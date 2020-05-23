В России за сутки выявлено более девяти тысяч инфицированных коронавирусом

Режим строгого карантина отменен в Болнисском муниципалитете – с сегодняшнего дня, 23 мая, ограничения на въезд и выезд из района полностью упразднены, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Болнисский и соседний Марнеульский район были объявлены зоной строгого карантина 23 марта. В Марнеули ограничения были сняты еще 18 мая. Поскольку в Болниси эпидемиологическая ситуация оказалась хуже, спецрежим там продолжал действовать до тех пор, пока на всей территории Грузии не было отменено чрезвычайное положение – до 23 мая.

По решению правительства, на карантин по-прежнему остаются закрытыми два села муниципалитета – Гета и Мушевани. Между тем, село Рачисубани открылось.

После полуночи, на въездах и выездах из Болнисского района начался демонтаж блокпостов. В течение 61 дня патрулирование там осуществляли военные и полицейские. Местные жители могли покидать муниципалитет только в случае чрезвычайной необходимости и с разрешения местных властей.

В целом, в Болнисском районе было зафиксировано 160 случаев коронавируса. Из них 67 человек уже выздоровели, а трое скончались. На днях в муниципалитете с населением более 55 тысяч началось тестирование на антитела к коронавирусу по принципу случайной выборки. Всего планируется проверить 150 человек. Как поясняют специалисты, такие исследования помогут им в оценке эпидемиологической ситуации по району.

Мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили сообщил, что за время действия режима строго карантина методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 проверили более 2,5 тысячи местных жителей. Кроме того, в несколько этапов был проведен термоскрининг. Мэр Болниси призвал жителей продолжать соблюдать все рекомендации здравоохранения и ограничения, которые продолжают действовать на всей территории Грузии.