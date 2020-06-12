Как минимум пять сел пострадали в результате стихии на юге Грузии

На юге Грузии борются со стихией – в результате ливневых дождей и сильного града пострадали как минимум пять сел Ахалкалакского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает местное агентство «Самхретис карибче».

Ущерб нанесен селам Гогашени, Оками, Карцеби, Оками и Апниа. По словам местных жителей, град продолжался примерно 15 минут. Они заявляют, что в результате стихии полностью уничтожены посевы чеснока и лука, картофеля и пшеницы. Затоплены подвалы и дворы, погибла домашняя птица.

«Все уничтожено. Такой стихии наше село не помнит», - сказал журналистам житель села Оками.

По информации Национального агентства окружающей среды, дожди в регионах Грузии продолжатся до 14 июня. Синоптики предупредили, что местами осадки будут сильными, возможен и град. Также в агентстве отметили, что интенсивные осадки могут привести к серьезному повышению уровня воды в реках и наводнениям.