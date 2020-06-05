Замглавы МВД Украины обвинил в провале реформы полиции Хатию Деканоидзе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в регионе идет установка технологии 5G. Заявление прозвучало на фоне беспокойств по поводу вероятности влияния вышек новой мобильной связи на здоровье людей.

Как уточнил Кадыров в своем телеграм-канале, 3 июня у него состоялся на эту тему прямой эфир с директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым, где он привел оценку экспертов.

"В частности, руководитель Управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты", - отметил Кадыров.

Он добавил, что в Чеченской республике даже интернет четвёртого поколения 4G работает не у всех: "Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР".

Что касается слухов о спецтехнике, занимающейся установкой вышек связи 5G, то, по данным Кадырова, эта техника предназначена для геологоразведочных исследований.

Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Дагестана. В мае Минкомсвязи республики заверил, что все заявления о строительстве таких сетей или объектов связи 5G не соответствуют действительности и носят спекулятивный характер. Это было ответом на митинг жителей села Новый Чиркей, которые требовали от местных властей снести вышку для мобильной связи.

В начале мая в Северной Осетии на окраине села Ногир Пригородного района подожгли вышку телефонной связи МТС, исходя из тех же опасений.

Тем временем на сайтах объявлений появились предложения о продаже крема, спасающего от 5G-излучения. В Ставропольском крае, например, баночку такого средства предлагают за 4399 и 1999 рублей, в Дагестане – за 1800 рублей.