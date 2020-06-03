Абхазское МВД ищет причастных к стрельбе у дома Владислава Ардзинба

В Сухуми сообщили подробности об инциденте, произошедшем у дома первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.

«Вечером 29 мая 2020 г. в с. Нижняя Эшера примерно в 20.00 часов к дому по ул. Бр. Папба прибыла группа лиц, один из которых произвел беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в направление дома первого Президента РА. С места происшествия изъяты стрелянные гильзы. Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Доследственную проверку по данному факту проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району», - сказано в сообщении абхазского МВД.



По неподтверждённой информации, один из подозреваемых сбежал из республиканской больницы в Сухуми. Cообщается, что мужчина просто «вышел через дверь» медицинского учреждения.

Инцидент со стрельбой в селе Нижняя Эшера произошёл 29 мая после ареста Эрика Чкадуа – подозреваемого в соучастии в убийстве двух криминальных авторитетов 22 ноября 2019 года на сухумской набережной около отеля «Сан-Ремо». О взятии под стражу стрелявшего (без указания имени и мотивов) сообщил глава абхазского МВД Дмитрий Дбар. Он отметил, что очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания.

Ранее в МВД подтвердили информацию о другом сбежавшем из сухумской больницы. Обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха (Тависуплеба) Г. К. освободился от наручников, после чего, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы. По факту побега возбуждено уголовное дело.