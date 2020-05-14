15 новых случаев коронавируса подтверждены в Болнисском муниципалитете

По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, и у двоих из них был подтвержден диагноз COVID-19.

Один из новых инфицированных - студент российского вуза, который на днях вернулся на родину. Второй – военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-й российской военной базы.

В оперативном штабе также сообщили о том, что 8 человек выписаны в течение дня из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар». Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.

В штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 ковид-инфицированных. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.