В Тбилиси мужчина ранил полицейского и выбросился с седьмого этажа

В тбилисском поселении ТЭВЗ патрульный инспектор, вызванный в связи с семейным конфликтом, был ранен холодным оружием. На патрульного напал супруг вызвавшей полицию женщины, после чего он выбросился с седьмого этажа. Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

По информации МВД, жизни патрульного инспектора опасность не угрожает.

«Экипаж патрульной полиции на основании сообщения, поступившего в связи с семейным конфликтом, прибыл в один из жилых корпусов в поселении ТЭВЗ, в это время супруг инициатора сообщения – Г.К. 1985 года рождения стал агрессивным и на 4 этаже подъезда этого же корпуса нанес холодным оружием ранение в область верхней конечности прибывшему на место патрульному инспектору Д.Б. После этого он выбросился с седьмого этажа подъезда. Данное лицо скончалось вскоре после доставки в больницу. Что касается патрульного инспектора, Д.Б. помещен в медучреждение, его жизни опасность не угрожает», - цитирует заявление МВД агентство "Грузия-Онлайн".