Пять лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси

21 погибший, двое пропавших без вести и тысячи пострадавших граждан - таковы последствия разрушительного стихийного бедствия в Тбилиси, произошедшего 13 июня 2015 года. В связи с датой премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня возложит цветы к мемориалу 13 июня, передает Общественный вещатель.

Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на 14 июня 2015 года. Ливневые дожди вызвали оползень в пригороде столицы, из-за чего за несколько часов катастрофически вырос уровень воды в речке Вере. Вышедшая из берегов река уничтожила все зеленые насаждения в ущелье, затопила частный приют для собак Тамаза Элизбарашвили, парк «Мзиури», объездную дорогу рядом с парком, улицу Сванидзе и зоопарк на площади Героев.

В результате наводнения зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей погибли, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, никаких мероприятий в годовщину трагедии они не планируют.

«Ничего особенного завтра не будет, потому что это очень трудный момент для любого из наших сотрудников. Мы стараемся не зацикливаться на том, что произошло, наша задача – восстановить зоопарк. Каждый год мы отмечаем открытие новых вольеров. Мы немного опоздали в этом году по понятным причинам, возможно, он откроется немного позже», - сказал Гуриелидзе.