В этом году от СПИДа в Грузии умерли 55 человек

По состоянию на 13 мая 2020 года в Грузии зафиксировано 197 новых случаев заражения ВИЧ. По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, за год было выявлено 214 новых случаев, передает агентство «Новости-Грузия».

Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, также известный как Тбилисская инфекционная больница, возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, который с начала эпидемии коронавируса курирует деятельность всех ковид-клиник в Грузии.

В 1980-е годы профессор Церцвадзе создал первую в СССР лабораторию по изучению ВИЧ. Сегодня в Грузии один из самых низких в мире уровней распространения ВИЧ/СПИД. С 2004 по 2015 год смертность от СПИДа в стране снизилась почти в пять раз, а с 2015-го не родилось ни одного ребенка с ВИЧ-инфекцией. Грузия также единственная в Восточной Европе страна, предоставляющая бесплатный курс лечения ВИЧ-инфицированным, после которого они перестают быть источником инфекции.

По состоянию на 13 мая 2020 года в Центре СПИД зарегистрировано 8299 ВИЧ-инфицированных - 6196 мужчин и 2103 женщины. Большинству пациентов от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4340 пациентов, 1690 умерли. Среди умерших в 2020 году 45 мужчин и 10 женщин. Всего в Грузии выявлено 116 ВИЧ-инфицированных детей. Среди них 70 мальчиков, 46 девочек. 27 умерли. Трое покинули страну.