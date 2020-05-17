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США запустили на орбиту секретный космоплан X-37B
Космические войска США запустили на орбиту беспилотный самолет X-37B. Пуск ракеты-носителя «Атлас-5» состоялся накануне, 16 мая, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, его транслировал ютьюб-канал United Launch Alliance.
Запуск сегодня состоялся с четвертой попытки, первые три в были отменены накануне из-за неблагоприятных погодных условий.
Полностью цели запуска и полетной программы не раскрываются. Известно, что на борту космоплана должны будут проведены два эксперимента НАСА для изучения космической радиации и воздействия космического излучения на материалы и семена растений.
Кроме того, корабль выведет на орбиту экспериментальный спутник FalconSat-8, который, согласно описанию миссии, должен будет продемонстрировать технологию по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно было бы отправлять на Землю.
Министр военно-воздушных сил США Барбары Барретт заявила, что пуск посвящен медицинским работникам, сотрудникам служб неотложной помощи и людям, чья работа не может быть прервана на карантин.
- Программа беспилотного космоплана X-37B разрабатывается с начала 2000-х годов корпорацией Boeing в интересах Пентагона. Аппарат внешне похож на не использующиеся больше шатлы, но меньше в четыре раза, его длина составляет 8,9 метра, а размах крыла - 4,5 метра. Его взлетная масса - около пяти тонн.
- На данный момент известно о двух построенных X-37B, они выполнили пять полетов. Первый состоялся в 2010 году, он продолжался 244 дня. Следующие четыре полёта длились 468, 675, 718 и 780 дней соответственно. Последний продолжался с 7 сентября 2017 по 27 октября 2019 года. После полёта на орбите аппарат совершает посадку в самолетном режиме.
Другие новости дня
За прошедшие сутки в Абхазии биоматериал для тестирования на COVID-19 взят у 73 человек
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 73 человек. В связи с большим количеством проб, результаты ожидаются на следующие сутки, 18 мая. Об этом сообщает сегодня оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
У трех пациентов, помещенных накануне для стационарного лечения в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. 13 военных курсантов в течение сегодняшнего дня были выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар». Ни у одного из них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Один человек проходит лечение в лазарете 7-й российской военной базы, дислоцированной в Гудауте. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.
- В связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике оперативный штаб обращается ко всем жителям Абхазии с настоятельной просьбой соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, предусмотренных режимом ЧП
С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. С завтрашнего дня возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины. Принимая посетителей, они должны будут соблюдать все медицинские рекомендации.
Также отменяется запрет на собрания больше трех человек - как для открытых общественных пространств, так и для помещений закрытого типа. Тем не менее, это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя, двое пассажиров – только на заднем сиденье. В силе остается запрет собраний более десяти человек.
18 мая откроется Марнеульский муниципалитет. С 23 марта там действует режим строгого карантина – уже почти два месяца въезд и выезд из района ограничен.
С 18 мая частично возобновит работу Агентство обслуживания МВД Грузии. Желающие смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав, заменить старые регистрационные номерные знаки и получить некоторые другие услуги. В обычном режиме агентство осуществляет таможенное и регистрационное обслуживание.
- В середине апреля правительство Грузии представило план снятия ограничений, состоящий из шести пунктов. Предполагалось, что интервалы между фазами составят две недели, однако с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации власти снимают ограничения, не придерживаясь этих сроков. Первый этап послабления карантинных мер был начат 27 апреля, второй – 5 мая, третий – 11 мая.
Генсек ООН и представитель ЕС выступили за права ЛГБТ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с заявлениями в связи с международным днем борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. По словам Гутерриша, многие представители ЛГБТ-сообщества в разных странах сталкиваются с дискриминацией и насилием. Особую тревогу вызывает рост гомофобных настроений во время пандемии коронавируса.
«Многие представители этого сообщества, которые и до этого были жертвами предвзятого отношения, нападений и убийств за одно только то, кто они и кого они любят, теперь сталкиваются со стигматизацией из-за вируса, а также с новыми препятствиями при обращении за медицинской помощью», - приводит слова Гутерриша сайт ООН. Бачелет добавила, что в адрес представителей ЛГБТ звучат даже обвинения в распространении вируса.
При этом геи и транссексуалы составляют значительную долю людей, страдающих нарушением в работе иммунной системы, вызванной ВИЧ, и находятся в зоне риска в связи с COVID-19.
C заявлением в защиту прав ЛГБТ выступил также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель: «Неприемлемо, что во всем мире продолжают безнаказанно нарушаться права человека на основании предполагаемой или фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности». О правах человека »следует помнить и во время глобального кризиса, и при возвращении к привычному образу жизни» - говорится в заявлении.
На сегодняшний день более чем в 70 странах мира гомосексуальные отношения считаются правонарушением или преступлением, за которые людям могут грозить наказания - в некоторых странах вплоть до смертной казни. В России, по опросам, гомофобные настроения по-прежнему распространены в обществе, а на государственном уровне принят закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди несовершеннолетних, который правозащитники считают дискриминационным.
Ряд посольств западных стран 17 мая по традиции вывесили радужные флаги - в частности, британское посольство в Минске и американское в Нур-Султане.
Из Украины в Грузию экстрадирован один из ключевых лидеров ИГИЛ Цезарь Тохосашвили
Украинская сторона экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В сотрудничестве с грузинскими коллегами Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года. По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.
Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым. Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.
В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье «членство и участие в террористической организации». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно информации Общинного радио Панкиси «Way», Цезарь Тохосашвили - уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.
Cвященники с иконами объезжают улицы Тбилиси, окропляя их святой водой
По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, сегодня, 17 мая, священники с иконами объезжают улицы грузинской столицы, окропляя их святой водой и благословляя население.
Автоколонна начала шествие из кафедрального собора Самеба (Святой Троицы), сообщает Общественный вещатель. В течение недели верующие Грузинской православной церкви отмечают церковный праздник удела Богородицы, а сегодня - День святости семьи.
- День святости семьи был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Медики больницы Гудермеса извинились после акции протеста
Работники центральной больницы Гудермесского района в Чечне в эфире государственной телекомпании признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты. Об этом сообщает «Кавказский узел».
В результате стихийной акции протеста в больнице 14 мая был уволен главврач больницы. Медики жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. Видео акции попало в интернет.
На другой день, как пишет «Кавказский узел», был уволен один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили. Медработники обратились к Рамзану Кадырову с просьбой восстановить коллегу на работе.
Вечером в тот же день государственная телекомпания «Грозный» назвала протест врачей в Гудермесе «беспричинной паникой», а участников акции – «провокаторами». В сюжете показали склад больницы со средствами защиты. Власти Чечни также заявили, что их достаточно.
На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков – трех медсестер и двух врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они признали, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщения о смерти от коронавируса одного из врачей – утверждается, что женщина не умерла и коронавирус у нее не был выявлен.
Ряд комментаторов в соцсетях подвергли сомнению искренность последних заявлений медиков, предположив, что извинились они под давлением властей.
- Практика публичных извинений, в том числе лично перед главой региона Рамзаном Кадыровым, распространена в Чечне.
- Главврачу, который был уволен, власти вменяют в вину не отсутствие средств защиты, а то, что он не оповестил сотрудников больницы об их наличии.
- По официальным данным на 17 мая, коронавирус в Чечне был выявлен у 943 человек, скончались девять.
69 новых случаев коронавируса подтверждено в Кабардино-Балкарии
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки увеличилось на 69. Столько же пациентов за сутки выздоровело, число умерших не изменилось. Общее число зараженных с начала эпидемии составило 1 759 случаев, излечились 407 пациентов. В больницах остаются 376 зараженных, на амбулаторном лечении находятся 356 человек. Дома на карантине находятся 2 118 человек, имевшие контакты с зараженными, 10 человек, прибывших из других регионов, изолированы в обсерваторы.
На доплату медработникам из федерального бюджета выделено дополнительно 129 миллионов рублей, сообщили в Минздраве республики. «Размер стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в рамках «президентских» выплат, будет пересмотрен», - сообщил сегодня, 17 мая, корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минздрава Кабардино-Балкарии.
Минздрав поручил всем медучреждениям произвести пересчет стимулирующих выплат работникам за апрель. «До 19 мая выплаты должны быть произведены всеми медорганизациями», - пообещали чиновники. Кроме того, российское правительство постановило, что федеральные стимулирующие доплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, будут рассчитывать без привязки ко времени.
The Washington Post советует супердержавам изучить опыт Грузии по борьбе с коронавирусом
The Washington Post отметил усилия Грузии в борьбе с коронавирусом – авторитетное американское издание считает, что супердержавам стоит обратить внимание на опыт этой страны. В статье The Washington Post отмечается, что для таких сильных и огромных государств как США, Великобритания, Россия и Китай, пандемия обернулась особенно серьезными последствиями. Между тем, сравнительно небольшим и менее влиятельным странам с кризисом удается управлять достаточно эффективно.
The Washington Post выделяет и рассказывает о шести государствах, которым уже удается победить эпидемию. В их числе оказалась и Грузия. «Пока в соседней России бушует коронавирус, Грузия кажется островком спокойствия. В стране с населением в 3,75 миллиона человек число подтвержденных случаев коронавируса меньше 700, скончались 12 человек, что заслужило высокую оценку Всемирной организации здравоохранения», - говорится в статье.
Авторы материала уверены, что остановить распространение коронавируса удалось благодаря оперативным действиям правительства Грузии. Например, уже в конце января в аэропортах страны обязательным стал термоскрининг, начали вводиться ограничения на международные поездки.
The Washington Post напоминает, что страна уже анонсировала открытие границ для туристов. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе сообщил журналистам, что на фоне этих новостей заинтересованные американцы обращаются в его офис с бизнес-предложениями и запросами на путешествия.
Бакрадзе считает, что именно небольшой размер стал важным преимуществом Грузии во время эпидемии. При этом дипломат отметил, что после распада СССР страна пережила много бед, и граждане были готовы пойти на такие жертвы, как запрет международных полетов и целый ряд мер социального контроля.
В качестве успешных примеров борьбы с коронавирусом The Washington Post также называет Вьетнам, Гану, Коста-Рику, Ливан и Новую Зеландию.
В Южной Осетии за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, в Северной Осетии - 75
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 17 мая в республике лабораторно подтверждено 34 случая заболевших COVID-19, сообщила «Рес» глава комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что два медработника из «красной зоны» в больнице поселка Знаури,
которые не имели контакта с людьми за пределами медучреждения, заболели коронавирусом. Все ранее заболевшие коронавирусом, в основном курсанты российских вузов, находились также на карантине, состояние их удовлетворительное, им оказывается необходимая медпомощь.
Всего на двухнедельном карантине находятся 348 человек, в медучреждениях республики - 236. Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса.
Однако в Северной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 75 жителей. Таким образом, по состоянию на 08:00 17 мая, в республике зафиксировано 2 165 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах, 1 041 выздоровели, 15 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек, сообщает ГТРК «Алания».
Послы европейских стран призвали власти Грузии уделять больше внимание правам ЛГБТ
Послы более чем 20 иностранных государств распространили совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, призвав власти Грузии и общественность прилагать больше усилий для создания атмосферы толерантности.
Заявление составлено: офисом ООН в Грузии, посольствами ЕС, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Швейцария, Великобритания и США, а также главой представительства Совета Европы в Грузии и главой Мониторинговой миссии ЕС в Грузии.
Послы напоминают, что сегодня, 17 мая, исполнилось ровно 30 лет с того дня, как Генеральная ассамблея ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Авторы обращения выразили поддержку и солидарность сообществу ЛГБТКИ+ в Грузии. Они отмечают, что на фоне пандемии COVID-19 «больше всего пострадали уязвимые и маргинальные группы, в том числе сообщество ЛГБТКИ+».
«Дискриминация и стигма, с которыми обычно сталкиваются люди ЛГБТКИ+ при получении доступа к медицинским и другим социальным услугам, в условиях пандемии могут оказаться фатальными. Карантинные меры повышают риск семейного насилия в их отношении. Из-за ограничения экономической деятельности многие люди, а особенно, в неформальном секторе, потеряли источник средств к существованию и лишились доходов. При этом они оказались за пределами сети социальной безопасности», - сказано в заявлении.
Послы приветствуют усилия, предпринимаемые правительством Грузии для того, чтобы предоставить таким людям социальную защиту. Они отмечают, что в условиях пандемии в Грузии лица ЛГБТКИ+, наравне с другими уязвимыми и маргинальными группами, могут надеяться на помощь Совета по правам человека и советника премьер-министра Грузии по правам человека и гендерному равенству.
Авторы заявления подчеркивают, что в Грузии проблемы ЛГБТКИ+ не ограничиваются только кризисом COVID-19. Они напоминают, что в прошлом году 17 мая международное сообщество высказалось о том, что широкие меры защиты прав человека, закрепленные в законодательстве Грузии, вступают в конфликт с предрассудками и насилием, с которыми ЛГБТКИ+ люди сталкиваются каждый день.
Послы высоко оценили шаги, которые власти Грузии приняли с тех пор.В качестве примера приводится задействование новых положений Национального плана действий в области прав человека, который направлен на борьбу с преступлениями на почве ненависти, повышение осведомленности о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
В заключение они отмечают, что в условиях кризиса COVID-19 Грузии удалось показать себя с лучшей стороны, и каждый член общества действовал так, чтобы его поступки не поставили под угрозу других. Послы надеются, что в будущем «этот дух охватить все многообразие грузинской жизни, включая сообщество ЛГБТКИ+», поскольку это будет отвечать интересам построения гармоничного и жизнеспособного общества.
За сутки в России вновь менее 10 тысяч выявленных случаев COVID-19
Власти России сегодня, 17 мая, представили новые данные о числе инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19. Вторые сутки подряд, по официальным данным, выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения - 9 709, из них в Москве - 3 855. Коронавирусная инфекция признана причиной смерти 94 человек за последние сутки.
Всего число инфицированных превысило 281 тысячу (это второе место в мире), число умерших составляет 2 631. Выздоровели, по официальным данным, более 67 тысяч человек.
Карантинные меры для борьбы с распространением инфекции в России начали вводить в конце марта. Пика (на данный момент) число выявляемых за сутки случаев инфицирования достигло в начале мая, когда каждый день выявлялось по 10-11 тысяч зараженных.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил, что регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, могут постепенно выходить из так называемого режима самоизоляции. В Москве этого пока не произошло, по-прежнему ограничен выход людей из дома и их перемещение. Заработали, однако, стройки и промышленные предприятия. Представители московских властей заявляют, что решения об ослаблении режима могут быть приняты к концу будущей недели.
Число жертв внебольничной пневмонии в Дагестане превысило 650
В Дагестане с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 человек. Из общего числа жертв пневмонии, включая зараженных коронавирусом, более 40 - медработники, сообщил глава Минздрава.
Коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане болеют 13 697 человек, более семи тысяч человек лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
По словам министра, семьи медицинских работников, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а сотрудникам, получившим вред здоровью во время работы с зараженными, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщает «Кавказский узел».
По благословению патриарха, священники с иконами обойдут улицы Тбилиси и благословят население
Сегодня, 17 мая, после торжественного богослужения Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. Об этом говорится в сообщении Патриархии Грузии.
«По завершении недельного празднования удела Пресвятой Богородицы, прибытия в Тбилиси иконы Ацкурской Божьей Матери, и в связи с Днем святости семьи, 17 мая Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй после праздничной службы благословит семьи, столицу и всю Грузию.
По его благословению священники с иконами обойдут улицы Тбилиси, окропляя их святой водой, и благословят население. Движение автоколонны начнется в 13:00 с территории у кафедрального собора Пресвятой Троицы», - говорится в сообщении патриархии, передает «ИнтерпрессНьюс».
COVID-19: В Армении за сутки скончались 5 пациентов
В Армении за последние сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество пациентов – 5. Общее количество смертей с начала эпидемии коронавируса нового типа в стране по состоянию на утро 17 мая составляет 60. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как сообщают в Минздраве, скончавшиеся – две женщины в возрасте 80 и 89 лет и трое мужчин в возрасте 51 года, 78 и 74 лет. Согласно сообщению, все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания.
За сутки еще двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких смертей на сегодняшний день составляет 24.
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 189, в общем составив 4 472.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 134 и сейчас составляет 1 925.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 463, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 40 230.
Решением вице-премьера Армении, коменданта режима ЧП Тиграна Авиняна, в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, закрыто село Арени Вайоцдзорской области, сообщает Радио Азатутюн.
В обнародованном решении говорится, что для села устанавливается специальный режим въезда-выезда. Передвижение граждан и транспортных средств допускается исключительно для снабжения товарами первой необходимости, продуктами питания, медикаментами, топливом. Разрешено передвижения граждан с целью сельскохозяйственных работ, также разрешено движение по межгосударственной трассе М2 и по пролегающей через село дорогое, ведущей к селу Хачик.
В Грузии зафиксированы 12 новых случаев коронавирусной инфекции
В Грузии до 695 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщается в информации на правительственном сайте StopCov.
К утру 17 мая в стране выявлено 12 новых фактов заболевания. Известно, что трое из них – это жители Зугдиди, члены семьи инфицированного водителя фуры. Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 увеличилось на шесть и сейчас составляет 425.
В настоящее время активными остаются 258 случаев коронавирусной инфекции, то есть чуть больше 37% от всех зафиксированных по стране фактов. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 16 мая в стране проведено более 37,8 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
- Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже неделю превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня. В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Футболисты клубов Бундеслиги возобновили матчи после карантина
Германская Бундеслига возобновила матчи, став первой среди главных европейских футбольных объединений, которые возобновляют свои чемпионаты после эпидемии коронавируса.
В субботу состоялись шесть матчей:
«Боруссия» Д - «Шальке» - 4:0
«Лейпциг» - «Фрайбург» - 1:1
«Хоффенхайм» - «Герта» - 0:3
«Фортуна» - «Падерборн» - 0:0
«Аугсбург» - «Вольфсбург» - 1:2
«Айнтрахт» - Боруссия» М - 1:3
Игры Бундеслиги были прерваны 13 марта, когда у большинства команд еще оставалось по девять матчей.
На стадионах вместо зрителей присутствует полиция, она обеспечивает безопасный ход матчей, не допуская болельщиков на трибуны и предотвращая таким образом стычки между сторонниками играющих команд, отмечает BBC Sport.
В условиях обязательного соблюдения социальной дистанции, во время каждого из матчей будут присутствовать на стадионе или вокруг стадиона примерно лишь 300 человек - игроки, сотрудники клубов и официальные лица. Все игроки к настоящему времени прошли тестирование на COVID-19 должны соблюдать безопасную дистанцию между собой, находясь за пределами футбольного поля.
Клубы Бундеслиги, все команды которой прошли через карантин, возобновили тренировки в середине апреля. Строгое соблюдение правил дистанцирования, поначалу тренировки небольшими группами и другие противоэпидемические меры привели клубы к возобновлению матчей 16 мая, отмечает BBC Sport.
В Сухуми коронавирус выявили у троих членов одной семьи
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия прошли 42 человека. У троих из них диагноз был подтвержден, - сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
Инфицированные – члены одной семьи – мать, отец и дочь, жители микрорайона Маяк. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, девочка на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты стационированы в Гудаутский госпиталь.
«Следует отметить, что из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – двое жителей города Гудаута, микрорайона Бамбора. Уважаемые граждане, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим вас соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости», - сказано в сообщении штаба.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
Соединенные Штаты готовят к отправке в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Голос Америки», ссылаясь на правительственные документы, сообщил, что первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 аппаратов будут отправлены в Россию 26 мая.
Правительство США оплатило полностью стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку – в общей сложности, по словам представителей администрации, затраты составили 4,7 миллиона долларов.
Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как между Россией и США в настоящее время почти нет коммерческих рейсов. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными, отмечает «Голос Америки».
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Самегрело
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в регионе Самегрело. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на главу краевого отделения Национального центра по контролю заболеваний Анзора Кобалия.
Заболевание подтвердилось у членов семьи ранее инфицированного 42-летнего жителя Зугдиди – матери и двух малолетних детей. Все они сейчас помещены в Зугдидскую инфекционную больницу. Что касается мужчины, который стал источником инфицирования, он обратился в многопрофильную клинику Рухи 14 мая. На следующий день у него был выявлен коронавирус. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. У него диагностирована двухсторонняя пневмония.
По данным СМИ, мужчина работает водителем фуры. 17 апреля он въехал на территорию Грузию из Армении. По истечению двухнедельного режима самоизоляции, он снова вышел на работу и выполнил несколько междугородних рейсов. Сообщается, что 6 и 7 мая водитель посещал Тбилиси и Поти.
Когда у мужчины подтвердился COVID-19, шесть членов его семьи перевели в карантинную зону. Всем им провели тестирование и на данном этапе заболевание выявлено у троих. Специалисты продолжают устанавливать его контакты.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии было выявлено 683 случая инфицирования коронавирусом. Из них 419 пациентов выздоровели, 12 скончались. На данный момент в карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.
Среди пожилых жителей и сотрудников дома-интерната в Ереване обнаружен коронавирус
У более 40 пожилых граждан, проживающих в Норкском доме-интернате в Ереване, а также у некоторых сотрудников учреждения обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Радио Азатутюн.
На своей странице в Facebook Никогосян написала: «Конечно, это очень опасный очаг распространения заболевания, учитывая возраст пациентов и имеющиеся у них сопутствующие хронические заболевания. Уже два дня на месте работают врачи медцентра «Сурб Григор Лусаворич», чтобы оценить и проконтролировать состояние здоровья пациентов. С сегодняшнего дня организуется также их перевод в больницы для дальнейшего лечения».
Путин: Россия обладает оружием, какого нет ни у одной страны
Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира, сообщил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Полную версию интервью представит завтра, 17 мая, телеканал «Россия-1».
«Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали», - сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без «фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров», отметил Путин. В публикации газеты «Коммерсантъ» отмечается, что ранее, в телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждались вопросы контроля над вооружением. Трамп тогда призвал российского президента не допустить дорогостоящей гонки вооружений.
В публикации говорится, что Россия заняла второе место после США в рейтинге крупнейших производителей оружия. Такой список ежегодно составляется Стокгольмским международным исследовательским институтом проблем мира (SIPRI).
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 683
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и составляет 683. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 3 822 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 360. По этой же информации, 393 из 683 инфицированных уже выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.
- В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Священнослужители проведут автомобильное шествие в Тбилиси на «День святости семьи»
Завтра, 17 мая, священнослужители проведут в Тбилиси автошествие со святой водой и иконами, чтобы отметить «День святости семьи» - праздник, учрежденный патриархией Грузией. Об этом говорится в заявлении на сайте патриархии.
Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.
Для предотвращения распространения коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение. Любые собрания и массовые мероприятия запрещены. Патриархия была вынуждена отказаться от традиционного формата празднования «Дня святости семьи». В воскресенье колонна машин со священнослужителями проедет по центру Тбилиси и окропит улицы, освященной водой.
«17 мая, после праздничной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. С его благословения священнослужители пройдут улицы Тбилиси с иконами, освященной водой и благословят население», - говорится в заявлении патриархии.
«День святости семьи» был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Задержан брат бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе
Брат бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе задержан за наркопреступление. Факт задержания Общественному вещателю подтвердили в пресс-службе МВД.
Согласно распространившейся информации, при задержании у Торнике Парцхаладзе полицейские обнаружили 1 таблетку субоксина. Одновременно оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что речь идет об изъятии этого наркотического вещества в большом количестве. Следствие начато по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
По данным «Мтавари», в настоящее время Торнике Парцхаладзе помещен в изолятор предварительного содержания. Утверждается, что прокуратура ходатайствует об установлении в качестве меры пресечения залога.
На должности генерального прокурора Грузии Отар Парцхаладзе оставался рекордно короткий срок – всего 40 дней. В декабре 2013 года ему пришлось подать в отставку после того, как оппозиция обнародовала скандальную деталь его биографии - в молодости Парцхаладзе был осужден в Германии за магазинную кражу. По некоторым данным, Парцхаладзе судили, в том числе за кражу кроссовок. Еще одно громкое обвинение против Парцхаладзе - нападение на генерального аудитора Лашу Тордия в мае 2017 года возле ночного клуба.
Журналисты-расследователи утверждают, что Парцхаладзе стоит за масштабной незаконной налоговой схемой, с помощью которой из госбюджета были похищены как минимум 30 миллионов долларов. Другие скандалы, в которых в прошлом всплывало имя экс-прокурора, касаются рэкета и вымогательства денег.
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