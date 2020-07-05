С завтрашнего дня в Грузии стартуют Единые национальные экзамены. В масштабе страны будут работать 24 экзаменационных центра. Первый экзамен, который начнется в 08:00, абитуриентам предстоит сдать по грузинскому языку и литературе.

Как известно, в целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах будут действовать специальные правила. Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, экзаменуемые и наблюдатели будут допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны будут оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы будут отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составит 1 метр. Тут же следует отметить, что в силе остаются и все те рекомендации, связанные с безопасностью здоровья, которые аппликанты должны соблюдать в экзаменационных пространствах.

Согласно указаниям, строго определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета (кроме тех экзаменуемых, у которых температура тела превышает 37.0 C и есть другие какие-либо респираторные симптомы) перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.

В том случае, если у экзаменуемого отмечается температура выше 37.0 C или есть другие какие-либо респираторные симптомы, он обязан носить маску в экзаменационном центре постоянно.

Для абитуриентов Единые национальные экзамены 2020 года начинаются 6 июля и заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.