Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова

Московское управление МВД сообщило, что в центре города у Смоленской площади произошла авария, один из участников которой актёр Михаил Ефремов.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно различить автомобиль, пересекающий сплошную разделительную линию и сталкивающийся с автомобилем, ехавшим навстречу. Судя по кадрам, можно предположить, что скорость при ударе была высокой.

В ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили, что Ефремов задержан как предполагаемый виновник аварии и направлен на медицинское освидетельствование. Пользователи соцсетей и ряд СМИ опубликовали видео с места аварии, на которых присутствует Ефремов.

В аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. РИА Новости сообщает, что водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Ефремова, скончался.

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье предполагает до семи лет лишения свободы.