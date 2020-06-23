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В Азербайджане 508 новых случаев коронавируса, скончались 6 пациентов
За прошедшие сутки в Азербайджане зафиксированы 508 новых случаев коронавируса, скончались 6 пациентов, 335 человек излечились от вируса. Информацию об этом распространяет азербайджанское агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабмине республики.
По состоянию на 23 июня, всего в Азербайджане были выявлены 13 715 случаев коронавируса, скончались 167 пациентов.
Число излечившихся от коронавирусной инфекции составляет 7 503. В больницах особого режима проходят курс лечения 6 045 человек.
Другие новости дня
ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро избитым сотрудникам «Мемориала»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 28 тысяч евро компенсации сотрудникам правозащитного центра «Мемориал», избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на митинге памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».
Суд постановил, что власти России нарушили в отношении задержанных их право на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу собраний. По информации «Мемориала» в ЕСПЧ обратились Екатерина Сокирянская, Шамсуддин Тангиев, Зина Мукушева, Зоя Мурадова, Фатима Яндиева и Альберт Хантыгов. В 2006 году они работали в отделениях правозащитного центра в регионе.
В октябре 2006 года обратившиеся в ЕСПЧ правозащитники участвовали в акциях памяти убитой в том же году журналистки Анны Политковской. От участников митинга потребовали разойтись. Когда правозащитники попытались объяснить, что им не могут отказать провести пикет, потому что это незаконно, сотрудники милиции стали их избивать и задерживать.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 35 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Все 35 тестов показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из обсервации в столичном пансионате «Айтар» сегодня был выписан один гражданин. На данный момент в пансионате продолжают оставаться 6 медиков.
Из Гудаутского госпиталя в течение сегодняшнего вечера будут выписаны два курсанта, проходивших лечение в данном медучреждении.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Трамп едет в Аризону, чтобы добиться поддержки студентов-иммигрантов
В штате Аризона сегодня, 23 июня, проводятся предвыборные мероприятия Дональда Трампа, которые могут оказать существенное влияние на предстоящих президентских выборах. Ожидается, что президент выступит перед молодежью Аризоны и встретится с официальными лицами штата, сообщают американские СМИ. Поддержка избирателей Аризоны нужна Трампу для переизбрания, особенно если он ослабит свои позиции в одном из трех штатов Среднего Запада, поддержавших его в 2016 году.
В программу президентской поездки в Аризону во вторник входит инспекция строительства пограничной стены в Юме, городе на юго-западе Аризоны. По словам президента, там уже построен 200-мильный участок стены. Затем у Трампа запланировано предвыборное выступление в церкви в Финиксе, где ожидается более трех тысяч его сторонников, в основном участники организации «Студенты за Трампа».
Значительная часть молодых латиноамериканцев, на которых приходится 24 процента электората в Аризоне, проявляют высокую активность в ходе предвыборной кампании - они недовольны антииммигрантской риторикой Трампа, отмечает «Голос Америки». Демократы считают своего кандидата Джо Байдена наиболее перспективным кандидатом в Аризоне. В избирательном штабе кандидата от демократов на пост президента США верят, что латиноамериканцы и иммигранты - надежная часть демократического электората.
Визит президента проходит на фоне обострения обстановки в связи с пандемией коронавируса и антирасистскими протестами.
Абхазский политик Артур Анкваб оправдан и освобожден в зале суда
В самопровозглашенной республике Абхазия городской суд Сухуми принял решение оправдать политика Артура Анкваба, обвиняемого в в причастности к похищению предпринимателя Армена Григоряна. Он был освобожден в зале суда 23 июня, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".
По уточнению судьи Зарины Габеевой, рассматривающей дело, сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства суду для вынесения обвинительного приговора в отношении Артура Анкваба.
Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению предпринимателя Армена Григоряна. Следствие установило, что его похитили 24 ноября 2019 года в Сухуми и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчина был освобожден в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий МВД и Службы госбезопасности Абхазии в одном из сел Гудаутского района 1 декабря.
- Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты на выборах 2019 года. Тогда он занял предпоследнее, 8 место, результатом 1,6% голосов избирателей.
- Анкваб в мае 2018 года был задержан сотрудниками уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с отделом уголовного розыска Пицундского отдела внутренних дел и осужден на два года по статье 107 УК "причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта". 30 сентября 2018 года его освободили по амнистии, судимость сняли.
- До 2015 года Анкваб занимал должность начальника школы милиции. Также работал старшим преподавателем кафедры истории России и зарубежных стран в Абхазском государственном университете.
Югоосетинские власти не откроют де-факто границу с Россией до 31 июля
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия приняло новое постановление – запрет на пересечение де-факто границы с Россией продлён до 31 июля. Ранее ограничение действовало до 30 июня.
На заседании оперативного штаба было отмечено, что принятые меры обусловлены сложной ситуацией в регионах России.
«В Северной Осетии, да и во многих регионах России ситуация пока нестабильная, и в связи с недопущением проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии, предлагаю продлить закрытие границы», – отметила главный санитарный врач Марина Кочиева.
Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику, а также членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, российских военнослужащих, граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, лиц, направляемых Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи, а также на водителей транспорта, привлеченного правительством к обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и другими грузами.
Глава югоосетинского правительства Эрик Пухаев заявил, что все меры принимаются исключительно в целях сохранения здоровья граждан.
В Цхинвали также сообщили, что с 1 июля будут сняты некоторые ограничения – заработают детские сады, откроются летние лагеря.
- В Южной Осетии на сегодняшний день зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, из них 50 человек выздоровели и выписаны из медучреждения.
- В Северной Осетии число случаев заражения коронавирусом за сутки в увеличилось на 28 и возросло до 3854.
В Сухуми заявили, что перспектива равноправного диалога с Тбилиси отдаляется
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали принятие Советом по правам человека ООН резолюции об оккупированных территориях Грузии.
В Сухуми считают, что подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики и указывают, что резолюция «Сотрудничество с Грузией» почти полностью повторяет содержание предыдущих документов, которые принимаются Советом с 2017 года.
«В подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией с правами человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается т.н. «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д.», – сказано в заявлении абхазского МИД.
Абхазская сторона указывает, что не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по комплексу вопросов, которые затрагиваются в резолюциях.
Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией
«Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ и не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны. Вызывает возмущение и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии. Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации.
Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией», - говорится в заявлении.
- В Женеве, в рамках 43-й сессии, Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии под названием: «Сотрудничество с Грузией». Совет по правам человека еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе признаются усилия правительства Грузии в направлении укрепления в стране демократии, верховенства закона и прав человека.
- В резолюции Совет по правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с возобновлением в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия практики зафиксированных в отношении этнически грузинского населения разного рода дискриминации, нарушения права на жизнь, лишения свободы, незаконных задержаний и похищений, нарушений права собственности и права на здравоохранения, получения образования на родном языке и целенаправленного разрушения собственности вынужденно перемещенных лиц.
- Резолюция выражает серьезное беспокойство из-за продолжительного процесса возведения проволочных заграждений и других искусственных барьеров вдоль линии разделения и за ее пределами, и подчеркивает, что положение с правами человека в обоих регионах особенно ухудшилось с введением растущих ограничений права на свободу перемещения.
- В резолюции также говорится о тех негативных последствиях закрытия т.н. «переходов» для жителей Абхазии и Южной Осетии, что еще более усугубляет существующее там социальное и экономическое положение и изоляцию населения.
- В резолюции также высказано беспокойство по поводу того, что механизмы регионального и международного мониторинга не допускаются в на неподконтрольные центральным властям территории.
Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии. Положительный тест также у его жены.
«Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест», – отмечается в заявлении Джоковича.
Днем ранее стало известно, что на том же турнире коронавирусом заразились болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич, – сообщает Euronews.
В Сухуми решили отреставрировать столбы Индоевропейского телеграфа
Администрация Сухуми отреставрирует столбы Индоевропейского телеграфа, – сообщили в министерстве культуры самопровозглашенной республики Абхазия. В ведомстве указали, что телеграфные столбы имеют высокую историческую ценность.
«Администрация г. Сухум обязалась согласовывать дальнейшие действия с Министерством культуры, а также отреставрировать демонтированные телеграфные столбы и определить дальнейшее место их установки», – сказано в сообщении.
Городская служба вырыла экскаватором несколько столбов Индоевропейского телеграфа при расчистке сухумского парка «Сказка». Об этом накануне сообщило «Эхо Кавказа». Первым же забил тревогу и привлек внимание к ситуации администратор группы «Сухумская беседка» в социальной сети Facebook Артур Чолокян. Он был удивлен тем, как городские службы обошлись с историческими столбами.
- Индоевропейский телеграф – это линия связи, соединившая страны Европы с Индией. Протяженность ее около 11 000 км, она связала Лондон с Калькуттой и прошла через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию. Строительство начала фирма «Сименс и Гальске» в 1867 году. Первое сообщение из Лондона в Калькутту была передано 12 апреля 1870 года, в нем был текст британского гимна и табель заработной платы телеграфистов.
- 1 мая 1870 года Индоевропейский телеграф начал работать в Абхазии. В 1876 году из Сухуми было отправлено семь тысяч телеграмм, а в 1877 году установили еще один аппарат, и количество отправляемых посланий по разным направлениям составило уже почти девять тысяч сообщений.
В Россию отправлен груз больше чем с 600 тоннами ядерных отходов из Германии
Из Германии в Россию отправлен груз больше чем с 600 тоннами ядерных отходов, — сообщила экологическая организация “Экозащита”. 12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС, отправлены железной дорогой. Ещё несколько контейнеров — на грузовиках в Амстердам, откуда они будут доставлены морем в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.
В России отходы должны будут быть доставлены на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области. Российские законы запрещают ввозить в страну ядерные отходы из-за границы для захоронения. При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.
Экологи из “Гринпис” утверждают, что вторичные отходы тем не менее остаются в России. С начала 2020 года, по оценке “Экозащиты”, в Россию доставили свыше трёх тысяч тонн ядерных отходов. Немецкая Urenco планирует увеличить объём поставок до 12 тысяч тонн к 2022 году.
Поставки урановых отходов из Германии возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. Кроме того, разрешение на использование портов в Нидерландах для поставки отходов в Россию получила французская Orano.
В Германии экоактивисты протестовали против вывоза отходов. “Гринпис” собрала больше 70 тысяч подписей под петицией о запрете на ввоз в Россию побочных продуктов обогащения урана.
- Структура российского “Росатома” “Техснабэкспорт" заявляет, что у поставляемого из Германии сырья радиоактивность и токсичность ниже, чем у природного урана. Поэтому в компании не считают, что называть такие отходы радиоактивными корректно.
Саакашвили рассказал, как Путин вонзил ему ногти в колено
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«На саммите СНГ в Минске [в 2006 году] Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», – сказал Саакашвили.
Полное интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона» выйдет сегодня вечером. Сообщается, что во время беседы бывший президент Грузии говорил об ошибках и достижениях президента Украины Владимира Зеленского, президенте США Дональде Трампе и его перспективах на новый срок, о небылицах, которые рассказывал бывший президент Украины Виктор Янукович, самых ярких мировых лидерах, своем доме в Киеве, а также о том, почему грузины его не оценили.
- Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. 7 мая текущего года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
Российские военные проедут по улицам городов и сел Абхазии под песни военных лет
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, проедут на грузовом автомобиле по улицам городов и сел самопровозглашенной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«24 июня по улицам Гудаутского района в 9 часов утра начнет курсировать КамАЗ российской военной базы, в котором будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с копиями Знамен Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля прозвучат легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие. Планируется, что по опыту проведения акции 9 мая с.г. к военному автомобилю примкнет большое количество гражданских автомобилей жителей и гостей Абхазии», – сказано в сообщении.
- 24 июня в Москве пройдёт военный парад в честь 75-летия Победы. В мероприятии примет участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
На парад в Москву приедут лидеры менее 10 государств
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 75-летия Победы 24 июня.
В списке всего 7 руководителей стран-членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Также приедут президенты самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии - эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров - в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая.
Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров и связал отказ ряда из них от поездки с эпидемией коронавирусной инфекции. Такую причину назвали, отказываясь ехать в Москву, например, лидеры Армении, Азербайджана и Туркменистана. А хорватская сторона сообщила, что президент Зоран Миланович не приедет, потому что у него сломался самолёт.
США и Великобританию - главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции - на параде будут представлять послы.
- 15 лет назад, на парад в честь 60-летия Победы, на парад в Москву приехали, в частности, президент США, президент Франции, председатель КНР и канцлер Германии.
- На параде в честь 70-летия Победы 5 лет назад лидеров западных стран уже не было, однако приехали генеральный секретарь ООН, руководители Китая и Индии, а также всех стран СНГ (кроме Украины).
Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы
Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Атамбаев также лишен государственных званий, наград, орденов и именных часов президента.
Бывшего президента Атамбаева официально арестовали и обвинили в коррупции в августе 2019 года. Спецназ ГКНБ Кыргызстана задержал Атамбаева 8 августа в Кой-Таше, сумев со второго раза взять штурмом его резиденцию. Во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб спецназовец, почти сто человек пострадали.
Дело о незаконном освобождении Батукаева было возобновлено в январе 2019 года, после того как в Кыргызстане сменился президент. Сейчас по нему проходят онколог Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова, которые диагностировали Батукаеву рак, а также несколько бывших чиновников и депутатов: экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев, бывший министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова.
Батукаев – чеченский криминальный авторитет. Он был осужден в Кыргызстане на 16 лет тюрьмы за хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков. В 2013 году Нарынский городской суд принял решение о его досрочном освобождении. В справке, которую врачи представили суду, было написано, что вор в законе был болен раком крови. В день освобождения Батукаев был доставлен в Чечню на частном самолете. Позже выяснилось, что результаты медицинского обследования были поддельными. В марте 2014 года суд Бишкека объявил Батукаева в розыск по линии Интерпола.
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию во втором чтении
Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года. За принятие законопроекта высказались 115 депутатов, трое были против. Окончательное, третье голосование по поправкам намечено на 29 июня.
В сегодняшнем голосовании не приняли участия члены «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они вновь требуют от властей освободить из заключения акционера телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого считают политзаключённым.
Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Согласно поправкам, партия сможет единолично формировать правительство в том случае, если она наберет 40% голосов избирателей.
Выборы по этой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза.
Ранее грузинская оппозиция уже назвала единых кандидатов в 6 мажоритарных округах Тбилиси.
В Госдуме предложили наказать Габуния по статье «оскорбление представителя власти»
В российской Госдуме предложили наказать грузинского журналиста Георгия Габуния за оскорбление Владимира Путина. Телеведущий канала «Мтавари архи» в прямом эфире вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Есть статья об оскорблении представителя власти. Её надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность», – сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Царьграду.
По мнению Шерина, грузинский журналист выражал личное мнение, а грузинское население в большинстве своём настроено к России весьма положительно. Он считает, что сохранение хороших отношений с Россией в интересах Грузии, так как основной источник дохода от туризма приходится на российских граждан.
Шерин добавил, что выходки Габуния не красят ни журналистов Грузии, ни руководство страны. Поэтому такие вещи необходимо пресекать. И если это нельзя сделать по грузинским законам, то это необходимо сделать при помощи российского законодательства.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
Лукашенко заявил, что знает про «Сашу 3%» и «усатого таракана»
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями Бреста попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг. Видео выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Кадры с упоминанием "Саша 3%" и "усатый таракан" были показаны по государственному телевидению.
"Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании (показал рукой на присутствующих) я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", — сказал Лукашенко. Он напомнил, что пока ещё является президентом и "ни в одной стране не позволено оскорблять людей". "Усатый таракан, еще чего-то. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", — добавил Лукашенко.
Официальная информация о рейтинге Лукашенко в стране много лет не публиковалась. Последний опрос по рейтингу Лукашенко был проведен Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) летом 2016 года . Тогда рейтинг Лукашенко составлял 29,5 процентов. После этого НИСЭПИ был вынужден закрыться в Беларуси.
Мем о «Саше 3%» появился после того, как в ходе нынешней избирательной кампании Лукашенко не поднимался выше четвертого места в ряде опросов белорусских СМИ (в том числе крупнейших, таких как Tut.by и Onliner.by) . В этих опросах Лукашенко получил в среднем около 3 процентов голосов. Впоследствии такие опросы были запрещены.
Выступая перед активистами в Бресте, Лукашенко заявил, что "власть сегодня в Беларуси не поменяют! Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее — и мы знаем, какое это большинство — за меня. Мы просто не печатаем эти социологические опросы…" . Он также добавил, что "коррупционерам в стране делать нечего". "А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной", — отметил белорусский лидер.
- Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. В предвыборной кампании помимо него участвуют шесть человек. Среди них бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который считается главным соперником Лукашенко.
- Как сообщалось ранее, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу отца. Оба они остаются под стражей. Им предъявлено уголовное обвинение, но по какой статье – пока не разглашается. Власти утверждают, что Белгазпромбанк с помощью отмывочных схем переводил крупные суммы денег за границу.
- После задержания Бабарико в Беларуси прошли акции протеста .
Оппозиция обвиняет действующего президента в развязывании репрессий против своих политических конкурентов. Бабарико называет ситуацию вокруг Белгазпромбанка попыткой давления. Сам Лукашенко заявляет, что власти сорвали масштабный план по дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.
Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ дело против Юрия Лужкова
Оппозиционный политик Борис Немцов выиграл дело против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Поводом для спора стал изданный в 2009 году доклад Немцова в соавторстве с оппозиционером Владимиром Миловым "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении московского мэра. Авторы обратили внимание на социальное расслоение в российской столице, коррупцию, транспортные и социальные проблемы, беспорядки в ЖКХ. Статью о книге опубликовало издание "Коммерсант".
Лужков обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. По мнению бывшего мэра, в докладе Немцов использовал непроверенную информацию. В пользу Лужкова суд взыскал сумму в эквиваленте более 11 тысяч евро. Сегодня ЕСПЧ признал, что права Немцова и автора статьи в "Коммерсанте" на свободу выражения мнений были нарушены. Факты, опубликованные в докладе Немцова, не стали предметом официального расследования, но это не означает, что они были неверными, говорится в решении ЕСПЧ.
Суд взыскал почти 21 тысячу евро возмещения расходов и морального вреда в пользу Жанны Немцовой. Она сменила отца в этом деле после его убийства в конце февраля 2015 года.
- Юрий Лужков занял пост мэра Москвы в июне 1992. В сентябре 2010 года президент Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности в связи с утратой доверия. Позднее Лужков заявил, что был уволен за отказ поддержать намерение Медведева баллотироваться на второй президентский срок. Лужков умер в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.
- Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. За убийство были осуждены 5 человек, уроженцы Чечни, среди которых бывшие сотрудники силовых ведомств. Заказчики убийства, однако, не установлены, а адвокаты и близкие Немцова сомневаются во многих выводах следствия и указывают на политический характер убийства.
За сутки в Армении выявили 418 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, выздоровели 1013
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 418, в общем составив 21006.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 1013 и сейчас составляет 10144.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 372.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 126 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10364, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 98117.
Линкявичюс надеется на возобновление маршрутов с Грузией и Украиной с 1 июля
С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Грузией и Украиной, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно
«С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась», – сказал Линкявичюс в интервью радиостанции Lietuvos radijas.
Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.
Министр также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, по причине высокой заболеваемости. Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.
«Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали Балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять же будет схожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей», – сказал министр.
- Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров со странами Балтии, Польшей, Чехией, Австрией. Туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
В Вашингтоне пытались снести памятник вблизи Белого дома
В Вашингтоне вечером в понедельник произошли новые беспорядки у Белого дома, где участники акции против расовой дискриминации попытались снести памятник 7-му президенту США и основателю Демократической партии Эндрю Джексону в Лафайет-сквере.
На пьедестале конной статуи протестующие написали слова "убийца" и "подонок". В попытке свалить памятник, они привязали к нему верёвки. По информации Reuters, сотрудникам сил безопасности удалось не допустить худшего. Однако, ограда и пушки вокруг монумента были повреждены. Сообщается также, что манифестанты испортили внешний вид церкви Святого Иоанна.
Телеканал Fox News приводит на своём сайте данные о том, что в результате столкновений в районе полуночи пострадали несколько полицейских. В них со стороны протестующих летели разные предметы. Два человека задержаны.
USA Today пишет, что сотрудники Секретной службы, в обязанности которой входит охрана первых лиц государства, в какой-то момент попросили прессу покинуть территорию Белого дома – из соображений их личной безопасности.
Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере о нескольких задержанных в Лафайет-сквере. Произошедшее он назвал "позорным актом вандализма". "10 лет тюрьмы по Акту о сохранении мемориалов ветеранам. Имейте в виду", - написал глава Белого дома.
Массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение!" начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил ему коленом на шею в течение примерно девяти минут. Впоследствии Флойд умер в больнице. Задержание было связано с тем, что афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
Большинство выступлений проходят мирно, но некоторые перерастают в столкновения с полицией, сопровождаются грабежами и вандализмом. За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами. Так, ранее в этом месяц в Ричмонде, в штате Вирджиния, была снесена статуя Джефферсону Дэвису – президенту Конфедеративных Штатов Америки во время гражданской войны в США в 60-х годах 19 века. Пострадали монументы в Вашингтоне и городе Роли, в Северной Каролине. Главным образом все эти сооружения посвящены деятелям Конфедерации южных штатов, в которых существовало рабовладение.
Парламент проголосует за поправки в конституцию без «Национального движения» и «Европейской Грузии»
Парламент сегодня, 23 июня должен утвердить поправки в конституцию Грузии во втором чтении.
В голосовании не примут участия члены «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они вновь требуют от властей освободить из заключения акционера телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого считают политзаключённым.
В первом чтении за конституционные поправки проголосовали 136 депутатов, в том числе члены «Европейской Грузии». В правящей партии заявили, что смогут утвердить изменения и без голосов этой оппозиционной силы. Окончательное, третье голосование по поправкам намечено на 29 июня.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в конце октября текущего года по смешанной избирательной системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
Ранее грузинская оппозиция уже назвала единых кандидатов в 6 мажоритарных округах Тбилиси.
Число заболевших коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 600 тысячам
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии приблизилось к 600 тысячам и составило 599 705, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Выздоровели 356 429 человек. Умерли, согласно статистике штаба, 8359.
Второй день подряд число выздоровевших и умерших меньше, чем новых выявленных случаев. Общее число больных прямо сейчас увеличилось на 2800 и составило 234 917.
Уже почти неделю прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне около одной тысячи человек в сутки. С начала эпидемии в городе выявили более 215 тысяч заболевших.
С 23 июня в Москве открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Разрешено использовать детские площадки и уличные лавки. Возобновляется работа турагентств и разрешены поездки по Москве-реке.
Официальная статистика смертности от федерального штаба в разы меньше, чем данные Росстата, и зачастую не сходится с данными регионов. Например, согласно подсчётам Росстата, в апреле в России умерли 2712 человек с коронавирусом: у 1660 человек основной причиной смерти стал COVID-19, ещё у 1052 человек это заболевание было диагностировано.
Из данных федерального оперативного штаба следует, что в апреле от COVID-19 в России умерли в полтора раза меньше заболевших – 1162 человека. Глава Росстата Павел Малков заявил в интервью РБК, что информация службы о количестве умерших от отличается от данных штаба из-за другой методологии, в частности, в данные Росстата попадают окончательные медицинские свидетельства о смерти, которые могут быть готовы через 45 дней после гибели пациента.
Новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Южной Осетии
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 66 тестов на коронавирус, один из них показал положительный результат, – сообщила «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По словам Гаглоевой, коронавирус подтвердился у курсанта, вернувшегося из России. Еще пять человек выздоровели от коронавируса и выписаны из больницы.
Всего заболевших за весь период 84, из них 50 человек выздоровели и выписаны из медучреждения. 34 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвали, из них 33 - это курсанты и один человек из медперсонала. Под наблюдением находятся 149 человек.
За весь период в лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 265 тестов.
- Ограничения на де-факто границе Южной Осетии с Россией действуют до 30 июня.
В порт Батуми вошел американский военный корабль
Американский военный корабль USS Porter сегодня утром вошел в порт Батуми. Визит служит укреплению сотрудничества между США и Грузией, а также содействию мира и стабильности в регионе.
USS Porter – управляемый ракетный эсминец, который располагает техническими данными для отражения атак подводных лодок и баллистических ракет. Эсминец уже посещал Грузию в 2015 и 2019 годах
Корабль участвует в миссиях в районе операций Шестого флота США.
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