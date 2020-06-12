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Пожар в Тбилиси: до восьми семей остались без крыши над головой
До восьми семей остались без крыши над головой в результате пожара в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом журналистам сообщил заместитель главы районной управы (гамгебели) Ираклий Андгуладзе.
Пожар произошел сегодня, 12 июня, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Вахтанга Махалдиани, с общим «итальянским» двором. На месте были мобилизованы 15 бригад пожарных-спасателей. Сотрудники чрезвычайной службы эвакуировали всех жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать очаги и угрозы распространения огня на соседние постройки уже не существует. До сих пор продолжаются работы для полной ликвидации пожара.
«Подсчитывается ущерб. К настоящему времени причины возникновения пожара не известны. Никаких задержек не было. Пожарные прибыли на место ровно за восемь минут», - сказал журналистам глава тбилисского отделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.
В управе Надзаладевского района заявляют, что все семьи, квартиры которых пострадали, будут обеспечены временным жильем, передает агентство «Новости-Грузия». По предварительной информации, пожар начался на чердаке дома. Точные причины возникновения пожара установит следствие.
Другие новости дня
Украина получила от НАТО партнерский статус
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Об этом объявил сегодня, 12 июня, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавшей решение союзников о наделении Украины статусом, которым до сих пор пользовались только - Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.
Статус партнера с расширенными возможностями - часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооруженных сил между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции Североатлантического договора.
Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретенном практическом опыте.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, приветствуя новый статус Украины, в частности, сказал: «У Соединенного Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров. И мы ожидаем расширения этого сотрудничества. Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнера».
За последние сутки в Азербайджане выявлены 336 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены 336 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались и 183 человека выздоровели. Информацию об этом азербайджанское агентство «Тренд» распространяет со ссылкой на данные оперативного штаба при кабинете министров.
По состоянию на 12 июня в Азербайджане выявлены 9 218 случаев COVID-19, 113 человек скончались. Число людей, излечившихся от коронавируса в стране, составляет 5 113 человек. В настоящее время в больницах особого режима проходят лечение 3 992 человека.
Коронавирус в Абхазии выявили у еще одного курсанта
Число подтверждённых случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Абхазия достигло 37.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 23 граждан, диагноз подтвержден у одного человека.
«Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя», – сообщили в штабе.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
Курт Волкер: Ставить рядом Иванишвили и Медведчука не совсем правильно
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили действует очень независимо, а украинский олигарх Виктор Медведчук сильно связан с Владимиром Путиным. Так прокомментировал экс-посол США в НАТО, бывший представитель по Украине Курт Волкер опубликованный Республиканским исследовательским комитетом документ, в котором Иванишвили и Медведчук названы «близкими союзниками» российского президента.
«Эти люди очень разные, с очень разным прошлым и разными связями. Я думаю ставить их рядом в таком ключе не совсем правильно. К примеру, я думаю, что господин Иванишвили действует очень независимо, а господин Медведчук очень сильно связан с господином Путиным. Не думаю, что можно ставить их рядом таким образом», – заявил Волкер журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».
Дипломат, ныне почетный эксперт Центра анализа европейской политики считает, что в документе есть «недостаток в глубине изучения вопроса». При этом документ, по его словам, отражает отношение и позицию конгрессменов-республиканцев. «С этой точки зрения, отчет стоит принять во внимание», – сказал он.
Говоря о предстоящих в Грузии парламентских выборах, Волкер отметил, что страна проделала большую работу по развитию демократических институтов.
«Необходимо, чтобы так было и сейчас в октябре, когда в Грузии пройдут парламентские выборы. Это обязаны быть самые чистые и честные выборы, которые когда-либо были в Грузии», - заявил дипломат.
Также посол отметил, что Запад очень старается наладить отношения с Россией, но в какой-то момент западные столицы решат, что Украина и Грузия не должны больше страдать и примут эти страны в Альянс.
Грузинские и армянские специалисты провели видеоконференцию по COVID-19
Эпидемиологи, врачи и специалисты министерств здравоохранения Грузии и Армении сегодня провели видеоконференцию по COVID-19.
По информации Минздрава Грузии, стороны обсудили методы лечения пациентов с коронавирусом, алгоритмы тестирования и используемые препараты.
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что грузинские эксперты ознакомили армянских коллег с мерами, которые позволили сдержать распространение коронавируса в стране.
По словам директора инфекционной клиники Тбилиси Тенгиза Церцвадзе, с завтрашнего дня стороны продолжат активную коммуникацию.
- В Армении на данный момент общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа достигло 15281, из которых 5639 человек выздоровели, от заболевания скончались 258 человек.
- Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании одобрило продление режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, еще на один месяц.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
Москва выдала Цхинвали осужденного по тяжким преступлениям
В самопровозглашенную республику Южная Осетия из России экстрадирован 54-летний Леонид Плиев, которого разыскивали 12 лет.
В 2006 году он был задержан по подозрению в мошенничестве, и во время стационарного лечения в цхинвальской больнице напал на следователя прокуратуры и нанес ему тяжелое ножевое ранение.
Плиев был осужден и отправлен в местную тюрьму. Однако во время войны августа 2008 года сбежал из-под стражи.
"Снаряд попал в здание колонии. Заключенные смогли выбраться. Но многие из них приняли участие в обороне города, поэтому впоследствии им сократили сроки. Тем более по окончании боевых действий они вернулись в тюрьму", - рассказал "Кавказ.Реалии" источник в югоосетинском МВД.
Плиев же, по данным следствия, бежал в Россию, где скрывался от правоохранительных органов.
Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски
С сегодняшнего дня в Грузии будут штрафовать за нарушение требования об использовании защитных масок в закрытых помещениях общественного пользования и в общественном транспорте. Парламент Грузии 76 голосами в третьем, окончательном чтении утвердил соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений, – сообщает «Новости-Грузия».
Согласно законопроекту, нарушение требования в период пандемии или эпидемии повлечет за собой штраф в размере 20 лари (около 6 долларов). Владелец помещения будет оштрафован на 500 лари (около 166 долларов). Штраф в размере 20 лари также грозит людям, которые появятся без маски в автобусе, микроавтобусе или метро. Аналогичные санкции предусмотрены для пассажиров такси.
При этом Минздрав и правительство Грузии определят, какой тип защитных масок должны использовать граждане.
Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен получить специальную справку, которую будет предъявлять сотрудникам полиции. Справки будут выдавать медицинские учреждения.
Что касается той категории граждан, которые из-за финансового положения не смогут покупать маски, то им окажет помощь государство.
В Кодексе административных правонарушений также теперь предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые будут нарушать предписанный эпидемиологами режим, оштрафуют на 2 тысяч лари (около 670 долларов), а юридических лиц — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).
Повторное нарушение любого ограничения, не касающегося ношения масок, приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.
Штрафные санкции будут применяться до 15 июля – пока действует постановление правительства «Об изоляции и карантине».
Гарибашвили: партнерство между Грузией и США еще никогда не было таким прочным
Стратегическое партнерство между Грузией и США еще никогда не было таким прочным. Об этом министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, выступая в рамках «министерского часа». По его словам, это не только утверждения Тбилиси, но и официальная позиция Пентагона, – передаёт СОВА.
«Я хотел бы упомянуть один из самых успешных проектов – проект Центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Работа по усовершенствованию этого центра еще продолжается. В результате планируется создать тренировочную базу мирового уровня», – заявил министр обороны.
По словам Гарибашвили, созданный по стандартам НАТО центр призван повышать боевую готовность военнослужащих. Кроме того, там подразделения стран-партнеров смогут проходить подготовку перед отправкой на многонациональные учения или в международные миссии.
Министр обороны Грузии также добавил, что Тбилиси может похвастаться успешным сотрудничеством и с другими партнерами: Великобританией, Францией, Германией, странами Балтии и Скандинавии, странами Черноморского региона и соседями, в частности, Турцией.
Число случаев коронавируса в Грузии за несколько часов увеличилось на 6
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 843. За несколько часов в стране выявили 6 новых случаев заражения. Информация опубликована на правительственном портале StopCov.ge.
Грузинская служба Радио Свобода сегодня сообщила, что коронавирус подтвердился у сотрудницы мебельного магазина в Гори. Источник её заражения пока не установлен. 8 сотрудников и родственников женщины переведены в карантинную зону.
Еще один случай выявлен в Каспи. У нового пациента был контакт с инфицированным сотрудником медперсонала тбилисской клиники.
Еще два пациента с коронавирусом вчера поздно ночью поместили в инфекционную клинику Кутаиси. Семейная пара в течение трёх месяцев находилась в Азербайджане, после возвращения в Грузию проходила карантин в Цкалтубо. К десятому дню карантина у них появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.
Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился у сотрудника Тбилисского государственного университета. Три случая выявили в Республиканской клинике Тбилиси.
Число вылечившихся пациентов составляет 697. 83% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3026 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 297. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
«Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные», – говорится в сообщении.
Также сказано, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные, утверждают в Офисе президента.
«Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование», – добавили в пресс-службе.
На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 29 753 случая коронавирусной болезни. 13567 человек выздоровели, 870 – умерли. Утром 11 июня в Украине зафиксировали антирекорд – 689 новых больных COVID-19.
Кремль отменил режим удалённой работы для сотрудников. Это не касается Путина
Все сотрудники Администрации президента России должны будут вернуться на рабочие места с удалённой работы с понедельника, 15 июня, узнало агентство РБК. Они работали вне офиса с 30 марта. Сам президент продолжит работать удалённо, заявил накануне его пресс-секретарь.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении карантинных мер в городе. С 9 июня отменены режим самоизоляции и пропусков. С 16 — заработают летние веранды, с 23 – кафе и рестораны.
Сотрудники Кремля с 8 июня стали возвращаться на работу, пишет РБК. До этого их график был гибким: часть работали из дома постоянно, часть по расписанию "неделя дома – неделя на работе" или "три дня дома – два дня на работе".
Возврат на работу в офис пока не касается президента Владимира Путина. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил агентствам, что президент вернётся в обычный режим "в обозримом будущем". При этом он может оставить часть встреч на удалённый режим для оптимизации графика и совершенствования работы, цитирует Пескова "Интерфакс".
Президент РСЕ/РС назвал цензурой административное дело против Татьяны Вольтской
Президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай назвал "вопиющим примером цензуры" действия российских властей по отношению к внештатному корреспонденту Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяне Вольтской в связи с взятым ею интервью у врача-реаниматолога. Вольтскую 9 июня вызвали в полицию, чтобы составить протокол о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции в России.
Джейми Флай заявил в связи с этим: "Речь идёт о явной попытке российских властей преследовать журналиста, а потенциально и привлечь его к ответственности за то, что он говорит правду. Это вопиющий пример цензуры в то время, когда граждане России безусловно нуждаются в основанной на фактах информации и заслуживающих доверия сообщениях о коронавирусе и о том, как власти борются с пандемией. Над такими журналистами, как Татьяна, не должен нависать страх наказаний за сообщения о фактах о том, как пандемия влияет на жизни людей".
Как ранее сообщил "Центр защиты прав СМИ", сотрудники которого оказывают правовую помощь журналистке и редакции Русской службы РСЕ/РС, на Вольтскую составлен административный протокол по статье о распространении ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, предусматривающий возможность штрафа.
В апреле 2020 года на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы "Радио Свобода") опубликована статья Вольтской "Людей принудительно отключают". В нём врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга и ругих проблемах медицинского обслуживания в России. По словам врача, медицинские работники испытывают дефицит оборудования и средств защиты, иногда им приходится решать вопрос об отключении "безнадежных" больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку "публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры потребовал от редакции удаления материала с сайта. Редакция Русской службы уверена в достоверности и надёжности распространённой информации. В мае Русская служба провела ещё одно расследование условий работы врачей, борющихся с пандемией коронавируса, которое – на основании бесед с двумя десятками медицинских специалистов из разных регионов России – подтвердило выводы, содержащиеся в статье Вольтской.
Проверку публикации проводило Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК, позже передавшее материалы в ОВД Гатчинского района Ленинградской области. Адвокаты Вольтской предполагают, что Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело, и сейчас журналистке грозит штраф за административное правонарушение.
В марте 2020 года Госдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это можно получить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Административное наказание за аналогичное правонарушение предусматривают штрафы до 5 миллионов рублей.
- По уголовной статье к ответственности был привлечён, в частности, журналист Александр Пичугин - за запись в телеграм-канале, в которой он в иносказательной форме критиковал РПЦ за проведение богослужений во время эпидемии. Дело в отношении Пичугина передано в суд. На еще одну нижегородскую журналистку, Ирину Славину, полиция составила административный протокол.
- На днях стало известно, что Следственный комитет начал проверку журналистки Юлии Латыниной, которая в эфире радиостанции "Эха Москвы"заявляла, что власти утаивают информацию о реальном масштабе эпидемии и скрывают нехватку средств защиты у медиков.
- Генпрокуратура в апреле потребовала привлечь красноярский телеканал ТВК к ответственности за распространение фейков о коронавирусе из-за ролика о сторонницах Владимира Путина, которые считают, что вирус выдумал Дональд Трамп. Телеканал назвал ролик юмористическим. Роскомнадзор отказался штрафовать канал.
- На журналиста "Московского комсомольца в Томске" Станислава Микрюкова в начале июня составили протокол из-за публикации о смерти медика от коронавируса в регионе - при том, что спустя несколько дней эта информация официально подтвердилась.
Зеленский сообщил, что не опасается «войны» с Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что Михаил Саакашвили станет его оппонентом, как это произошло в случае с его предшественником Петром Порошенко. Об этом Зеленский заявил в интервью «Украинской правде».
Зеленский заявил, что вернул Саакашвили украинский паспорт, потому что «это было справедливо», - сообщает «Новости-Грузия». Президент Украины считает, что в будущем политик не «начнет воевать против него», поскольку, в отличии от ситуации с Порошенко, Саакашвили никогда не был его другом.
«Хотя, все может быть. Может, вы и правы», – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером Украины, поскольку это назначение не поддержала президентская фракция «Слуга народа».
«Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции. Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать. И я потом ему предложил другую должность», – сказал Зеленский.
При этом Зеленский рассказал, что несколько раз встречался с Саакашвили, и тот говорил, что хочет помочь и «несколько раз приходил с различными советами». Как утверждает президент Украины, Саакашвили отказался быть его советников по реформам, заявив, что такая должность – это не его уровень.
«Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус». Я ему предложил: «Можете идти ко мне советником по реформам». Он говорит: «Это не мой уровень». Тогда я попросил: «Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите». Он сказал: «Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам». Я ему ответил: «Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», – рассказал Зеленский.
- Назначение Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили «ошибочной».
Албания, Босния, Северная Македония, Сербия, Казахстан: власти вновь бьют тревогу
Казахстан через месяц после снятия режима ЧП вынужден вернуться к запретам. С 13 июня в Карагандинской области возвращают жесткие ограничительные меры. Власти объясняют эти меры ростом числа заболевших.
Как сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач области Канат Аскаров, запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых. В Караганде вновь закрываются парки, детские дворовые площадки, запрещаются прогулки в скверах и на площадях.
В городах и поселках вновь ограничивается работа ряда объектов и организаций, возобновляется удаленный режим работы большей части сотрудников государственных и бюджетных организаций. Общественный транспорт будет работать с 6 до 10 часов утра и вечером с 17 часов до 21 часа. Продовольственные рынки будут обязаны закрываться по выходным на санитарный день. В такси можно перевозить только одного пассажира или не более двух детей в сопровождении одного взрослого. Запрещается передвижение личного автотранспорта с 23 до 5 часов утра. Вокруг некоторых населенных пунктов области – Жезказгана, Каркаралинска и поселка Жарык Шетского района – намерены установить блокпосты.
За последние сутки в регионе выявлено 52 случая коронавирусной инфекции. Власти сообщили также о выявлении за неделю 303 случаев, когда заболевание протекало бессимптомно. Всего к Казахстане на данный момент 13 558 заболевших с начала эпидемии и 67 смертей. Однако это официальные данные. Поездка наших корреспондентов на одно только кладбище для умерших от COVID-19 показала совсем другую картину.
В Албании выявлено 44 новых случая. Это самый большой прирост больных с начала эпидемии в стране 4 марта.
В Боснии и Герцеговине за сутки 47 новых случаев. Больше этого было 4 мая.
В Сербии 71 новый больной. Эпидемиологи отмечают вспышку в университетах.
В Северной Македонии еще хуже: 174 новых случая инфицирования и семь смертей. Такого не было больше месяца.
Власти предупреждают о том, что надо соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что карантин снят. Но пока это не возымело действия.
Прирост числа инфицированных коронавирусом в России увеличился
За минувшие сутки в России по официальным данным выявлено 8987 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем за последние несколько суток. На долю Москвы приходится меньше четверти всех новых инфицированных - 1714, но и в Москве прирост новых случаев инфекции ускорился.
За всё время эпидемии в России было выявлено более 511 тысяч инфицированных, причиной смерти 6715 из них официально признана коронавирусная инфекция (за минувшие сутки умерли 183 человека). Выздоровели почти 270 тысяч жителей России (за сутки более 8 тысяч). Число тех, кто продолжает лечение, в последние дни довольно стабильно - от 230 до 240 тысяч.
Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Российские власти утверждают, что их статистика верна, признавая при этом, что в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция COVID-19 признаётся главной причиной смерти. Представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии коронавируса.
Московский департамент здравоохранения публикует более детальную статистику о причинах смерти, согласно которой, число людей, у которых был выявлен коронавирус, примерно в 2 раза превышает число включённых в официальную статистику смертей от COVID-19. Похожую статистику опубликовали и власти Петербурга. По другим регионам такие анализы пока не публикуются.
"Медиазона" в пятницу пишет о том, что Госкомитет по делам записи актов гражданского состояния Челябинской области впервые за пять лет не опубликовал данные о количестве зарегистрированных в регионе смертей, а чиновник ведомства назвал эту информацию "не подлежащей опубликованию".
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 72
В Южной Осетии выявили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом – у двух курсантов, водителя и военнослужащего, сообщила «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За сутки в ПЦР лаборатории провели 103 (всего 1940) теста, четыре из них дали положительный результат», – уточнила Гаглоева.
По её словам, еще два человека выздоровели и выписаны из больницы – это курсант и военнослужащий.
Первые три случая заражения были зафиксированы в Южной Осетии 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 72, из них на сегодня выздоровели и выписаны 36 граждан.
В инфекционной больнице Цхинвали находятся 36 заболевших. Всего под наблюдением находятся 269 человек.
Накануне глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев заявил об отсутствии тяжёлых больных с коронавирусом.
Твиттер пояснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из РФ
Корпорация Twitter раскрыла подробности о более чем 32 тысяч аккаунтов, которые она ранее заблокировала в одноимённой социальной сети, посчитав их имеющими отношение к скоординированным "информационным операциям" иностранных государств.
Речь идёт о трёх группах аккаунтов, связанных соответственно с Китаем, Россией и Турцией. Заблокированы они были ранее. В пятницу твиттер объяснил причины блокировки, опубликовал архив с названиями аккаунтов, а также сообщил о том, что их содержимое было навсегда удалено из соцсети.
Самая большая группа удалённых аккаунтов связана с Китаем. К России, по утверждениям твиттера, имели отношение 1152 аккаунта. Они были связаны с прокремлёвским медиапроектом "Актуальная политика" и занимались скоординированной деятельностью, нарушая правила соцсети, среди прочего, как сказано в сообщении, "пропагандируя партию "Единая Россия" и атакуя политических инакомыслящих".
Твиттер "Актуальной политики" был заблокирован в прошлом году. Был заблокирован и резервный аккаунт проекта.
США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям
Посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор на заседании постсовета ОБСЕ ответил российскому коллеге Александру Лукашевичу и выразил сожаление, что Москва продолжает распространять дезинформации по биолабораториям в Грузии и Украине.
«Мы обсуждали это и ранее. Мы знаем, что совместно с Украиной и Грузией предпринимаются усилия по выявлению некоторых ужасных болезней, а также созданию возможности для мирных исследований и разработки вакцин», – сказал американский дипломат.
Гилмор считает, что Грузия и Украина достигли прогресса в научной сфере.
«Откровенно говоря, было бы странно предположить, что в Украине, Грузии или где-то еще происходит что-то загадочное. И я думаю, что такого рода сообщения не будут приняты народом России, который сегодня так же, как и все остальные, страдает от коронавируса», – заявил Гилмор.
Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле «варится» в американских биолабораториях», - отметил он.
Ранее посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор заявил, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины». Ему ответили в Сухуми, указав на «конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».
За сутки в Армении выявлено 612 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 173
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 612, в общем составив 15281.
По состоянию на 11:00 12 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 5639.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 258.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 82 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9298, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 77686.
- Накануне грузинские власти заявили, что помогут соседней стране в борьбе с коронавирусом.
Россия хочет знать, что «варится» в американских биолабораториях в Грузии и Украине – Лукашевич
Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Судя по утечкам в СМИ, в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагинозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких «исследовательских целей», - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что вместо пояснений о целях военно-биологической активности США в приграничных государствах Вашингтон зачастую говорит только о якобы «сугубо гуманной подоплеке» проектов Пентагона, по сути, убеждая Москву поверить «на слово», - сообщает РИА Новости.
«Хотелось бы наблюдать более ответственный и транспарентный подход США в столь чувствительной и опасной области. Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле «варится» в американских биолабораториях. Более того, наличие полностью не подконтрольных национальным властям объектов военной медико-биологической инфраструктуры США в ряде государств-участников ОБСЕ добавляет нестабильность в и без того сложную ситуацию с безопасностью в зоне ответственности организации», - заключил постпред.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса, 3 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 837. За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев заражения.
Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился у сотрудника Тбилисского государственного университета. Три случая выявили в Республиканской клинике Тбилиси.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, в одном случае источник заражения не выявлен, еще три новых случая являются завезенными.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 3 и сейчас составляет 697. 83% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3213 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 303. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Генерал назвал ошибкой публичное появление с президентом Трампом
Самый высокопоставленный американский генерал в четверг публично выразил сожаление по поводу своего появления вместе с президентом Трампом на площади перед Белым домом, после того, как эта площадь была освобождена полицией от демонстрантов для прохода президента.
"Я не должен был находиться там, - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. - Мое присутствие создало впечатление о вовлеченности военных во внутреннюю политику." Генерал назвал свое присутствие на площади ошибкой, которая стала для него уроком. "Мы должны уважать принцип армии, находящейся вне политики, принцип, глубоко укоренный в самой сущности нашей республики", - подчеркнул генерал Милли.
Крайне необычное публичное заявление генерала было реакцией на дебаты об уместности участия главы американского главного штаба в акции, которую многие в США восприняли как политическую акцию президента Трампа. 1 июня генерал Милли вместе с несколькими членами кабинета Трампа сопровождал президента, который сфотографировался с Библией в руке на фоне церкви Святого Иоанна, накануне подожжённой протестующими. Церковь, давно именуемая "церковью президентов", находится напротив Белого дома. Чтобы добраться до неё, президенту и сопровождавшим его лицам нужно было пересечь площадь Лафайета, на которой в тот день митинговали протестующие. Полиция расчистила площадь, употребив слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
В ответ на критику представители Белого дома утверждали, что площадь была освобождена от демонстрантов не для того, чтобы дать проход президенту, а чтобы расширить периметр безопасности вокруг Белого дома. Присутствие генерала Милли в окружении президента, который в тот момент заявил о намерении использовать армейские подразделения для патрулирования улиц Вашингтона, вызвало недоуменные вопросы о том, почему представитель армии участвует в политическом мероприятии.
Несколько законодателей-республиканцев приветствовали публичное заявление генерала с признанием своей ошибки. "Я не испытываю ничего, кроме восхищения и полного доверия в отношении генерала Милли, как председателя Объединенного комитета начальников штабов".
У сотрудника Тбилисского государственного университета подтвердился коронавирус
У сотрудника службы очистки десятого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в самом университете.
Как заявляют в ТГУ, на сегодня личные контакты инфицированного сотрудника уточнены, и детальная информация была предоставлена Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.
По их информации, количество рабочих контактов с инфицированным довольно мало. Все сотрудники, которые вступали в личный контакт с инфицированным, проходят тестирование и самоизолируются.
В университете отмечают, что на данном этапе источник распространения среди сотрудников университета не подтвержден. В десятом корпусе еще раз провели работы по дезинфекции.
Студенты ТГУ проходят обучение в режиме онлайн с 23 марта. Дистанционно работает и административный персонал, сообщает Общественный вещатель.
Пентагон подтвердил военную помощь Киеву на 250 миллионов долларов
Минобороны США подтвердило выделение военной помощи Украине в этом году на сумму в 250 миллионов долларов - в рамках Инициативы содействия безопасности страны (USAI).
Предоставление половины этой суммы зависело от прогресса в реализации реформ в военной сфере, говорится в распространенном в четверг сообщении Пентагона. Там отметили, что средства предназначены для дополнительной подготовки, закупки снаряжения и консультаций с целью позволить Украине более эффективно противостоять российской агрессии.
Украина в сообщении Пентагона названа «важнейшим партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией». В тексте также подчеркивается, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
В украинском Министерстве обороны американских партнеров поблагодарили за помощь в укреплении обороноспособности, передает «РБК-Украина». В Киеве подчеркивают, что реформа сектора безопасности и обороны и его приближение к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов украинского правительства.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в агрессии в отношении Украины и эскалации конфликта на территории Донбасса.
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