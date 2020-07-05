Грузинский борец Юрий Ломадзе задержан по делу о расправе над жителем Батуми

Грузинский борец греко-римского стиля, призер чемпионатов Европы Юрий Ломадзе задержан по делу о расправе над жителем Батуми. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Ранее сегодня, 5 июля МВД Грузии сообщило о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего Н.Дз., вывезли его в село Бохваури Озургетского района (регион Гурия), где жестоко избили. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено «по мотиву мести».

По данным «Мтавари», среди пяти задержанных не только 24-летний борец, но и его 19-летний брат, футболист Лука Ломадзе. Телеканал «Пирвели» утверждает, что именно братья Ломадзе организовали расправу, а похищенный Н.Дз. - бойфренд их родственницы.

Что касается пострадавшего, то он получил достаточно серьезные повреждения и до сих пор остается в одной из больниц Батуми.

Следствие в связи с произошедшим продолжается по двум статьям УК Грузии – «незаконное лишение свободы» и «насилие, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.