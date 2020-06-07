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В Бристоле горожане сбросили с пьедестала статую работорговца
В Бристоле, на юго-западе Англии, протестующие против расизма и дискриминации свергли с пьедестала и затопили в Эйвоне бронзовую статую знаменитого земляка, предпринимателя, работорговца Эдварда Колстона. Участники манифестации солидарности с американскими демонстрантами сбросили статую, перекатили ее по улице к набережной Эйвона и столкнули в воду, сообщило британское издание «Гардиан».
Ранее петицию за снятие памятника подписали 11 тысяч горожан. «Мы, конечно, не должны забывать историю, но такие люди, которые зарабатывали деньги на порабощении других людей, не заслуживают памятников. Эта честь должна быть предоставлена тем, кто борется за позитивные изменения, за мир, равенство и социальное единение», – говорится в петиции.
Работорговец Эдвард Колстон, уроженец Бристоля, известный предприниматель, филантроп, работорговец и член британского парламента, финансировал школы, больницы и церкви в Бристоле, Лондоне и других городах. Его именем были названы и остаются названными до сих пор важные социальные и культурные объекты. Один из местных депутатов, выступивших на церемонии сокрушения памятника, заявил, что статуя работорговцу – не самое лучшее наследие, которое можно было бы предъявить в наши дни чернокожему населению города.
Газета «Гардиан» отмечает, что сбросу статуи Колстона в реку Эйвон предшествовали протестные акции в США, участники которых разрушили памятники нескольким известным деятелям Конфедерации южных штатов, отстаивавших рабовладение.
Другие новости дня
Фракция «Независимые депутаты» создала собственную партию «Наша Грузия»
Члены парламентской фракции «Независимые депутаты» создали новую партию – «Наша Грузия – Альянс солидарности», которая планирует принять участие в ближайших выборах. Презентация политического объединения прошла сегодня, 7 июня, в Тбилиси.
Фракция «Независимые депутаты» была образована в конце ноября 2019 года. В нее вошли шесть депутатов, которые в разное время покинули парламентское большинство «Грузинской мечты». При этом их большая часть отличались прозападной позицией. В парламенте «Независимые депутаты» стали проводить оппозиционную политику.
В партии «Наша Грузия» пост генерального секретаря заняла Мариам Джаши, а председателем стал Бека Нацвлишвили. Другие вступившие в партию члены парламента – Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе и Леван Гогичаишвили. Еще одним представителем «Нашей Грузии» стал депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Джаба Джишкариани, покинувший ряды «Грузинской мечты» в апреле 2019 года.
По словам Джаши, «Наша Грузия» будет партией нового типа, где решения принимает команда лидеров. Она исключила, что новая партия присоединится к консультациям объединенной оппозиции по поводу единых кандидатов в одномандатных округах, однако заявила о готовности к сотрудничеству с коллегами по другим вопросам.
«Надеюсь, что мы расширимся еще больше, поскольку наше видение будет заключаться именно в формировании позитивной повестки дня, утверждении в Грузии новой политической культуры. Мы считаем, что 30-летняя политическая история, которая полна противоречий и несодержательной политики, должна завершиться», - заявила Джаши на презентации.
В свою очередь Звиад Квачантирадзе обещает, что «Наша Грузия» будет очень серьезно готовиться к парламентским выборам. Предстоящее голосование он считает историческим, проводя параллели с 2012 годом, ставшим годом смены власти в Грузии.
- Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания в стране стартует в сентябре. При этом многие партии начали консультации по поводу своих кандидатов еще в марте.
Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 88
Четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли за сутки в Азербайджане. Скончались пожилые пациенты, 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения. Выявлены 314 новых случаев заражения.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 7 553, в том числе 4 149 человек излечились, 88 – умерли, 3 316 - продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 69 пациентов оценивается как тяжелое, 80 – средней тяжести, остальных – стабильное. С начала пандемии в стране были проведены 339 876 тестовых исследований, отчитались в оперштабе.
Учитывая темпы роста числа инфицированных, власти запретили жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня покидать дома и приостановили работу общественного транспорта и большинства предприятий.
Причины резкого распространения коронавирусной инфекции кроются в несоблюдении дистанции и неиспользовании защитных масок, заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Кроме того, по его совам, COVID-19 становится более агрессивным. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через семь дней, а теперь вирус у инфицированных пациентов выявляют и на 14-й, и даже 21-й день.
«Многие пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам, когда уже находятся в очень тяжелом состоянии», - цитирует Байрамлы издание Haqqin.az.
В Берлине обеспокоены планами США вывести часть войск из Германии
Германия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о намерении США вывести тысячи военнослужащих с территории этой страны. Реакция Берлина последовала за сообщениями изданий «Уолл-стрит Джорнэл» и «Шпигель» о планах президента Дональда Трампа вывести значительную часть войск из Германии.
Речь идет о 9 500 военнослужащих, сообщила газета «Уолл-стрит Джорнал». По сведениям журнала «Шпигель», численность контингента США, ожидающего вывода из Германии в конце этого года, может колебаться между пятью и пятнадцатью тысячами. Общая численность американского военного контингента в Германии в настоящее время составляет около 34 тысяч.
Отношения между Германией с США могут оказаться серьезно затронутыми таким решением Вашингтона, заявил Петер Бейер, руководитель отдела отношений с США и Канадой в правительстве Германии. Его слова приводит агентство DPA.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в связи с этим заявил изданию «Бильд-ам-Зонтаг», что в Вашингтоне и Берлине сохраняют заинтересованность в тесном сотрудничестве между Германией и США.
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
Случай произошел некоторое время назад на улице Шерифа Химшиашвили. По предварительной информации, 28-летний мужчина упал с высоты при проведении монолитных работ. В результате полученных травм рабочий скончался на месте, до приезда «скорой».
Строительством объекта, где произошел трагический случай, занимается девелоперская компания CMS Mezgvauri. До сих пор представители фирмы не делали каких-либо комментариев в связи со случившимся.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что привело к гибели человека».
Дагестан остался лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса
Из 11 смертей от коронавируса, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, пять пришлись на Дагестан. Два человека скончались в Кабардино-Балкарии, три в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф», где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.
Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 534. Наибольшее число смертей (303) зафиксировано в Дагестане. В Ингушетии число умерших составляет 61, на Ставрополье – 60, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умер 31 человек, в Чечне 14, а в Карачаево-Черкесии восемь.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов.
Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 451 пациента, в том числе у 115 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 89 новых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 76, в Карачаево-Черкесии – 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, а в Чечне – 19, следует из публикации.
По общему числу заражений в СКФО также с большим отрывом лидирует Дагестан, где этот показатель к утру 7 июня достиг 5858. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3348 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3283, на Ставрополье – 3079, в Ингушетии – 2342, в Карачаево-Черкесии – 1580, а в Чечне – 1345.
Трое граждан Грузии задержаны на разделительной линии близ Гальского района
Трое граждан Грузии были задержаны на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия. Согласно распространенной информации, они помещены в изолятор на территории республики.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, в связи с возможным задержанием грузинских граждан проинформирована Миссия наблюдателей Европейского союза.
По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на линии разделения сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района. Другие детали произошедшего пока неизвестны, передает Общественный вещатель.
Сергей и Юлия Скрипаль переехали из Великобритании в Новую Зеландию
Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, – сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. По информации издания, Скрипали получили новые биографии и поддержку, чтобы освоиться на новом месте.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны.
По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным, раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов.
Россия причастность к нападению отрицает.
- После нападения отец и дочь не появлялись на публике. Юлия Скрипаль сообщала агентству Reuters, что в будущем планирует вернуться в Россию. Российский МИД жалуется, что Великобритания не дает Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе.
Какие ограничения отменят в Грузии с 8 июня – список
С понедельника, 8 июня, в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия». По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется:
- междугородние пассажирские перевозки;
- работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа;
- работа гостиниц;
- работа пунктов обмена валюты.
Пока что продолжает действовать запрет на пассажирские железнодорожные перевозки. Предположительно, это ограничение будет снято через неделю, с 15 июня. Что касается гостиниц, возобновить работу смогут только объекты, которые смогли выполнить все требования, пройти проверку и получить разрешение Министерства здравоохранения.
При условии соблюдения мер безопасности открываются и объекты питания. Рестораторы должны позаботиться о том, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция, за стол садились максимум шесть человек, а персонал строго следовал санитарно-гигиеническим нормам. Директивы для баров и ресторанов разработаны уже давно. Заведения, у которых есть возможность размещения гостей на открытом воздухе – на террасе, веранде или во дворе – открылись уже 8 июня.
Для автобусов и микроавтобусов, которые курсируют между городами, рекомендации схожи с директивами для общественного транспорта. В частности, и пассажиры, и водители должны носить медицинские маски.
Из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта по 23 мая действовало чрезвычайное положение. Даже после его отмены сохранились ограничения, которые призваны снизить мобильность населения.
После 8 июня продолжит действовать запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий – свадеб, поминок, юбилеев и так далее. В местах скопления людей обязательно ношение защитных масок. Остаются закрытыми казино, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, а также все музейные учреждения и театры.
С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. Ожидается, что параллельно откроются некоторые музеи под открытым небом и музеи-заповедники. С 1 июля Грузия возобновит международное авиасообщение, а также откроет свои границы для иностранных туристов.
В России за сутки выявлены почти 9000 инфицированных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены 8 984 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика. Из них только 1 956 случаев - в Москве, которая до середины мая была основным источником распространения болезни.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии выросло до 467 673 человек. Почти половина уже выздоровела - 226 731 человек.
Умерли, по официальным данным, чуть больше 1 процента инфицированных - 5 859 заболевших. Из них 134 за сутки.
При этом официальная статистика смертности критикуется независимыми исследователями, предполагающими, что региональные власти могут манипулировать ей и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают, но московская статистика уже корректировалась.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев, скончались 10 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 766, в общем составив 13 130.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 294 и сейчас составляет 4 014, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 200.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 72 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 844, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 69 171.
В Южной Осетии за сутки выявлены девять новых случаев заболевания коронавирусом
«За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у 8 курсантов, прибывших из России и медсестры, все они находились на карантине», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 7 июня, замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Таким образом, в инфекционном отделении РММЦ в Цхинвали, по данным на 7 июня, находятся 32 заболевших коронавирусом, среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и два человека из медперсонала.
Гаглоева отметила, что еще два человека выздоровели и накануне были выписаны из больницы.
- Первые три случая заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
- Всего в Южную Осетию возвращено более 700 граждан - в их числе студенты, семьи с новорожденными детьми и другие, оставшиеся по разным причинам после ввода ограничений на де-факто границе за пределами республики. Еще более 200 граждан вернутся в республику в ближайшее время.
Тенгиз Церцвадзе: Туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими
Власти Грузии пытаются найти «золотой стандарт» в процессе разработки критериев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщил директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов. Тем не менее, власти еще не определили конкретные требования для международных путешественников. Церцвадзе, который возглавляет клиническую группу по управлению COVID-19, отмечает, что туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими. Исходя из этого, он исключает установление обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну.
Профессор считает, что власти должны информировать иностранцев об универсальных правилах, которые соблюдают организации и население Грузии. Он пояснил, что речь идет о стандартных мерах безопасности: частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски.
Одновременно работа структуры здравоохранения, по мнению Церцвадзе, должна быть усилена еще больше. Он добавил, что самые большие риски в процессе снятия ограничений связаны именно с открытием границ и возобновлением международного авиасообщения.
- С 26 февраля по 7 июня в Грузии было зафиксировано 809 случаев коронавирусной инфекции. Из них только 15% остаются активными к настоящему времени. 674 человека выздоровели, 13 пациентов скончались. Даже в период пика эпидемии ковид-больницы Грузии были загружены менее чем на 10%. Церцвадзе указывает, что при необходимости клинический сектор сможет принять и успешно лечить гораздо больше пациентов, чем на первом этапе пандемии.
- Из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям. 23 мая в Грузии перестало действовать чрезвычайное положение, однако до сих пор в силе остаются многие ограничения. Так, например, запрет на междугородние пассажирские перевозки сохраняется до 8 июня, внутренний туризм и движение пассажирских поездов возобновятся 15 июня. С 1 июля Грузия не только откроет свои границы, но и начнет возобновлять международное авиасообщение.
В Грузии выявлен один новый случай заражения коронавирусом, 11 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 7 июня в Грузии лабораторно подтверждены 809 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек.
К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 122 человека. Общее число выздоровевших составляет 674 – это более 83% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 3 161 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 285.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 6 июня в стране проведено более 65,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Фильм автора Радио Свобода отмечен на фестивале в Кракове
Документальный фильм Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу» (в английской версии «Hey! Teachers!») удостоился специального упоминания на Краковском международном кинофестивале.
Главные призы конкурса документального кино получили фильмы «Акасэ, мой дом» о жизни цыганских детей, «Кит из Лорино» - о далекой деревушке в Сибири и «Бессолнечные тени» об иранских девушках, которых толкнуло на преступление домашнее насилие.
Фильм Юлии Вишневецкой рассказывает о двух идеалистично настроенных выпускниках московских институтов, которые решают устроиться на работу учителями в провинциальную школу, чтобы изменить традиционные методы обучения и открыть новые горизонты обычным подросткам из маленького городка. Там молодых учителей ждало столкновение с реальностью.
Съемки продолжались целый учебный год.
В этом году Краковский кинофестиваль - из-за эпидемии коронавируса - проводился в онлайн-формате.
Юлия Вишневецкая - журналист и документалист, автор документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».
Фильм «Катя и Вася идут в школу» создан при финансовой поддержке телеканала «Настоящее время». Средства также собирались краудфандингом.
В Вашингтоне, Лондоне, Берлине прошли многотысячные акции протеста
В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов проводели акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия.
Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значение», а после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здания, окружающие Белый дом.
Филадельфия - мирная манифестация десятков тысяч горожан:
Накануне вечером, 6 июня, в Германии в «молчаливых демонстрациях» участвовали 15 тысяч жителей Берлина, во Франкфурта-на-Майне около 8 000, в Мюнхене - 20 000, в Гамбурге - 14 000, в Бонне - 600 человек, сообщает «Немецкая волна»,
В Берлине основной площадкой стала площадь Александерплац. Здесь было заявлено полторы тысячи участников, но, по данным полиции, собралось до 15 тысяч.
В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать.
Британский уличный художник Бэнкси создал граффити, посвященное солидарности с чернокожими американцами:
Митинги состоялись также в Манчестере на северо-западе страны и Кардиффе (Уэльс).
В Австралии на улицы Брисбена, Мельбурна и Сиднея вышли тысячи человек в память о погибшем 25 мая в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде и чтобы обратить внимание на притеснения полицией австралийских аборигенов.
Полиция в Брисбене раздавала участникам маски и средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешении марша - за 15 минут до его начала.
В Абхазии подтвержден один новый случай инфицирования COVID-19
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан.
Диагноз COVID-19 подтвердился у курсанта, который в ближайшее время будет госпитализирован в стационар Гудаутской ЦРБ.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня, 6 июня, были выписаны 12 курсантов: 10 - по линии МЧС, двое - МВД.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет в него в ближайшие часы, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Азербайджане подтверждены 379 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, два человека скончались.
Информация об этом распространяется азербайджанским агентством «Тренд», на основе данных оперативного штаба при кабинете министров страны.
По состоянию на 6 июня в Азербайджане подтверждены 7 239 случаев Covid-19, из них выздоровели 4 024 человека, умерли 84. Лечение продолжают 3 131 человек, из них 72 пациента находятся в тяжелом состоянии.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти вновь ввели карантин в Баку и ряде других городов страны.
За сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора провели 61 тест (всего 1 615), все они показали отрицательный результат, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 6 июня, замглавы комитета Анна Гаглоева.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 5 июня находятся 26 заболевших коронавирусом, «среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала».
Всего под наблюдением находятся 236 человек, из них в медучреждениях - 154, в РММЦ - 47, в инфекционном отделении - 41, в поселке Джава - 31, Знаури - 14, в Ахалгори - 21 и еще пять человек на самоизоляции, в гостинице «Алан» - 77.
«Таким образом, число заболевших коронавирусом за весь период составляет 57, из них на сегодняшний день выздоровел и выписан 31 гражданин», - рассказала врач.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся в республику по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, с некоторыми ограничениями открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки и др.
В Санкт-Петербурге заболел каждый пятый врач скорой помощи
Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.
По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурства, чтобы обеспечить работу службы. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге более 3 тысяч заболевших медиков. Большинство из них заразились при выполнении своих обязанностей. Восемь медработников погибли.
Ранее Минздрав сообщил, что ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, опираясь в том числе на данные проекта «Список памяти». По состоянию на 5 июня в списке более 350 фамилий. Проект является инициативой самих врачей. В него, возможно, свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка.
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 197 пациентов. Зафиксировано 8 855 новых случаев заражения. 8 807 больных были выписаны из медицинских учреждений.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1 992 заболевших за сутки, Подмосковье – 758 заболевших и Санкт-Петербурге – 347 заболевших.
Дагестан вернул лидерство по числу смертей в СКФО от COVID-19
В Северо-Кавказском федеральном округе за сутки умерли 13 пациентов у которых был подтвержден коронавирус, 10 из них – в Дагестане. Республика также сохранила лидерство в округе по числу новых случаев заражения инфекцией.
Как сообщает «Кавказский узел», 5 июня наибольшее число смертей за сутки в СКФО пришлось на Ставропольский край, где умерли три пациента с коронавирусом. Лидером по наибольшему числу новых случаев заражения и общему количеству инфицирований COVID-19 был Дагестан.
К утру 6 июня в Кабардино-Балкарии за сутки скончались два пациента инфицированных коронавирусом, в Дагестане – 10, один в Ставропольском крае. В других регионах округа новых смертей зарегистрировано не было. Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 298 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 61, в Ставропольском крае и Северной Осетии – по 57, в Кабардино-Балкарии – 29, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – семь, указано на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 13 человек, а всего с начала пандемии – 523.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса. о данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. «Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек», - сказала она 22 мая.
Темпы распространения коронавируса в регионе увеличились, общее число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 494, против 458 на 5 июня. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане, их там 156. В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 87 человек, в Карачаево-Черкесии – у 75, в Кабардино-Балкарии – у 73, в Северной Осетии – у 44, в Ингушетии – у 39, а в Чечне – у 20, говорится в сегодняшней публикации на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (5743). В Кабардино-Балкарии 3272 случая заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3241, в Ставропольском крае – 2990, в Ингушетии – 2317, в Карачаево-Черкесии – 1505, а в Чечне – 1326, сообщается на сайте.
При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4537. Активных больных - 908. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1694, на Ставрополье – 1487, в Карачаево-Черкесии – 1093, в Ингушетии – 814, в Чечне – 324, а в Северной Осетии – 151. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6471 человек.
Премьер-министр Армении: Решением коменданта закрыто село Дзорагюх
Решением коменданта чрезвычайного положения с сегодняшнего дня, 6 июня, будут закрыты въезды и въезды из села Дзорагюх Гегаркуникской области Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр отметил, что причина заключается в том, что один из жителей села Дзорагюх отправился на похороны в село Гохт, а через несколько дней присутствовал на похоронах в родном селе, в результате чего в Дзорагюхе уже имеются 63 случая заражения коронавирусом. Один из заразившихся также участвовал в похоронах в селе Цовасар.
«У нас был похожий случай в Дмашене, когда на похороны приехали из Раздана, заразили членов семьи усопшего, в результате чего в том доме скончался дед. В селе у нас было более 100 случаев инфицирования, и мы закрыли Дмашен. В связи с похоронами в Дмашене у нас были заражены люди в шести других общинах области», - написал Пашинян.
В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения
В Грузии железнодорожное сообщение возобновится, предположительно, 15 июня, сообщили Общественному вещателю Грузии в «Грузинской железной дороге». В компании заявили, что готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Минздрава страны для организации безопасной перевозки пассажиров.
«В частности, на входе в вагон проводники будут проводить термоскрининг пассажиров, а сразу после попадания в вагон пассажирам предстоит пройти дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Важно, чтобы пассажиры заранее знали, что в поездке им нужно поддерживать социальную дистанцию. В случае наличия симптомов, характерных для вируса, пассажиры не должны являться на посадку. Также в вагон не будут допущены пассажиры без маски, которую нельзя снимать на всем протяжении поездки», - рассказали в ГЖД.
Что касается стоимости проезда, то, по заявлению компании, цена билетов останется без изменений.
В Казахстане задержаны десятки оппозиционных активистов
В Казахстане полиция задержала более ста активистов двух оппозиционных партий, которые намеревались провести сегодня, 6 июня, в нескольких городах акции с требованием демократических реформ.
Десятки человек задержаны в Алматы, полиция и спецназ перекрыли несколько центральных площадей и улиц, на которых собрались не менее ста активистов. Задержания проводились также в столице Казахстана Нурсултане и нескольких других городах.
К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две оппозиционные организации — инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), созданное живущим за границей бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Участники митингов требуют кредитной амнистии, освобождения политических заключенных, запрета на продажу земель иностранцам. Об этом сообщает Радио Азаттык.
Правоохранительные органы привели операции против демонстрантов, несмотря на вступивший недавно в силу более либеральный, чем прежний, закон о демонстрациях.
Правозащитные организации подвергли критике президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за его отказ проявить большее уважение к правам человека, чем его предшественник, ушедший с поста в 2019 году Нурсултан Назарбаев.
Экономика и общество Казахстана, страны с 19-миллионным населением, в последние месяцы испытали на себе чувствительный удар от падения цен на энергоносители вследствие пандемии коронавируса. Более четырёх миллионов человек, согласно официальной статистики, остались без источников дохода.
Прокурор: Виновные в инциденте в цхинвальской колонии понесут наказание
«Замешанные и виновные в ситуации в цхинвальской тюрьме понесут наказание», - заявил на сессии парламента генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмаг Джагаев.
«Мы доведем это дело до конца. После первого инцидента там три месяца было спокойно, то есть никаких телефонов у заключенных не было. Были лишь единичные случаи с разрешения администрации учреждения, когда им надо было позвонить родственникам. Но когда это снова приняло беспорядочный, незаконный характер, мы были вынуждены принимать меры и проработали предусмотренные законом мероприятия», - сказал он.
Джагаев подчеркнул, что будут наказаны все виновные в инциденте, вне зависимости от занимаемой ими должности.
«Когда депутату звонят из колонии и с ним разговаривают, он же должен знать, что нельзя там при себе держать мобильный телефон, и обязан сообщить об этом в правоохранительные органы, но этого же не происходит. Эти телефоны там не вырастают, их туда приносят именно те «оборотни в погонах», которые идут у них на поводу, и из которых они для себя просто сделали слуг. И они им не только средства связи проносят. И поэтому возникло это возмущение, они нанесли себе повреждения, потому что информация вышла наружу», - отметил генеральный прокурор.
Как отметил Джагаев, все станут свидетелями того, что многое люди, замешанные в этой истории, понесут наказание. «Мы начнем реализовывать эту оперативную информацию, и люди, замешанные в этом, понесут соответствующее наказание. И пусть никто не удивляется, будь то должностное лицо или сотрудник УИН», - подчеркнул он.
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