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COVID-19: Число выявленных в Армении случаев коронавируса увеличилось на 355
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 355, в общем составив 9 282. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 69 и сейчас составляет 3 386.
За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Министерство здравоохранения сообщает информацию об умерших пациентах: это 68-летний, 86-летний и 70-летний мужчины и 54-летняя женщина. Отмечается, что у всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 131. За это время еще 50 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщают из Минздрава.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 715, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 58 065, передает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Осетии за сутки не выявлено
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом.
«Все ранее заболевшие находятся на карантине в медучреждении, за их здоровьем следят медики», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 31 мая, замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. На утро 31 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 8 человек с лабораторно подтвержденным тестом на коронавирус.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, с тех пор лабораторно подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19.
На прошлой неделе правительство республики приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Сегодня в Грузии отмечается День полиции
День полиции отмечается сегодня, 31 мая, в Грузии. Пресс-служба администрации правительства подготовила видеоролик, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников всех структур Министерства внутренних дел – начиная с операторов «112», заканчивая пограничниками. В клипе можно увидеть фрагменты, которые отражают работу полицейских за последний год.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года по указу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили, празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В течение четырех последних лет День полиции отмечается 31 мая.
Полиция в Грузии появилась в результате реформы МВД - первой масштабной реформы после «революции роз». Изменения начались в 2004 году. В течение двух лет были уволены 75 тысяч из 85 тысяч работников ведомства. Милицию переименовали в патрульную полицию. Полностью расформировали ГАИ, где на то время работали 15 тысяч человек. В результате реформы зарплата работников МВД увеличилась в разы, а профессия полицейского стала престижной.
Реформу полиции в Грузии признали самой успешной на всем постсоветском пространстве. Резко возросла эффективность полиции, а уровень преступности значительно снизился. Полиция является одним тех государственных институтов, которые из года в год неизменно пользуются высоким доверием населения Грузии.
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 400 тысяч. Таковы официальные данные оперативного штаба. За последние сутки выявили еще 9 268 новых случаев инфекции. Число выявляемых заражённых растёт третий день подряд.
За последние сутки зафиксировано 138 смертей от COVID-19 - это меньше, чем сутками ранее. Всего в официальной статистике жертв коронавируса - 4 693 человека.
Общее число выявленных случаев заражения - 405 843. Выздоровели более 171 тысячи человек. Число людей, по-прежнему проходящих лечение, которое в начале недели снижалось, вновь начало расти.
На долю Москвы приходится уже существенно меньше трети всех выявленных случаев инфицирования - около 2,5 тысяч за сутки.
- Российская статистика, связанная с коронавирусом, в особенности статистика смертей, вызывает вопросы специалистов. Власти Москвы опубликовали подробный разбор смертей в городе в апреле, из которого следует, что более половины случаев смерти пациентов с коронавирусом не включаются в статистику смертей от COVID-19. Власти объясняют это тем, что коронавирус не был главной причиной гибели многих пациентов, у которых были другие тяжёлые заболевания.
- В ряде регионов России в последнее время ослабили карантинные меры; в Москве с понедельника разрешены прогулки по графику - три дня в неделю в зависимости от адреса дома. Также заработают непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. Ужесточен, однако, масочный режим - теперь маски нужно будет носить не только в помещениях, но и на улице.
81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован на Ставрополье
В Ставропольском крае общее число случаев заражения COVID-19 возросло за сутки до 2 485, в тяжелом состоянии находятся 28 инфицированных, сообщил губернатор.
«Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрированы 2 485 случаев заболевания. В том числе, у 219 детей», – написал сегодня, 31 мая, Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
По его словам, состояние 28 пациентов оценивается как тяжелое. «220 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период выписаны 1 067 пациентов. «К глубокому сожалению, 46 человек врачам спасти не удалось», – отметил глава региона.
The Washington Post: Грузия - курортный приют от пандемии на Черном море
Влиятельное американское издание The Washington Post посвящает статью Грузии, в которой называет страну черноморским курортом во время пандемии.
Автор статьи Изабель Хуршудян приводит Грузию в качестве безопасной страны для туризма на фоне пандемии коронавируса. «Отложите в сторону древние виноградники, горнолыжные курорты и побережье Черного моря. У Грузии появилась новая туристическая изюминка - место для отдыха от пандемии. Реакция Грузии на коронавирус является историей успеха», - говорится в статье.
Как отмечено в статье, Грузия является одной из первых стран, которые с осторожностью возобновляют индустрию туризма на фоне сохраняющейся опасности коронавируса как для потенциальных путешественников, так и для местного населения. Издание приводит слова министра экономики Грузии Натии Турнава о том, что 1 июля Грузия откроет свои границы не для всех туристов. Как пояснила министр, Грузия ожидает гостей из стран, где эпидемиологическая ситуация более-менее сравнима с Грузией. Пока не известно, когда Грузия допустит в страну туристов из США, отмечено в статье.
В статье также говорится, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал послов стать главными маркетологами страны за границей.
По словам министра экономики Натии Турнава, туристам из некоторых стран придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. The Washington Post также пишет, что «в стране, где еще недавно сообщалось о внутренних беспорядках, успешное реагирование на пандемию продемонстрировало удивительное доверие общественности к правительству».
В Южной Осетии не будут продлевать нерабочие дни из-за коронавируса
Введенные указом президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова нерабочие дни из-за угрозы распространения коронавируса, продлевать не будут, гоструктуры и организаций приступают к полноценной работе в понедельник.
Ранее президент своим указом объявил нерабочими дни с 8 апреля до 28 мая, 29 мая в республике - праздничный выходной - День провозглашения Акта о независимости, сообщает информагентство «Рес».
При этом в республике по-прежнему действуют ограничительные меры, ранее продленные кабмином республики до 30 июня - запрещено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, свадеб и иных торжеств. Согласно принятому постановлению правительства остаются закрытыми детские сады.
Кроме того, продлен запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 30 июня. Исключение сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику товары первой необходимости, медикаменты и строительные материалы, для которых установлен специальный график пересечения границы. А также для югоосетинских граждан, оставшихся за пределами республики, которые могут вернуться на родину только после обращения в югоосетинское консульство во Владикавказе.
В Грузии за сутки выявлены 26 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлены 26 новых случаев инфицирования коронавирусом – общее число фактов COVID-19 увеличилось до 783. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
По ее словам, 18 новых пациентов связаны с селом Мушевани Болнисского района. С 25 апреля там действует режим строгого карантина. В Мушевани выявлено уже более 70 случаев инфицирования коронавирусом. На днях эпидемиологи начали там масштабные полевые работы. В лабораторию для проведения исследований отправили биоматериалы почти 600 человек. Эзугбая добавила, что именно поэтому новые случаи, связанные с Мушевани, поступают в больницы потоками – по нескольку человек в течение двух-трех дней.
Четыре новых случая коронавируса – это пациенты, поступившие в ковид-центры из карантинных зон, а еще четыре – контакты ранее подтвержденного случая. Эзугбая подтвердила, что все четверо принадлежат к «кластеру Сабуртало» – группе жителей Тбилиси, которые, скорее всего, были инфицированы от медицинского работника. В целом «кластер Сабуртало» насчитывает уже 15 человек.
- Число выздоровевших пациентов увеличилось на пять и сейчас составляет 605. На сегодняшний день в ковид-клиниках Грузии лечатся 166 пациентов. От последствий, вызванных коронавирусом, в стране скончались 12 человек. Согласно данным правительственного сайта StopCov, в режиме карантина находятся более 3 тысяч граждан, а в стационаре под наблюдением - 262.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 30 мая в стране проведено более 55,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Спор о «ливийских динарах»: МИД РФ ответил Госдепартаменту США
Российское Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями партии ливийских динаров.
В сообщении для прессы, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламентом ) Ливии. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами, которые, как отмечается в сообщении МИД РФ, «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».
МИД России отмечает, что «в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью».
Ранее, в заявлении Госдепартамента США отмечалось, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи.
В прошлом Мальта уже перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось тем, что мальтийское правительство признает только одну сторону конфликта в Ливии, руководство которой находится в Триполи.
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что протесты «захвачены радикалами»
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «сторонние радикалы и агитаторы» захватили контроль над протестными манифестациями в американских городах, поводом для которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.
Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием, - сказал Барр. Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и США будут применять эти законы, подчеркнул генпрокурор, его слова приводит «Голос Америки»
Президент Дональд Трамп, комментируя акцию протеста, которая была устроена перед Белым домом предыдущей ночью, заявил, что если бы протестующие проникли на территорию Белого дома, то были бы встречены «самыми злобными собаками», и охрана применила бы против нарушителей «самое грозное оружие», цитирует «Голос Америки» высказывание президента Трампа. Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, ответила Трампу в своем «Твиттере», что в Вашингтоне «нет злобных собак и грозного оружия».
Смерть 46-летнего Джорджа Флойда вызвала демонстрации, которые в отдельных случаях переросли в беспорядки, по всей стране.
В двух городах штата Миннесота - Миннеаполисе и Сент-Поле - введен комендантский час с 20 часов до 6 часов. Он действует с пятницы 29 мая до утра воскресенья.
Губернатор штата Тим Уолц призвал жителей оставаться дома, предупредив, что выход на улицу может оказаться «опасным».
С космодрома на мысе Канаверал запущен «Крю Дрэгон»
Корпорация SpaceX Илона Маска накануне, 30 мая, осуществила запуск ракеты-носителя «Фалькон 9» с космическим кораблем «Крю Дрэгон» с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Пуск состоялся со второй попытки, 27 мая его пришлось отложить из-за плохой погоды.
Подготовку к полету и старт транслировал официальный канал NASA в YouTube.
Старт «Фалькон 9» – первый пилотируемый пуск космического корабля, проведенный Соединенными Штатами с 2011 года после завершения полетов челноков «Спейс шаттл».
Кроме того, этот старт стал началом первого пилотируемого полета на орбиту в истории частной космонавтики.
Сегодня «Крю Дрэгон» должен доставить двух американских астронавтов на борт Международной космической станции. Экипаж «Дрэгона» – 53-летний Даглас Херли и 49-летний Роберт Бенкен. Оба они ветераны ВВС, до этого полета дважды бывавшие в космосе.
Херли и Бенкен проведут на МКС от 30 до 119 суток, более точно продолжительность экспедиции будет определена позднее. Миссия Demo-2 станет итоговой проверкой технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты «Крю Дрэгона» к МКС станут регулярными.
- «Крю Дрэгон» – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На осень запланирован старт конкурирующего корабля «Старлайнер», разработанного корпорацией Boeing. После неудачного полета в декабре прошлого года следующий старт корабля будет проведен в беспилотном режиме.
- Согласно планам NASA, «Крю Дрэгон» и «Старлайнер» заменят для американской астронавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли «Союз» при доставке персонала на МКС. В 2014 году после введения санкций против России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рекомендовал США заменить российские космические корабли батутами.
В СГБ заявили о попытках разжигания межнациональной розни в Квемо Картли и Кахетии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о существовании групп, пытающихся разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахетия.
В СГБ заявляют, что данная информация основана на разведданных. Согласно сообщению ведомства, указанные лица «активно используют в негативном контексте» разные острые вопросы. Неправильное толкование таких чувствительных тем происходит «якобы под патриотическим мотивом». Служба Госбезопасности считает, что подобные «преднамеренные публичные призывы представляют очевидную угрозу мирному сосуществованию с грузинским населением» в регионах, густонаселенных этническими азербайджанцами.
«Группа лиц пытается внести раскол между гражданами Грузии – этническими азербайджанцами и грузинами – путем распространения неправильных и агрессивных призывов, которые вызывают с обеих сторон заявления и действия, оскорбляющие национальную честь и достоинство. Данная группа людей надеется, что разжигание межнациональной вражды приведет к незаконному нарушению прав человека по этническому признаку», - сказано в заявлении СГБ, распространенном сегодня, 30 мая.
Ведомство добавляет, что указанная группа «представляет ситуацию таким образом, будто бы этнические грузины пользуются преимуществом» по отношению к гражданам Грузии, представляющим этнические меньшинства. СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, совершенной группой лиц.
В Казахстане будет создана комиссия по реабилитации жертв репрессий
В Казахстане будет создана государственная комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его обращение к согражданам опубликовано на официальном сайте главы государства сегодня, 30 мая, в связи с отмечаемым в Казахстане 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий и голода.
«За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахов, более 20 тысяч из которых были расстреляны», – подчеркивается в обращении президента Токаева.
Скорбным символом жестокости и цинизма назвал президент Казахстана Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР), куда этапировали близких родственников, жен и детей политзаключенных.
Пашинян: Готовность Грузии помочь в борьбе с коронавирусом делает наши отношения еще теплее
Армения приветствует готовность Грузии предоставить помощь стране в борьбе с коронавирусом, но надеется, что такой необходимости не возникнет.
Об этом в ходе субботнего брифинга по теме коронавируса заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о предложении Грузии предоставить помощь в борьбе с эпидемией, в том числе в вопросе лечения пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
«С первого дня эпидемии коронавируса мы тесно сотрудничали с правительством Грузии, начиная с премьера, заканчивая специалистами. И это сотрудничество считаем эффективным. Грузия – братская для нас страна, и такая готовность делает наши отношения еще теплее. Естественно, если возникнет такая необходимость, то могут быть шаги, но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Мы надеемся, что мы все сможем сделать так, что не будет загруженности отделений реанимации, и таким образом мы сможем сделать так, чтобы не было необходимости в помощи. Но мы должны быть взаимно готовыми, особенно Армения и Грузия, помочь друг другу», - заявил премьер-министр Армении.
Никол Пашинян напомнил, что в 2019 году во время вспышки кори в Грузии Армения предоставила северному соседу 30 тысяч доз прививок от кори.
«Мы всегда должны быть рядом друг с другом и помогать друг другу, потому что эпидемии являются вопросом нашей общей повестки, это общая угроза, и мы со своими соседями – и с Грузией, и с Исламской Республикой Иран, и, конечно же, с нашими другими международными партнерами – готовы тесно сотрудничать», - заключил глава армянского правительства.
Как сообщает Радио Азатутюн, в 3-миллионной Армении на сегодняшний день выявлено в общей сложности 8927 случаев коронавируса нового типа. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 127 человек. В соседней Грузии, которая имеет большее население, чем Армения, с начала эпидемии выявлено 757 случаев, а скончались от болезни 12 человек.
В течение суток из Гудаутского госпиталя были выписаны 8 пациентов
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 51 жителя республики. Все тесты показали отрицательный результат
Из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар» были выписаны двое курсантов и один медик. В течение суток из Гудаутской ЦРБ были выписаны 8 пациентов – все они курсанты.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале проходят лечение 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент скончался.
На турецко-грузинской границе ищут обломки метеорита
В долине Мачахели близ грузино-турецкой границы ищут обломки метеорита – жители нескольких турецких сел прочесывают лес в надежде на крупную прибыль. Об этом пишет турецкое новостное агентство IHA.
Падение объекта, похожего на метеорит, вечером 27 мая наблюдали жители сразу нескольких турецких провинций на восточном побережье Черного моря. Сообщения об «огненном шаре» поступали из Трабзона, Артвина, Ризе и других. Некоторым из очевидцев удалось зафиксировать момент падения объекта на камеры смартфонов.
Турецкие СМИ подготовили сюжеты об инциденте и опросили экспертов. Кто-то высказал предположение, что метеорит упал в Артвине, на границе Грузии и Турции, поскольку именно там оказалось больше всего очевидцев.
Жители села Камили в Верхней Мачахели решили собственными силами отыскать обломки метеорита, которые считаются очень ценными. Для этого они организовали экспедицию, изучив лес в окрестностях села. Пока что поиски не принесли результатов. По данным IHA, жандармерия Артвина начала собственное расследование, однако каких-либо следов метеорита обнаружить не удалось и им.
Официальных сообщений о том, что за объект в небе видели люди, пока нет. Также отсутствует информация о том, сгорел ли в атмосфере «вероятный метеорит» полностью или же упал на поверхность Земли. Жители Камили уверены, что метеорит был, но упал на территорию Нижней Мачахели, которая находится в грузинской Аджарии.
Возможно, ажиотаж среди населения восточно-черноморского региона Турции вызван случаем, произошедшем в 2015 году. Как отмечает популярная газета Sözcü, тогда метеорит массой более 15 килограмм взорвался над маленьким поселком в провинции Бингёль. Местные жители, обнаружившие обломки, продали их. Как отмечается, все они получили серьезную прибыль – некоторые смогли купить машины, другие сделали ремонт в своих домах.
Одновременно специалисты отмечают, что падение метеорита в Бингёле в 2015 году попало в базу данных НАСА. Именно поэтому его обломки представляли ценность. Как пояснил в интервью турецкой службе Би-би-си астроном Этем Дерман, до продажи все образцы должны быть проанализированы и сертифицированы НАСА или другой официальной лабораторией.
Шаман Габышев «опасен для окружающих», решила врачебная комиссия
В Якутии врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. В прошлом году он отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, в понедельник 1 июня медики намерены обратиться с иском в суд о его недобровольной госпитализации.
Собеседник издания заявил, что 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача местного психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.
Прянишников отметил, что главный врач диспансера начала активные действия спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар. При этом Кодекс административного производства России отводит всего 48 часов для подачи иска в суд. По сути этот срок истек 14 мая. Правозащитник впервые за долгое время смог связаться с самим Александром Габышевым.
28 мая адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева подала иск в Якутский городской суд с требованием признать его принудительную госпитализацию незаконной. В иске также содержится требование освободить Габышева. По ее словам, 12 мая шаман был задержан без каких-либо законных оснований, поэтому его принудительное заключение в обсерватор Якутского республиканского психоневрологического диспансера незаконно. «Госпитализацию провели с грубыми нарушениями закона «О психиатрической помощи», - сообщила Тимофеева. Судебное заседание по этому иску назначено на 3 июня.
Ранее юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, также из-за его незаконной принудительной госпитализации подали иск в Европейский суд по правам человека.
- 12 мая Александра Габышева сотрудники МВД силой вывели на улицу и на служебной машине увезли в неизвестном направлении. Габышев был в наручниках и без обуви. По словам очевидцев, в третьей попытке штурма дома Габышева участвовали примерно 20 человек «вместе с ОМОНом».19 мая юрист Габышева ольга Тимофеева заявила о том, что в диспансере ему дают неизвестные препараты.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
Силовики взяли штурмом укрытие боевиков в Сунже
Сегодня, 30 мая, в Сунже произошло боестолкновение силовиков с вооруженной группой. Активная часть операции уже завершена. «Сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались», - привел слова собственного источника «Интерфакс».
«В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», - говорится на сайте Национального антитеррористического комитета. В ходе перестрелки в Сунже произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash, разместив видео с поднимающимся над домами черным дымом. За кадром слышны выстрелы.
В зоне КТО загорелась мастерская, сейчас ее тушат, передал информацию источника в оперативных службах ТАСС. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что активная фаза спецоперации завершена. Об убитых и раненых в ходе КТО источники не сообщили.
Ранее в мае правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев, а также пользователи Instagram высказали мнение, что в Ингушетии не осталось активных членов вооруженного подполья.
Массовая драка в центре Тбилиси – три человека ранены, двое задержаны
Как минимум три человека были ранены в результате массовой драки молодых людей в сквере в центре Тбилиси – во время выяснения отношений в ход пошли ножи и биты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
По обвинению в нападении по «горячим следам» полиция задержала 29-летнего Л.А. и 24-летнего В.Г.. Следствие установило, что ссора между молодыми людьми произошла в сквере на проспекте Акакия Церетели. Во время потасовки 29-летний Г.Б. и 32-летний Б.Ч. были ранены холодным оружием, 26-летнему Б.Б. травмы нанесли тупым предметом.
Бригада скорой помощи госпитализировала раненых. Между тем, Б.Б. помощь оказали на месте. Жизням пострадавших опасность не угрожает.
В автомобиле, на котором передвигались обвиняемые, сотрудники МВД обнаружили две биты, которые были изъяты в качестве вещдока. В ведомстве отмечают, что продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания других участников преступления.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более человек, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 13 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В СГБ Грузии сообщили о появлении «незаконных пометок и инсталляций» в лесу у села Чорчана
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об установке «незаконных инсталляций» у села Чорчана Хашурского района, близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. «В лесу у села Чорчана российские оккупационные силы установили незаконные инсталляции и сделали незаконные пометки на определенном участке», - приводит Общественный вещатель комментарий СГБ.
В ведомстве отметили, что рассматривают эти действия в контексте незаконной бордеризацации, начатой у Чорчана в 2019 году. При этом в СГБ подчеркнули, что «на каждым факт провокационных действий осуществляется реагирование с задействованием всех существующих рычагов».
Сегодня, 30 мая, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» также сообщил о том, что в лесу у Чорчана на деревьях появились пометки. Активисты антиоккупационного движения «Сила в единстве» считают, что маркировку сделали югоосетинские силовики, обозначив тем самым линию, по которой пройдет де-факто граница.
На прошлой неделе МИД Грузии сообщил, что работы проводятся сразу по трем направлениям. Это села Карельского муниципалитета - Церониси и Кнолеви, Тахтисдзири и Двани, Кода и Чвриниси, Атоци; села Цаленджихского муниципалитета - Пахулани и Мужава (близ самопровозглашенной республики Абхазия); села Зугдидского муниципалитета - Хурча и Ганмухури.
Тогда же Тбилиси призвал международное сообщество «дать надлежащую оценку деструктивным шагам России и принять эффективные меры, чтобы остановить участившиеся нападки со стороны России на Грузию».
В итоге, продолжающийся процесс бордеризации осудили пресс-спикер Государственного департамента США Морган Ортагус и министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек.
Данная тема также была поднята на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Обеспокоенность действиями России выразили делегации США, Великобритании и Литвы. Все они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Число скончавшихся от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 19
Три пациента с COVID-19 скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, еще 37 зараженных находятся в реанимации, сообщил республиканский оперативный штаб. Республика опережает остальные регионы Северо-Кавказского федерального округа по числу активных зараженных.
Сегодня, 30 мая, власти Кабардино-Балкарии продлили все ранее введенные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, обязав жителей республики носить маски в общественных местах.
Всего в республике выявлены 2750 подтвержденных случаев заражения. В больницах проходят лечение 792 человека, из них в реанимации находятся 37 человек. Большинство тех, кто находится в тяжелом состоянии, 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На амбулаторном лечении находятся 559 человек, в том числе 64 детей. Бессимптомно переносят инфицирование 326 человек, в том числе 257 детей. В обсерваторах изолированы 59 человек. К сегодняшнему дню в республике проведено 42 828 тестов на коронавирус, сообщили в штабе, передает «Кавказский узел».
Мальта перехватила груз ливийских динаров на миллиард долларов, отпечатанных в России
Госдепартамент США объявил о перехвате Мальтой груза ливийских динаров, отпечатанных российским Гознаком. Деньги на общую сумму, эквивалентную миллиарду ста миллионам долларов, предназначались неназванной «нелегальной параллельной организации», говорится в заявлении ведомства.
Россия с 2016 года печатает наличные для одного из участников гражданской войны в Ливии – правительства в Тобруке, – цитировал слова Центрального банка в эфире местного телевидения портал The Libya Observer. Фактически оно контролируется генералом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, в военной поддержке которого регулярно обвиняется Россия.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи. Мальта раньше уже перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось признанием страной только одной стороны конфликта в Ливии.
- В Ливии идет гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, объявившим себя недавно единственной властью в стране.
- Войска Хафтара весной 2019 года осадили Триполи и вели подготовку к штурму города, но в последние недели потерпели несколько болезненных поражений, потеряв в том числе важную военно-воздушную базу. После этого Пентагон заявил о переброске в страну российских истребителей.
Грузия подарила Армении 4 тысячи медицинских масок местного производства
Грузия подарила Армении 4 тысячи высококачественных медицинских масок местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Партнерского фонда Грузии.
Отправленные в Армению маски – одна из первых партий продукции предприятия New Technologie Impex. Данная фирма была основана при содействии фонда. Как отметили в организации, «в знак многолетней дружбы и сотрудничества» при помощи посла Грузии маски отправили президенту и министру здравоохранения Армении, а также представителям бизнеса и правительственных кругов.
Армянская сторона поблагодарила партнеров за помощь. Фонд государственных интересов Армении раздал маски грузинского производства медперсоналу.
На предприятии New Technologie Impex маски изготовляют по европейским технологиям, из нетканого полотна Meltblown, позволяющего защитить органы дыхания на 99%. При полной нагрузке предприятие может производить 12 миллионов масок ежемесячно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике в Стамбуле
45-летний гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике по производству джинсовой ткани в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.
Случай произошел накануне утром, 29 мая. Согласно распространившейся информации, мощный взрыв прогремел в котельной цеха. Стены и крыша здания обрушились, обломки разбросало на несколько сотен метров.
Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек, которые находились внутри цеха. Один из погибших – Александр Читаури, гражданин Грузии. Судя по всему, Читаури был сотрудником предприятия. Известно, что во время кипения взорвался большой казан, где варили деним.
Четвертый прототип ракеты Маска для полетов на Марс взорвался во время испытаний
Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX в четвертый раз взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в YouTube.
Взрыв произошел во время огневых испытаний двигателя ракеты спустя две минуты после его запуска. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки.
Это было четвертое огневое испытание этого прототипа, сообщает Techcrunch, результаты предыдущих неизвестны. Ранее SpaceX потеряла во время тестов три других пробных версий ракеты.
SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн.
- Сегодня вечером, 30 мая, на космодроме на мысе Канаверал во Флориде запланирован старт другой ракеты SpaceX - ракеты-носителя «Фалькон 9» с космическим кораблем «Крю Дрэгон». Корабль должен доставить двух астронавтов на международную космическую станцию. Предыдущий старт был отменен из-за неподходящей погоды.
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