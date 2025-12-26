В Сванети задержаны 8 человек за незаконную вырубку леса

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщает о задержании 8 человек в Сванети, по обвинению в причинении ущерба государственному бюджету на сумму до 4 миллионов лари в результате незаконной вырубки леса.

Согласно следствию, члены организованной группы разработали «преступную схему», в рамках которой учредили десятки компаний, которыми владеют – пять человек.

«Установлено, что посредством указанных компаний в 2021–2024 годах из Сванети в различные регионы Грузии была осуществлена транспортировка и последующая реализация древесины на сумму 102 миллиона лари, общим объёмом около 130 000 кубических метров. При реализации древесины члены организованной группы, указывая ложные данные в декларациях по НДС, обманным путём причинили государственному бюджету крупный ущерб в размере 3 926 261 лари», — сообщает Следственная служба.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются «с целью выявления других лиц, причастных к организованной преступной деятельности», заявили в Следственной службе Минфина:

«Проводятся предусмотренные законом мероприятия для обеспечения возмещения ущерба, причинённого государственному бюджету. При этом в ходе расследования не исключается увеличение суммы нанесённого бюджету ущерба».