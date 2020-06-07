В Бристоле горожане сбросили с пьедестала статую работорговца

В Бристоле, на юго-западе Англии, протестующие против расизма и дискриминации свергли с пьедестала и затопили в Эйвоне бронзовую статую знаменитого земляка, предпринимателя, работорговца Эдварда Колстона. Участники манифестации солидарности с американскими демонстрантами сбросили статую, перекатили ее по улице к набережной Эйвона и столкнули в воду, сообщило британское издание «Гардиан».

Ранее петицию за снятие памятника подписали 11 тысяч горожан. «Мы, конечно, не должны забывать историю, но такие люди, которые зарабатывали деньги на порабощении других людей, не заслуживают памятников. Эта честь должна быть предоставлена тем, кто борется за позитивные изменения, за мир, равенство и социальное единение», – говорится в петиции.

Работорговец Эдвард Колстон, уроженец Бристоля, известный предприниматель, филантроп, работорговец и член британского парламента, финансировал школы, больницы и церкви в Бристоле, Лондоне и других городах. Его именем были названы и остаются названными до сих пор важные социальные и культурные объекты. Один из местных депутатов, выступивших на церемонии сокрушения памятника, заявил, что статуя работорговцу – не самое лучшее наследие, которое можно было бы предъявить в наши дни чернокожему населению города.



Газета «Гардиан» отмечает, что сбросу статуи Колстона в реку Эйвон предшествовали протестные акции в США, участники которых разрушили памятники нескольким известным деятелям Конфедерации южных штатов, отстаивавших рабовладение.