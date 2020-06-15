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Россия выдворяет двух чешских дипломатов – после скандала в Праге
Россия объявила персонами non grata двух чешских дипломатов, до 17 июня им предписано покинуть страну. Об этом сообщил МИД России. Туда в понедельник был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька.
После встречи в МИД посол подтвердил, что ему было объявлено о высылке дипломатов. Их имена и должности пока не называются.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт об ответной мере после выдворения из Чехии двух российских дипломатов – сотрудников пражского отделения Россотрудничества. В МИД России подчеркнули, что "мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти". Также в сообщении указано, что власти Чехии "возвели в ранг официальной политики" линию на обострение с Россией.
При этом официальная Прага объяснила высылку российских дипломатов тем, что один из них сознательно ввёл в заблуждение чешские спецслужбы, написав ложный донос на другого.
Речь идёт о деле о якобы существовавшей угрозе отравления пражских муниципальных политиков. Чешская контрразведка утверждает, что речь идёт о "простой и грустной истории о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства". Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьёзный вред своему коллеге. В нём утверждалось, что тот привёз в Прагу яд рицин, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и Ржепорые Павла Новотного. Чешская контрразведка установила, что обвинение было ложным.
- Высланы из Чехии были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчинённый, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков. Они не комментировали утверждения чешских властей.
Отношения между Чехией и Россией в последнее время обострились. Российские власти выражали возмущение в связи с демонтажом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также установкой памятного знака в честь бойцов коллаборантской РОА, которые в конце Второй мировой войны обратили оружие против немцев и оказали помощь Пражскому восстанию.
Посол Чехии в Москве в понедельник сказал, что, помимо высылки дипломатов, обсуждал в российском МИДе вопрос о начале российско-чешских консультаций. Одним из вопросов станет судьба пражского памятника Коневу.
Другие новости дня
На 4 места в абхазском парламенте претендуют 9 кандидатов
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал 9 кандидатов для участия в промежуточных выборах 12 июля. Об этом сообщает «Абхазия-Информ». Все кандидаты были выдвинуты инициативными группами жителей.
Список кандидатов:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Ахба Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.
Ранее абхазский парламент досрочно прекратил полномочия четверых депутатов – президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба, главы МВД Дмитрия Дбара и и.о. главы Гагрского района Юрия Хагуша.
Врачи из Франции прибыли в Армению и приступили к работе в трех больницах
Вчера в Армению прибыли врачи из Франции, они уже приступили к работе в реанимационных отделениях трех медицинских центров, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
«Вчера наши коллеги-медики из Франции уже приступили к работе в отделениях реанимации трех крупных медицинских центров – в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», в МЦ «Сурб Аствацамайр» и в Центре травматологии и ортопедии. Я выражаю благодарность всем нашим партнерам за организацию их визита, он действительно будет очень полезен для нас», - написал Торосян на своей странице в Facebook.
В пятницу министр сообщил, что для помощи Армении в борьбе с коронавирусом специальным рейсом из Франции в страну прибудут 10 врачей. Он также сообщил, что, вероятно, на этой неделе в Армению также прибудет группа врачей и экспертов из Литвы. Торосян также сообщил, что около 50 врачей из России также выразили желание приехать и работать в Армении.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом. Координацию по борьбе с COVID-19 обсудили министры здравоохранения Грузии и Армении, а также эпидемиологи, врачи и специалисты министерств здравоохранения.
- За сутки в Армении выявили 397 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 62. Число подтверждённых случаев достигло 17064, число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 285. Еще 94 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам
При взрыве на строящемся корабле ВМФ РФ пострадали трое
В Санкт-Петербурге на патрульном корабле "Иван Папанин", который находится на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи", произошел взрыв. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. По информации ведомства, пострадали три человека.
В пресс-службе завода уточнили, что взрыв газового баллона произошёл в закрытом помещении на строящемся "Папанине", пишет "Фонтанка". Пострадал, по данных "Адмиралтейских верфей", один человек, которого увезли в больницу. Пожара не случилось.
Корабль "Иван Папанин" строят с 2017 года. В октябре 2019 года судно спустили на воду для последующей достройки. Корабль должны передать в ВМФ Росии в 2023 году.
В Грузии уточнили, где необходимо носить защитную маску
Правительство Грузии определило места, где ношение защитной маски является обязательным. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Использовать маску необходимо: в общественном транспорте; в лифтах общего пользования; в торговых объектах; в салонах красоты и центрах эстетической медицины; в приемных государственных и частных учреждений; в образовательных учреждениях, в том числе школах; на встречах и совещаниях, где невозможно соблюдать дистанцию в 2 метра.
Постановлением правительства определены и исключения из правил. К примеру, ношение маски не является обязательным для детей в возрасте до шести лет, для лиц с ограниченными возможностями и заболеваниями дыхательных путей.
Лиц, которые будут находиться в общественных местах без масок, оштрафуют на 20 лари (около 7 долларов). Для юридических лиц штраф составит 500 лари (166 долларов).
Уругвайская актриса Наталия Орейро подала документы на гражданство России
Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро подала документы на оформление гражданства России.
"Однажды я пошла в посольство [России в Аргентине] по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – сказала Орейро.
Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".
"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – подчеркнула она.
Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. "На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", – рассказала певица.
Наталия Орейро известна по роли в аргентинском телесериале "Дикий ангел". Кроме того, она записала четыре студийных альбома. С 2001 года Орейро регулярно посещает с гастролями Россию.
78-летнего президента Арктической академии наук обвиняют в госизмене
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в госизмене президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Ранее о деле 78-летнего учёного не сообщалось, хотя районный суд в Петербурге отправил его под домашний арест ещё в феврале . Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.
Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает.
Как рассказал источник "Интерфакса", следствие считает, что учёный передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, как утверждают следователи ФСБ, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
По словам адвоката, документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".
5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу, рассказал адвокат.
Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.
- Митько занимает должность президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук . Основным направлением деятельности академии является научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как главного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике.
- В своих работах Митько подчеркивал, что Россия обязана уделять Арктике особое внимание, чтобы не отстать от западных стран. Одновременно он критиковал отношение добывающих компаний из разных стран (от России этими проектами занимается «Роснефть») к окружающей среде в Арктике.
- По словам жены ученого, политикой Митько практически не интересовался, никаких конфликтов с властью у него никогда не было.
- С 2016-го Митько также преподает в Даляньском морском университете в Китае — в качестве приглашенного профессора. Дважды в год он ездил в Китай с лекциями по гидрофизике.
Американец Пол Уилан приговорён в Москве к 16 годам колонии
Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Уилан назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать. О готовности обжаловать приговор заявила и защита.
Ранее в последнем слове он заявил о своей невиновности. Американец и его защита настаивали на оправдательном приговоре.
Уилан также попросил отреагировать на приговор президента США и лидеров Великобритании, Канады и Ирландии - он является также гражданином этих стран.
На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для него 18 лет колонии строго режима. Это почти максимальный срок - статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу.
Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".
Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить.
В селе Гета Болнисского муниципалитета отменили строгий карантин
В селе Гета Болнисского муниципалитета (регион Квемо Картли) с сегодняшнего дня снимут ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Строгий карантин всё еще действует в селе Мушевани, где были подтверждены новые случаи коронавируса.
Муниципалитет Болниси является наиболее пострадавшим от коронавируса в Грузии. По словам эпидемиологов, часть местных жителей не верила в существование коронавируса.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 879. За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения. Около 80% пациентов с коронавирусом (всего - 704) уже выздоровели. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В Южной Осетии выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки лабораторно подтверждено еще два новых случая заболевания коронавирусом – у прибывших из России курсантов, которые находились на карантине. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Накануне проведено 49 тестов, из них два положительные, всего за весь период было проведено около 2 тысяч», – уточнила Гаглоева.
Первые три случая заражения коронавирусом в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 78, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 40 пациентов.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 15 июня находятся 38 заболевших. Всего под наблюдением находятся более 245 человек, в медучреждениях - 136, еще 26 - на домашней самоизоляции.
Грузинский TV Pirveli покидает еще один телеведущий
Журналист Диана Трапаидзе покидает грузинский телеканал TV Pirveli. Об этом она написала в социальной сети Facebook.
«Я ухожу с канала, но всегда буду болельщиком TV Pirveli. Здесь работают мои близкие друзья, которым я желаю удачи», – написала она.
Ранее канал покинула команда передачи «Политметр», в том числе её ведущие – Нино Жижилашвили и Вахо Саная.
Этому предшествовало назначение главным продюсером канала бывшего сотрудника оппозиционного «Мтавари Архи» Нодара Меладзе. К тому времени Жижилашвили занимала пост руководителя информационной службы, но покинула должность из-за «несовпадения взглядов» с руководством канала.
6 июня пост гендиректора покинула журналист Инга Григолия – указав на семейные обстоятельства. При этом она остаётся на канале. Гендиректором же вновь стал основатель TV Pirveli, бизнесмен Вато Церетели.
За сутки в Армении выявили 397 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 62
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 397, в общем составив 17064.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 6276.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 285.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 94 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
Число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 83600.
Карачаево-Черкесия стала лидером по приросту случаев коронавируса в СКФО
В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксированы 98 случаев заражения, тогда как в Дагестане, который ранее лидировал по суточному приросту - 94. В Ставропольском крае тесты на коронавирус за сутки подтвердились у еще 83 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 80, в Ингушетии – у 37, в Северной Осетии – у 34, в Чечне – у 17, сообщил 14 июня на своем сайте Роспотребнадзор России.
По общему числу заражений в СКФО продолжает лидировать Дагестан, там их 6 557. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3 895 случаев заражения с начала пандемии, на Ставрополье – 3 677, в Северной Осетии – 3 547, в Ингушетии – 2 587, в Карачаево-Черкесии – 2 156, в Чечне – 1 481, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус".
Карачаево-Черкесия является единственным регионом СКФО, где выздоровело менее половины зараженных. Активных больных там 1 606. При этом в Кабардино-Балкарии активных больных 1 921, на Ставрополье – 1 715, в Дагестане – 1 510, в Ингушетии - 412, в Чечне – 336, в Северной Осетии – 269.
Динамика во всех регионах СКФО отрицательная: число больных растет. Всего к 13 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 23 457 человек, продолжают болеть 7 769 из них, сообщает "Кавказский узел".
Полиция отпустила задержанных накануне сторонников Гагика Царукяна
Полиция Армении накануне подвергла административному задержанию 252 сторонника лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые пришли поддержать его к зданию Службы национальной безопасности в Ереване.
Как сообщили в пресс-службе полиции, они «не подчинились требованиям о соблюдении социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса и о прекращении собрания».
Согласно сообщению, после составления протоколов задержанные были отпущены.
В то же время, в отношении некоторых граждан возбуждено уголовное дело по факту ч. 1 ст. 225.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает двухмесячный арест.
В полиции напомнили, что в период объявленного из-за коронавируса с 16 марта по 13 июля чрезвычайного положения в стране запрещены массовые собрания.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян поздно вечером в воскресенье вышел из здания Службы национальной безопасности, где в течение дня находился на допросе в связи с рядом возбужденных против него уголовных дел.
В беседе с журналистами Царукян не стал представлять подробностей допроса. Он вновь подчеркнул, что дела против него являются «политическими».
«Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства – ред.], то все это носит политический характер», - в краткой беседе с журналистами заявил Царукян.
Царукян подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением.
Отметим, что ряд уголовных дел касается незаконной предпринимательской деятельности компаний, которыми владеет Царукян.
Ранее в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что происходящие вокруг Царукяна события находятся в правовом поле.
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
Около 150 картин общей стоимостью 20 миллионов долларов США были изъяты после обысков в рамках расследования дела в Белгазпромбанке об отмывании денег и неуплате налогов. Об этом вечером в воскресенье, 14 июня, было заявлено в сюжете в программе на государственном телеканале "Беларусь 1". Ведущий утверждал, что картины планировалось вывезти из страны. В то же время он не сообщил, какие именно произведения искусства были приобщены к делу и кто именно пытался их вывезти.
В сюжете показали кадры корпоративной коллекции Белгазпромбанка, которые были обозначены как "оперативная съемка". Среди картин были упомянуты "Зеленый пейзаж" Марка Шагала и "Ева" Хаима Сутина. Работы Шагала и Сутина банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году, с тех пор они находятся в его коллекции.
11 июня в Беларуси были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Комитет государственного контроля Беларуси считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы "есть убедительные доказательства" причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год.
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста.
В Грузии за сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 879. За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения.
За последние дни число подтверждённых случаев коронавируса в стране растёт. Это совпало со снятием в стране ограничений, введённых из-за пандемии. Накануне коронавирус был подтвержден еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси. Четыре новых случая зарегистрированы в селе Мушевани Болнисского муниципалитета. В некоторых случаях специалисты не могут установить источник заражения пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии вылечился еще один пациент. Около 80% пациентов с коронавирусом (всего - 704) уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус
Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам директор медучреждения Леван Гоподзе. По его словам, в общей сложности коронавирус выявлен уже у девяти работников их клиники. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Тестирование персонала, всей нашей команды – и медперсонала, и административной части – практически завершено. Вчера мы получили ответы по почти 80 анализам медперсонала. Подтвержден [коронавирус] был только у троих. Все остальные отрицательные», - заявил Гоподзе.
В Республиканской больнице заявляют, что до сих пор не известно, были ли сотрудники инфицированы от пациентов, либо вирус попал в больницу извне. Гоподзе сообщил, что изучением этого вопроса занимается Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Он добавил, что практически все контакты инфицированных сотрудников установлены. Многие из них переведены в карантинные зоны и уже прошли тестирование на коронавирус.
- Только за последние сутки в Грузии было выявлено 13 новых случаев COVID-19. В целом с 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. 703 пациента выздоровели, 14 скончались.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
Бежан Гунава объявил о своем решении покинуть партию «Альянс патриотов»
Экс-депутат парламента Грузии Бежан Гунава объявил о своем решении покинуть партию «Альянс патриотов» и создать собственную политическую организацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Альянс патриотов» считается самой пророссийской партией Грузии. Партию, которая представлена в парламенте одной фракцией, нередко называют «сателлитом» правящей «Грузинской мечты». Говоря о причинах ухода из «Альянса патриотов», Гунава заявил, что разочарован принципами партийного управления. При этом он отметил, что «оппозиционеру там нет места».
«В «Альянсе патриотов» много достойных людей, но в «Альянсе патриотов» нет места для оппозиционного политика. Для меня неприемлемы принципы управления партией и формы принятия решений, существующие в «Альянсе патриотов». Все это не позволяет реализовать себя оппозиционному политику», - заявил он.
Гунава утверждает, что вместе с ним из «Альянса» ушли до 70 человек. По его словам, в основном, это молодые люди. Как ожидается, все они присоединяться к основанной политиком партии. Уже известно, что называться она будет «Грузинский выбор» (Картули арчевани). Оппозиционер обозначил цель - «нарушить поляризованный политический круг, существующий сегодня в стране». «Люди не хотят ни «Единого национального движения», ни «Грузинской мечты», поэтому выбор для них должны создать мы», - заявил он.
Бежан Гунава был депутатом парламента Грузии четвертого и шестого созывов. В 2004-2008 годах в законодательном органе он представлял фракцию «Национальное движение – Демократы». Уже несколько лет Гунава является одним из лидеров «Альянса патриотов». Он был организатором многих партийных акций протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство.На парламентских выборах 2016 года был кандидатом в мажоритарные депутаты Самгорского района от блока «Объединенная оппозиция».
На днях «Альянс патриотов Грузии» покинул депутат парламента Эмзар Квициани.
Главы МИД России и Турции отложили переговоры по Сирии и Ливии
Россия и Турция перенесли сроки переговоров между главами дипломатических ведомств, которые, как ожидалось, должны были состояться в это воскресенье. Главными вопросами повестки дня переговоров были заранее объявлены конфликты в Сирии и Ливии - двух странах, в которых Россия и Турция поддерживают разные стороны вооруженного противоборства.
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели сегодня, 14 июня, телефонный разговор, после которого Министерство иностранных дел Турции распространило заявление о согласии Москвы и Анкары перенести встречу на другую дату. В обозримом будущем контакты будут продолжаться на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу намеревались в это воскресенье прибыть в Турцию для переговоров.
Организация Объединенных Наций на этой неделе объявила, что стороны конфликта в Ливии начали новые мирные переговоры. В 2011 году в Ливии был отстранен от власти и убит полковник Муамар Каддафи. Вслед за свержением диктаторского режима в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооруженных группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы - признанное ООН правительство Ливии во главе с Файезом Сарраджем в Триполи и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии. Сарраджа поддерживает Турция, Хафтара - Россия.
Тенгиз Церцвадзе: Пока нет необходимости объявлять ЧП и вводить ряд ограничений
«Будет однозначное число или до 20 случаев, и мы должны к этому приспособиться. По имеющейся сегодня у нас ситуации, нет необходимости для того, чтобы возвращать чрезвычайное положение», - заявил «ИнтерпрессНьюс» директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он отметил, что ужесточение потребуется в том случае, если в Грузии будет зафиксировано то, что происходит в некоторых европейских странах и по соседству от нее.
По его словам, сейчас необходимо соблюдать существующие правила. «Теперь нам нужно нечто другое – соблюдать те минимальные ограничения, которые сейчас существуют: носить маски, сохранять социальную дистанцию и избегать многолюдных собраний. И если мы скажем об ужесточении, то должно быть ужесточено именно это, чтобы были соблюдены существующие минимальные ограничения, а не то, чтобы вводился «комендантский час» и прекращалось движение между городами», - сказал Церцвадзе.
По его словам, также преждевременно говорить о второй волне, поскольку первая еще не закончилась. Как сказал Церцвадзе, высока вероятность того, что первая и вторая волна потянутся друг за другом и разрыва между ними не будет.
«Давайте не будем делить на волны, пока во всем мире продолжается первая волна. Да, количество случаев заболевания уменьшилось, но это уменьшилось у нас - в Грузии, а также в нескольких странах Европы, где показатель инфицирования тоже сравнительно снизился. А если вы посмотрите на мировые данные, число случаев в мире растет с каждым днем. Все это – продолжение первой волны, которая еще полностью не закончилась, так что, пока говорить о второй волне нельзя. Об этом говорить можно, когда полностью закончится первая, т.е. не будет ни одного случая, и этот период продлится определенное время, например, две недели. Нынешнее положение нужно считать продолжением, остатком первой волны. Первая волна ослабла, но продолжается», - заявил Церцвадзе.
- Для справки: число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 13 и составило 864. Количество активных случаев составляет 161. Число выздоровевших же выросло до 703.
Карачаево-Черкесия стала лидером по приросту случаев коронавируса в СКФО
В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксированы 98 случаев заражения, тогда как в Дагестане, который ранее лидировал по суточному приросту - 94. В Ставропольском крае тесты на коронавирус за сутки подтвердились у еще 83 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 80, в Ингушетии – у 37, в Северной Осетии – у 34, в Чечне – у 17, сообщил сегодня, 14 июня, на своем сайте Роспотребнадзор России.
По общему числу заражений в СКФО продолжает лидировать Дагестан, там их 6 557. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3 895 случаев заражения с начала пандемии, на Ставрополье – 3 677, в Северной Осетии – 3 547, в Ингушетии – 2 587, в Карачаево-Черкесии – 2 156, в Чечне – 1 481, указано в публикации на сайте «Стопкоронавирус».
Карачаево-Черкесия является единственным регионом СКФО, где выздоровело менее половины зараженных. Активных больных там 1 606. При этом в Кабардино-Балкарии активных больных 1 921, на Ставрополье – 1 715, в Дагестане – 1 510, в Ингушетии - 412, в Чечне – 336, в Северной Осетии – 269.
Динамика во всех регионах СКФО отрицательная: число больных растет. Всего к 13 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 23 457 человек, продолжают болеть 7 769 из них, сообщает «Кавказский узел».
В «Грузинской мечте» допустили перенос даты парламентских выборов из-за коронавируса
В случае второй волны эпидемии коронавируса в Грузии, парламентские выборы могут быть перенесены на декабрь. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
«Если случится так, что будет вторая волна, которая совпадет с периодом выборов, возможно, обязательным станет объявление чрезвычайного положения. В этом ничего трагичного нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь», - сказал Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
- Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Предвыборная кампания официально начнется в конце августа - за 60 дней до выборов. Согласно Конституции Грузии, в случае введения чрезвычайного положения, выборы должны состояться не раньше 45 дней после отмены режима ЧП и не позже, чем через 60 дней.
- Для предотвращения распространения коронавируса режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта по 23 мая. Еще 27 апреля власти приступили к поэтапному смягчению ограничений. Тем не менее, до 15 июля в стране продолжает действовать ряд мер и запретов, определенных в постановлении правительства «Об изоляции и карантине».
В Пекине – вспышка коронавирусной инфекции
В Китае за минувшие сутки выявили 57 новых инфицированных коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель за последние 2 месяца. Рост числа зараженных связан со вспышкой инфекции в одном из районов Пекина - на китайскую столицу приходится 44 новых инфицированных.
Сообщается, что все заразившиеся в Пекине так или иначе связаны с сельскохозяйственным рынком «Синьфади», расположенным на юге Пекина. В связи со вспышкой в районе Фэнтай, где находится рынок, объявлен карантин. На самом рынке закрыт мясной отдел.
Какова причина новой вспышки и связана ли она с работой рынка – пока неясно. Одной из версий появления нового коронавируса в городе Ухань в конце прошлого года является заражение на уханьском рынке, где продавалось в том числе мясо диких животных.
Развитие эпидемии с марта в Китае в целом, по официальным данным, под контролем - ежедневно фиксируются от единиц до нескольких десятков случаев заражения в день, причем подавляющее большинство инфицированных составляют люди, приезжающие из-за границы. Китай, до середины марта бывший на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших, сейчас по этим показателям ниже, чем многие страны Европы, Азии и Америки.
Абхазские ветераны обратились к главе МВД в связи с событиями в селе Лабра
Абхазские ветераны обратились к министру внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрию Дбар и исполняющему обязанности главы Очамчирского района Станиславу Амичба в связи с событиями в селе Лабра.
«В «Аруаа» узнали о событиях в селе Лабра, произошедших вечером 13 июня и утром 14 июня. Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села человека с очень сомнительной репутацией Арута Мелконяна. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас, люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации, было главным бизнесом семьи Мелконяна. Бывший глава села, герой Абхазии Смбат Керселян добровольно ушел в отставку, так как не поддерживал нынешнюю власть. Он эту должность не «купил» и власть, конечно, имеет право назначить того, кого считает нужным, но, господа, только не распространителя наркотиков» - говорится в обращении ветеранов, передает «Нужная газета».
Несколько человек, в большинстве ветераны, накануне вечером, 13 июня, пришли к Мелконяну и напомнили ему о его недавнем прошлом, сказав, что он не получит поддержку в селе. Между собравшимися завязалась драка. Мелконян открыл огонь из автомата, после чего был избит.
Накануне сотрудниками милиции Очамчирского РОВД были арестованы до 10 жителей и гостей села Лабра. В том числе и сам Смбат Керселян, который находился в Сухуми в момент всех этих событии, но, по словам ветеранов, вина его в том, что его сын был среди тех, кто пришел к Мелконяну. «Если отец отвечает за сына, то возможно и сделать наоборот? Тогда как сын известного на всю Абхазию коллаборациониста Датки Пилия стал помощником президента? Пусть новоиспеченный помощник президента отвечает за действия отца в период Отечественной войны народа Абхазии», - говорился в обращении ветеранов.
Смбат Керселян провел ночь в камере Очамчирского РОВД. Далее, сегодня утром из Гагры приехал родственник Арута Мелконяна - Вачеган Аветян, который прилюдно напомнил своему родственнику, как он в недавнем прошлом менял коноплю на автомобиль. Мелконян публично согласился, что такой факт имел место в далеком прошлом. После чего между ними завязалась драка, и сотрудники милиции арестовали Аветяна.
По словам ветеранов, в этой истории арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра, хотя он единственный, кто применил оружие. Утром Смбат Кеселян и еще двое граждан (один из них школьный учитель) были отпущены. Остальных привезли в Гульрипш и Сухуми.
«Мы понимаем, что хулиганские и другие противозаконные действия должны пресекаться, и виновные должны понести наказание, но в аресте и задержании, хоть и на сутки, людей, не присутствовавших на месте событий, а тем более героя Абхазии, видим признаки политического преследования. Тем более что в адрес этих семей звучат угрозы со стороны сторонников нынешней власти из соседних сел. Мы обращаемся к и.о. главы Очамчырского района пересмотреть назначение А. Мелконяна, прекратить политические преследования. Когда арестовываются невиновные люди, мы это расцениваем, как оказание давления на своих оппонентов», - говорится в обращении ветеранов.
В ходе акции в Армении задержаны более 90 сторонников лидера оппозиции
В Армении правоохранителями задержаны более 90 человек из числа собравшихся у здания Службы национальной безопасности. В Службе проходит допрос лидера оппозиции Гагика Царукяна.
«Граждане задержаны за нарушение режима чрезвычайного положения. Они три часа проведут в полицейских участках и после составления соответствующего протокола будут отпущены», - цитирует заявление полиции ТАСС.
Сегодня утром, 14 июня, сотрудники СНБ провели допрос в особняке Царукяна, после чего его пригласили на допрос. Как позже отметили в пресс-службе ведомства, СНБ раскрыла случаи нарушений на 60 миллионов долларов, связанных с бизнесом Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.
- В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.
- Партия «Процветающая Армения» имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал ее в 2006 году.
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