной Европы Россия всегда категорически отрицала, в ответ указывая на недружественные шаги со стороны союзников по НАТО. Присоединение Крыма Москва называет восстановлением исторической справедливости.
В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся дипломатический скандал, которому предшествовала резолюция Европарламента о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент Владимир Путин назвал польского посла, работавшего в Берлине в 1934–1939 годах "сволочью" и "антисемитской свиньёй". Позднее Сейм Польши одобрил резолюцию, осуждающие "провокационные и не соответствующие правде" заявления высших российских должностных лиц.
Закупленные Грузией экспресс-тесты «нидерландского производства» оказались китайскими – OC Media
30 000 экспресс-тестов на антитела к COVID-19 «нидерландского производства», приобретённые правительством Грузии, были на самом деле произведены в Китае и заново маркированы, - об этом пишет OC Media.
Сообщается, что 5 тысяч тестов, поступивших в продажу под маркой «Biozek», правительству Грузии подарил 15 апреля TBC Bank. 24 апреля министерство здравоохранения закупило 30 тысяч дополнительных тестов на сумму 930 000 лари (290 000 долларов США) у грузинского импортёра медицинской продукции компании «Solemart».
В приложении к заказу о закупке заместитель министра здравоохранения Гиорги Цоцколаури написал, что тесты, предоставленные TBC Bank, получили положительную оценку Национального центра по контролю заболеваний. В качестве изготовителя тестов указана компания «Inzek International Trading», Нидерланды.
Однако в результате расследования, проведённого OCCRP — Платформой журналистов по освещению организованной преступности и коррупции — и их партнёрами, включая голландское издание, занимающееся журналистскими расследованиям «Investico», выяснилось, что тесты «Biozek» были фактически перемаркированными тестами, произведёнными китайской фирмой под названием «Alltest».
Столкнувшись с обвинениями, генеральный директор «Inzek» Зеки Хамид признал, что тесты были произведены в Китае. «Фирма в Китае — действительно профессиональный производитель, и у них есть официальные сертификаты», — цитирует его OCCRP. «На вопрос, почему тесты рекламировались на веб-сайте как произведённые в Нидерландах, Хамид сказал: «Возможно, там ошибка в одном слове. Возможно, нам нужно это исправить». Информация на веб-сайте была изменена на следующий день, 29 апреля, для отвода обвинений», — пишет OCCRP.
«Эхо Кавказа» уже сообщало, что «нидерландские тесты» китайского производства закупили московские власти. В статье говорилось о возможной неточности тестов. Житель Северной Македонии Роджер Зекировски заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.
Журналисты в Нидерландах и других странах сомневаются в заявленной точности тестов. Согласно OCCRP, тесты фирмы «Alltest» «в некоторых независимых испытаниях показали себя менее точными, чем было заявлено». В Министерстве здравоохранения Грузии сказали OC Media, что они не знали об обвинениях.
Грузинский импортёр тестов «Biozek», компания «Solemart», настаивает на том, что тесты были изготовлены в Нидерландах. Основатель и директор «Solemart» Зураб Туквадзе сказал OC Media, что они не первый раз сотрудничают с «Inzek» и назвал их «компанией высокого уровня».
Бибилов заявил, что коронавирус «на данной стадии удалось локализовать»
В Цхинвали под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Анатолий Бибилов назвал обстановку стабильной, - сообщает агентство «Рес».
«Носители вируса и те граждане, у которых не подтвердилось наличие коронавируса, находятся на карантине в лечебных учреждениях Южной Осетии. Коронавирус появился в республике, его благодаря принятым ранее мерам удалось локализовать, наша главная цель сегодня сделать все возможное, чтобы инфекция не проникла на улицу, и это нам удается», - отметил югоосетинский лидер.
Бибилов заявил, что в Цхинвали нет недостатка медикаментов, средств защиты и дезинфекции, но власти намерены пополнять запасы.
«Что касается состояния больных, то они чувствуют себя хорошо, им оказывается вся необходимая помощь. Карантинные мероприятия будут способствовать тому, чтобы коронавирус не проник за стены медицинских учреждений. И здесь огромная ответственность в целом на работников здравоохранения и на тех медработниках, которые постоянно находятся с людьми в карантине», - подчеркнул он.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 11 мая число инфицированных выросло до 23. Среди них –курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков соообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
Ранее коронавирус выявили у премьер-министра России Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
За прошедшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243.
ОМОН взял штурмом дом обещавшего изгнать Путина якутского шамана
ОМОН задержал и увёз в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.
По утверждению правозащитника, дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание — неизвестно. Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, который представлялись медицинскими работниками и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.
Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.
Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовным делом о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.
Промежуточные выборы в абхазский парламент пройдут 12 июля
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия назначил повторные выборы депутатов парламента по четырем округам на 12 июля. Об этом сообщает «Апсныпресс».
«В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам: Кындыгскому избирательному округу №31; Гудаутскому избирательному округу №18; Бзыпскому избирательному округу №10; Отхарскому избирательному округу №14», - сказано в сообщении.
Абхазский парламент досрочно прекратил полномочия четверых депутатов – президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба, главы МВД Дмитрия Дбара и и.о. главы Гагрского района Юрия Хагуша.
В Сухуми обнаружили взрывчатку, ручные противотанковые гранатометы и пулеметы. ВИДЕО
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Сухуми, на улице Картозия, в одной из квартир многоэтажного дома, - сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Так же обнаружены разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане изъяты пистолеты в наборах и без маркированной тары», - сказано в сообщении.
По информации ведомства, оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.
FT: Смертность в России от COVID-19 может быть на 70% выше, чем официальные цифры
Число погибших от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем показывают официальные государственные данные – на фоне того, как Кремль пытается обуздать распространение COVID-19, несмотря на 7-недельную изоляцию, - передает Financial Times.
Анализ данных о смертности по всем причинам в Москве и Санкт-Петербурге, проведенный Financial Times, выявил в апреле на 2073 смерти больше по сравнению со среднестатистическим показателем за предыдущие пять лет. Перевод статьи публикует InoPressa.
«Официальные данные о смертности от Covid-19 в этих двух городах говорят о всего 629 за тот же самый период, а 1444 смертельных случая, превышающих обычный уровень смертности, остаются неучтенными. Если добавить их к обнародованным на утро понедельника данным о 2 009 смертях от Covid-19, то это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», - указывает издание.
«Президент Владимир Путин неоднократно говорил гражданам, что пандемия находится «под контролем», несмотря на заявления ассоциации врачей, связанной с активистами оппозиции, о том, что правительство скрывает масштабы медицинского кризиса. Кремль указывает на официальные данные, говорящие о большом объеме тестирования и о более низких показателях смертности, чем в других крупных странах, как на признаки того, что он борется с пандемией, но министерство здравоохранения страны признало, что не у всех, кто умирает зараженным Covid-19, вирус указан в качестве причины смерти», - напоминает газета.
«FT выявила на 1841 смерть больше в Москве по сравнению со средним показателем за тот же месяц в течение минувших пяти лет, согласно данным, обнародованным городскими властями. Это в три раза больше, чем официальные данные правительства о 600 случаях смерти от коронавируса в городе в прошлом месяце, - констатирует газета. - (...) Данные городских властей Санкт-Петербурга свидетельствуют о 232 случаях смерти, превышающих среднестатистический показатель, а официальная статистика о смертности от коронавируса говорит всего о 29 смертях».
«Занижение на 72% - это умеренная оценка, поскольку она основана на анализе смертности, превышающей средние показатели, только в Москве и Санкт-Петербурге. Если в других российских городах или регионах также фиксируется превышение числа смертельных случаев по сравнению с официальной смертности от Covid-19, масштабы национального занижения увеличатся», - отмечается в публикации.
«Эксперты полагают, что поскольку методологии стран по составлению отчетности о смертности в результате Covid-19 сильно различаются, избыточная смертность дает более точную картину истинного числа жертв пандемии», - добавляет издание.
- Россия сегодня вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию.
В Ухане проведут массовое тестирование жителей на коронавирус
В Китае власти города Ухань, откуда в конце прошлого года пошло распространение COVID-19, проведут массовое тестирование всех жителей на коронавирус. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут делать в течение 10 дней.
В Ухане проживает 11 миллионов человек. По данным СМИ, на днях в городе впервые за месяц был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией и более 10 бессимптомных носителей.
В конце января в Ухане из-за угрозы распространения коронавируса ввели жёсткий карантин. Он продлился два месяца. В начале апреля в городе сняли транспортное оцепление и разрешили выезд из города. За время эпидемии в Ухане было зафиксировано более 50 тысяч случаев COVID-19. Умерло около четырёх тысяч пациентов.
США и страны Запада полагают, что китайские власти могли скрывать реальную статистику о числе больных. Пекин обвинения в свой адрес отвергает.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с COVID-19. Новых зараженных – 500
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь больных коронавирусом, число новых заболевших – 500.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончались трое, в Северной Осетии – двое, в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Чечне – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 130 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Дагестане – 116:
- Дагестан +116 (2888 всего за время эпидемии)
- Краснодарский край +99 (2126)
- Северная Осетия +76 (1723)
- Кабардино-Балкария +76 (1401)
- Ингушетия +45 (1290)
- Ставропольский край +41 (1125)
- Чечня +26 (813)
- Карачаево-Черкесия +10 (549)
- Адыгея +11 (252)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 12167 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 232 243 человека с коронавирусом.
Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных заражённых коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
За сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. 3711 человек выздоровели. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243 человек. В Великобритании и Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224 332 и 227 436 человек соответственно.
За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек. 43 512 выздоровели. Прямо сейчас, по данным властей, в России 186 615 человек больны коронавирусной инфекцией.
Накануне президент России Владимир Путин не стал продлять так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны. При этом решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти.
Западные политики и дипломаты призывают Тбилиси выполнить все пункты соглашения от 8 марта
Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция должны выполнить все пункты соглашения от 8 марта – к этому политические силы призвали западные политики и дипломаты.
Председатель комитета Сената по иностранным делам, сенатор-республиканец Джим Риш написал в Twitter, что ожидает освобождения политзаключённых и реформы избирательной системы.
Накануне от имени посредников переговоров заявление опубликовало посольство США. Дипломаты отметили, что не должны раскрывать содержание дискуссий или разъяснять соглашение, однако пояснили:
«Итоговое соглашение хорошо известно общественности. Его приветствовали как грузинский народ, так и международное сообщество. Мы отмечаем, что это соглашение состоит из двух частей. Одна из них посвящена избирательной системе, а другая — решению проблемы политического вмешательства в судебную систему. Мы призываем все стороны придерживаться буквы и духа обеих частей соглашения в целях его успешного осуществления», — сказано в заявлении.
Выполнить соглашение грузинских политиков призвал и американский конгрессмен Адам Кинзингер – автор критических писем в адрес правительства Грузии.
«Необходима полная реализация данного соглашения и движение вперед», — написал Кинзингер в Twitter.
- «Грузинская мечта», оппозиция и международные посредники договорились, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Оппозиция заявляет, что в рамках соглашения на свободу должны выйти т.н. «политзаключённые» - экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа.
«Вы неправильно поняли» – власти Чечни не будут отменять режим самоизоляции
Чеченские власти не планируют отменять режим самоизоляции. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов в прямом эфире в инстаграме.
"По ватсапу пересылают разговоры: А правда ли, что люди выходят на работу? А правда, что самоизоляция закончилась? Это категорически неправда. Сограждане, вы неправильно поняли", – заявил Даудов.
По его словам, отмена ограничительных мер будет происходить в три этапа.
"Наш глава, Рамзан Ахматович, пусть будет доволен им Всевышний, поручил оперативному штабу сегодня и завтра разработать план поэтапного выхода из самоизоляции. И мы разработаем план, который позволит открыть объекты, не предполагающие большого скопления людей и предоставим план падишаху", – отметил спикер парламента.
Он попросил прекратить рассылать недостоверную информацию о послаблении режима самоизоляции и дождаться, пока глава республики не сообщит об этом лично.
В понедельник на заседании правительства президент Владимир Путин заявил о том, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет.
В начале апреля в Чечне был введен комендантский час. С 17 апреля в республике был объявлен строгий карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса. Еще ранее на территории региона было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.
Посол Грузии, вернувшийся из Киева в Тбилиси для консультаций, отправлен на карантин
Всех граждан, прибывающих в Грузию из-за рубежа, отправляют на 2-недельный карантин. Исключением не стал и посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого вызвали в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Шарашенидзе сообщил грузинским СМИ, что прибыл в Грузию накануне и находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в Киеве провёл встречу в МИД Украины и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция «не удивила украинскую сторону».
«Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов», – заявил Шарашенидзе Первому каналу Грузии.
Посол также прокомментировал информацию, озвученную Михаилом Саакашвили о том, что экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Грузинский дипломат заявил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Накануне Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
За сутки в Грузии выявили лишь один случай коронавируса, 32 выздоровели
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 639.
Последний раз один случай заражения за 24 часа был выявлен в Грузии 29 марта.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 32 и достигло 349.
Накануне число выздоровевших пациентов впервые превысило число активных случаев коронавируса. По последним данным, в Грузии от коронавируса лечатся 279 пациентов.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
В Смоленской области в доме престарелых вспышка коронавируса
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Как отмечается на сайте правительства Смоленской области, в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Состояние заболевших оценивается как стабильное, сообщает Лента.Ру.
Изначально инфекция была выявлена у нескольких работников интерната. Затем были протестированы все работники и постояльцы. У 94 стариков, 22 сотрудников и четырёх волонтёров были результаты тестов оказались положительными. Инфекция не подтвердилась у 24 сотрудников, которые продолжают работать.
В прошлом месяце в Смоленской области, в другом доме для престарелых, Вяземском интернате, коронавирус был диагностирован у 83 человек.
За сутки, с 10 на 11 мая, в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших в России, как сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, 221 344, умерших 2 009.
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен заподозрен в домогательствах
Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта. Об этом сообщило в понедельник агентство "Франс-пресс" со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Инцидент произошёл в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штраке утверждает, что это произошло три раза.
Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP), сообщает "Международное французское радио".
Адвокат Жискар д’Эстена отказался комментировать эту информацию.
«Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование», – заявила France-Presse Журналистка Анн-Катрин Штраке выразила радость в связи с правоохранительных органов рассмотреть её жалобу. Она считает, что "все должны знать, что бывший президент Республики сексуально домогался до журналистки", объяснила она агентству "Франс-пресс".
18 декабря 2018 года Штраке приехала со своей съёмочной группой в парижское бюро бывшего президента, чтобы взять интервью к столетию бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии с ним для всех участников съёмочной группы.
Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Потом он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии.
В Конгресс США внесен законопроект в поддержку политзаключенных в России
В понедельник в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, в котором осуждается использование тюремного заключения в качестве меры преследование российскими властями независимых журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и религиозных организаций.
В законопроекте, инициаторами которого стали руководители комитета по международным делам Палаты представителей демократ Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, говорится о трехстах политических заключенных, находящихся в тюрьмах и под домашним арестом в России и упоминаются имена шестерых: Алексея Пичугина, Игоря Рудникова, Константина Котова, Анастасии Шевченко, Юрия Дмитриева и Денниса Кристенсена. Резолюция основана на данных, собранных Госдепаратаментом, ОБСЕ, международными правозащитными организациями и обществом "Мемориал".
В документе содержится призыв к властям России безотлагательно освободить из-под стражи людей, признанных политзаключенными обществом "Мемориал". Американские законодатели также предлагают госсекретарю и министру финансов США использовать свои полномочия в рамках "Акта Магнитского" и подвергнуть санкциям российских официальных лиц, причастных к политическим преследованиям.
"Правда - это то, чего Владимир Путин боится больше всего, - заявил конгрессмен Майкл Маккол. - Президент России превратил закон в инструмент преследования. Он заставляет журналистов замолчать, угрожает политическим оппонентам... Мы, американцы, не должны бояться возвысить свои голоса в защиту тех, чьи голоса были заглушены".
Грузия договорилась о восстановлении полетов с 18 авиакомпаниями
«Из 36 компаний, представленных на грузинском авиационном рынке, 18 уже выразили желание возобновить полеты», - заявила сегодня, 11 мая, министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Особенно важны переговоры, которые мы проводим с различными авиационными компаниями. Из 36 авиакомпаний, работающих на нашем рынке, с 18 уже достигнута предварительная договоренность о возобновлении полетов. Конечно, этому должны предшествовать договоренности между нашими государствами по дипломатическим каналам о принципах безопасного коридора. Но главное, что авиакомпании, по первой же индикации, готовы возобновить полеты. Это значит, что мы будем готовы к открытию туристического сезона», - сказала Турнава.
По информации агентства «Новости-Грузия», страна с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавируса. Осуществляются только чартерные рейсы, в том числе авиакомпании Georgian Airways, которая по договору с правительством Грузии вывозит из-за границы граждан Грузии, которые по прибытию отправляются в обязательный двухнедельный карантин за счет государства.
Вместе с тем, исходя из хороших результатов борьбы с эпидемией – в Грузии один из самых низких в Европе показателей распространения коронавируса и смертности от последствий инфицирования, страна с 1 июля собирается открыть границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени должно быть возобновлено сухопутное, железнодорожное и авиасообщение. При этом власти заявляют о необходимости установить «безопасные коридоры» со странами, откуда будут прибывать туристы. Кроме того, прибывающих на границе иностранцев должны проверять на коронавирус, вся процедура должна занять 1 час.
Турнава сегодня провела встречу с руководителями регулирующих служб транспортного сектора. Был обсужден вопрос разработки Министерством здравоохранения соответствующих правил безопасного передвижения пассажиров, а также воздушного и наземного междугородного транспорта и железных дорог, в том числе и внедрение соответствующей инфраструктуры в пассажирских транспортных зонах.
Министерство экономики и Минздрав, с учетом рекомендаций международных транспортных организаций и опыта разных стран, работает над правилами пассажирских перевозок в условиях пандемии, - подчеркивают в ведомстве. По словам министра, соблюдение всех медицинских указаний является важной предпосылкой для открытия туристического сезона в Грузии с учетом новой реальности.
Еще один случай коронавируса подтвержден в Абхазии
За прошедшие сутки у одного из 17 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, прошедших тестирование, был подтвержден диагноз коронавирус. По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, он будет отправлен в Гудаутский госпиталь.
У двоих из шестерых пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, диагностирована односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.
Глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия обратился к населению с просьбой не посещать места скопления людей, максимально оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты – маски и антисептики.
- За все время в Абхазии зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Два пациента вылечились и уже находятся дома. Пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Белоруссии оппозиция отказывается от участия в президентских выборах
В Белоруссии две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства.
Речь идет о «Белорусском народном фронте» (БНФ), а также о партии левых «Справедливый мир». «Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших», - заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания.
Представители левых сил назвали решение организовать выборы «преступным». «Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции, ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», - говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».
Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала, что пять оппозиционных партий, которые планировали выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, из-за коронавируса отказались от дальнейших «праймериз» в регионах.
На прошлой неделе нижняя палата парламента Белоруссии назначила следующие президентские выборы на 9 августа. Среди уже объявивших от готовности баллотироваться на пост – нынешний президент Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года. Ограничения на количество президентских сроков в свое время отменили по его настоянию.
Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По последним данным, в республике зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения и 131 смерть от COVID-19.
9 мая в Минске прошел парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. В городе были объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению. Карантинные меры в Белоруссии не вводились.
Путин: c 12 мая начнётся смягчение режима ограничений
Россия "подошла к смягчению режима ограничений", введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил 12 мая президент Владимир Путин на совещании с правительством.
По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволила затормозить распространение инфекции.
При этом 11 мая выявлено самое большое за всё время число новых инфицированных за сутки - более 11 тысяч. Путин дал понять, что причина роста выявленных случаев заражения, в том числе, в росте числа тестов.
Как сказал Путин, введение режима самоизоляции в конце марта позволило выиграть время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к пику эпидемии. По словам президента, это позволило сохранить "тысячи жизней".
Путин заявил, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет. Путин сказал, что с 12 мая должна возобновиться работа промышленных предприятий.
Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса.
В 2 раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - оно составит более 6 тысяч рублей. Всем семьям с детьми до 3-х лет в течение 3 месяцев будут выплачивать по 5 тысяч рублей.
Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Ровно такую сумму предлагал выплатить семьям с детьми в своём плане "5 шагов для России" оппозиционер Алексей Навальный. Он, впрочем, предлагал выплатить и 20 тысяч на каждого взрослого - такого решения принято не было.
Решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти. В частности, в Москве с 12 мая начнут работать предприятия промышленности и стройки, при этом прогулки и перемещение людей без уважительных причин по прежнему будут запрещены. По данным Русской службы Би-би-си, во второй половине мая карантин в Москве могут ослабить.
По словам Путина, смягчение ограничений должно быть поэтапным. "Выход из режима ограничений быстрым не будет" - заявил президент. Он подчеркнул, что по всей стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. Пожилых людей Путин призвал по-прежнему оставаться дома.
- По официальным данным, в России выявлено более 220 тысяч случаев инфекции, умерли более 2 тысяч человек.
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