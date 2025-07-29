Под удар в Запорожской области попала исправительная колония. 17 погибших

В Запорожской области в результате российской атаки в ночь на 29 июля погибли, по уточнённым данным украинских властей, 17 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров сообщил в телеграм-канале о гибели 16 человек.

Фёдоров отметил, что ночью россияне восемь раз обстреляли Запорожский район. По предварительным сведениям, были использованы авиационные бомбы. Разрушены помещения пенитенциарного учреждения, повреждены ближайшие к нему частные дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава местной администрации. В Минюсте уточнили, что под удар попала Беленьковская колония. Она находится в село Беленькое, которое от фронта отделяет река Днепр.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос об ударе по колонии, что Россия наносит удары только по военной и «околовоенной» инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Он не подтвердил и не опроверг сам факт нанесения удара.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что в ночь на вторник российские военные атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 37 беспилотниками, в том числе ударными. Большинство БПЛА удалось обезвредить. Зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трёх местах, а также падение обломков, отмечается в сводке.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ночном ракетном ударе по городу Каменское. «Частично разрушено неэксплуатируемое трехэтажное здание. Рядом - повреждённые медучреждения: родильное и отделение городской больницы», - написал Лысак в соцсетях.

По его информации, два человека погибли, ещё пятеро были ранены, в том числе беременная женщина. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал о трёх погибших, среди которых 23-летняя женщина по имени Диана, бывшая беременной.

В Харьковской области во вторник в результате обстрела села Новоплатоновка Изюмского района, по сообщению местных властей, погибли 5 человек. Ещё трое были ранены. Там загорелся магазин.