В «ЛНР» выпустили учебник «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней»

В Луганске презентовали учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней». Об этом сообщает ресурс, работающий в самопровозглашенной республике – «ГТРК ЛНР».

Авторами пособия выступили доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и кандидат исторических наук Галина Королева. Они утверждают, что пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории от древнейших времен до настоящего времени.

«История нашего отечества началась примерно 100 тысяч лет до нашей эры», — рассказали авторы учебника на презентации.

По версии авторов учебника, им удалось проанализировать причины событий 2014 года и создания «нового суверенного государства».

Пятисотстраничный труд обещают издать тиражом в 1000 экземпляров и разослать по библиотекам при школах.

По словам Галины Королевой, в ее учебнике развенчиваются мифы, которые, по ее словам, есть в украинских учебниках истории. В своем учебнике она рассматривает «историю ЛНР» в рамках истории России и контексте интеграции в Россию.

«В отличие от идеи украинского национализма мы строили свою книгу совершенно на других принципах. Это, в первую очередь, идеология дружбы, идеология созидания, труда и духовности. Это тот проект, который позволяет выживать не только нам, но и может быть предложен по другую сторону границы. Мы говорим, что не считаем жителей Украины врагами, а считаем такими же русскими людьми, только обманутыми, и даем им шанс и надежду на лучшее будущее и протягиваем им руку дружбы», — подчеркнул доктор исторических наук Дмитрий Крысенко.