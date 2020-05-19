В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 707. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Согласно этой же информации, 456 инфицированных уже выздоровели. В режиме карантина находится 4914 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 340. От коронавируса в Грузии скончались 12 человек.

Как сообщает Общественный вещатель Грузии, все пять новых случаев инфицирования связаны с селом Мушевани Болнисского района. Источник их инфицирования известен. Всего в кластере села Мушевани зафиксировано 50 случаев коронавируса.

С 25 апреля в этом поселении действует строгий карантинный режим. В лабораторию были отправлены 145 образцов биоматериала. Среди них 130 образцов из села Мушевани и 15 из города Болниси. В настоящее время в Болниси зарегистрировано 156 подтвержденных случаев заболевания, 66 пациентов выздоровели, трое умерли.

Сегодня в селе Мушевани продолжили брать образцы биоматериала у населения и 88 образцов уже отправлены в лабораторию.