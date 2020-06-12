Пожар в Тбилиси: до восьми семей остались без крыши над головой

До восьми семей остались без крыши над головой в результате пожара в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом журналистам сообщил заместитель главы районной управы (гамгебели) Ираклий Андгуладзе.

Пожар произошел сегодня, 12 июня, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Вахтанга Махалдиани, с общим «итальянским» двором. На месте были мобилизованы 15 бригад пожарных-спасателей. Сотрудники чрезвычайной службы эвакуировали всех жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать очаги и угрозы распространения огня на соседние постройки уже не существует. До сих пор продолжаются работы для полной ликвидации пожара.

«Подсчитывается ущерб. К настоящему времени причины возникновения пожара не известны. Никаких задержек не было. Пожарные прибыли на место ровно за восемь минут», - сказал журналистам глава тбилисского отделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.

В управе Надзаладевского района заявляют, что все семьи, квартиры которых пострадали, будут обеспечены временным жильем, передает агентство «Новости-Грузия». По предварительной информации, пожар начался на чердаке дома. Точные причины возникновения пожара установит следствие.