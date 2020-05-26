Елизавета II, Эммануэль Макрон, Google – поздравления с Днём независимости Грузии (обновляется)

Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны – по мере постепенного ослабления странами карантинных мер.

"Мы должны работать вместе с нашими партнёрами, чтобы определить общие принципы, которые позволят нам вернуть свободу перемещения по европейской территории", - заявила глава МИД Испании Аранча Гонзалес. По её словам, даже если страны Евросоюза выбирают разные даты для открытия границ, он должны придерживаться общих правил и принципов.

Что касается самой Испании, то, по словам Аранчи Гонзалес, страна с нетерпением ждёт возвращения туристов. Доходы отрасли в среднем составляли до 12 процентов испанского ВВП. Но решения по поездкам Мадрид будет принимать, ориентируясь на безопасные условия для здоровья людей. По уровню распространения COVID-19 Испания занимает сейчас пятое место в мире.

Правительство ФРГ планирует отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ кабинета. Предполагается, что мера будет одобрена 27 мая. Помимо 26 стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, речь идёт о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

В Министерстве внутренних дел Чехии во вторник после правительственного совещания заявили, что страна отменяет всеобщий полицейский контроль на границе с Германией и Австрией. Вместо этого останутся лишь выборочные проверки. Туристам въезд в страну по-прежнему пока запрещён. А граждане Чехии, возвращающиеся на родину, должны либо предоставить негативный тест на COVID-19, либо провести некоторое время в карантине.

Дания также решила смягчить контроль на границах - с другими скандинавскими странами и Германией.

Накануне, 25 мая, ряд европейских стран вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. В большинстве государств Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта – начале апреля.