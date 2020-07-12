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Дональд Трамп впервые за время эпидемии появился в маске на публике
Президент США Дональд Трамп впервые за время эпидемии коронавируса появился на публике в защитной маске.
Трамп надел маску при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона, где он встретился с ранеными американскими солдатами и медработниками, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией. «Я никогда не был против масок, я просто считаю, что для всего есть свое время и место», – сказал президент.
СМИ приводят еще одно высказывание Трампа, сделанное в субботу: «Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в ряде случаев только что были на операционном столе, это отличная вещь – надевать маску».
Ранее президент никогда не появлялся в маске на пресс-конференциях, политических митингах и других мероприятиях. Как пишет Associated Press, глава Белого дома высказывался на их счет неоднозначно. Он признавал, что было бы уместным надевать маски в помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Но также, к примеру, обвинял журналистов в том, что они носят маски лишь для того, чтобы выглядеть политкорректными.
Associated Press также приводит высказывания людей из близкого окружения Трампа, не называя их имен. По словам собеседников агентства, Дональд Трамп не любит ходить в маске, полагая, что она создает впечатление слабости. Кроме того, для Трампа важно акцентировать внимание общественности на усилиях по восстановлению экономики в большей степени, чем на мерах предосторожности в связи с эпидемией.
По числу заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 США находятся на первом месте в мире. В субботу в стране был зарегистрирован новый рекорд числа заболевших за сутки – 66 528 человек. Всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – свыше 3 миллионов 247 тысяч. Умерли более 134 тысяч человек.
Другие новости дня
По существующей информации, мужчину, раненого у разделительной линии, перевели из Ахалгори в Цхинвали
Представители Миссии наблюдателей Евросоюза находятся в расположенном недалеко от разделительной линии селе Квемо Чала Каспского муниципалитета. Наблюдатели побывали и на территории у разделительной линии, близ крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе, а также встретились с членами семьи задержанного.
По информации представителя мэра Каспского муниципалитета Стефане Месропашвили, задержанного Гахеладзе, у которого отмечается огнестрельное ранение, перевели из Ахалгорской больницы в Цхинвали, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В селе находятся представители Миссии наблюдателей Евросоюза. Наблюдатели побывали и на месте происшествия – близ крепости Схвило, где т.н. пограничники задержали Гахеладзе. По нашей информации, Гахеладзе, которого при задержании ранили выстрелом из огнестрельного оружия представители оккупационных сил, перевели из Ахалгори в Цхинвали. По информации семьи, состояние его здоровья стабильное. Члены миссии ЕС встретились также с членами семьи задержанного, с семьей связались и представители организации Красный Крест», - отметил представитель мэра.
- 33-летнего мужчину накануне, 11 июля, задержали у линии де-факто границы представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Позже стало известно, что при задержании пограничники открыли огонь, в результате чего Гахеладзе был ранен в ногу.
Мужчина погиб в результате взрыва на окраине Тбилиси
50-летний мужчина Гела Гоникашвили погиб в результате взрыва в поселке Мухиани на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Службу по управлению ЧС МВД Грузии.
Случай произошел накануне поздно вечером. Согласно распространившейся информации, взрыв прогремел в одноэтажном здании. Пожара за взрывом не последовало. Когда на место прибыли пожарные-спасатели, в здании они обнаружили мертвого мужчину. Судя по всему, в момент происшествия в постройке он находился один.
Сегодня полицейские, в ходе следственных мероприятий, изъяли из дома огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает телеканал «Мтавари». По одной из версий, в доме взорвалась граната. Утверждается, что прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили охотничье ружье, пистолет, а также один целый боеприпас. Согласно другой информации, взорвался газовый баллон.
Соседи отмечают, что мужчина практически не контактировал с окружающими и очень редко выходил из дома. В МВД Грузии не комментируют озвученные версии. В связи с произошедшим следствие начато по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
В России умерших от COVID-19 за сутки значительно меньше, чем днем ранее
В России за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 130 человек. Днем ранее умерших за сутки было 188.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил примерно столько же, что и днем ранее - 6 615 человек, сообщил сегодня, 12 июля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Алтайском крае.
Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано более 727 тысяч заражений коронавирусом, умерли 11 335 человек. Выписаны из больниц свыше 501 тысячи пациентов. По данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом в России, доля умерших – 1,56%.
Статистика расходится с данными регионов и Росстата и критикуется экспертами. В интервью Радио Свобода ученый-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с «настоящей» статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек. Власти манипуляции со статистикой отрицают.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мировой статистке России занимает четвертое место по числу заражений – после США, Бразилии и Индии. По числу умерших от COVID-19 Россия на 11 месте в мире.
За сутки на Северном Кавказе умерли 11 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 401
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 401.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по три человека, в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии - по двое, в Чечне – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 871 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 110 человек:
- Ставропольский край +110 (6164 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 67 (6721)
- Дагестан + 46 (8468)
- Кабардино-Балкария + 42 (5562)
- Калмыкия + 42 (2149)
- Карачаево-Черкесия + 27 (4044)
- Ингушетия + 22 (3302)
- Адыгея + 18 (2242)
- Северная Осетия + 16 (4240)
- Чечня + 11 (1832)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 44 668 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 июля, выявлено уже 727 162 человека с коронавирусом.
- Число заболевших на Кавказе вновь превысило 400 человек. Ставропольский край последнюю неделю лидирует по числу заболевших. Со вчерашнего дня там наблюдается резкий прирост заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Армении 577 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 214
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 577, в общем составив 31 969.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 214 и сейчас составляет 19 633.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек. Минздрав поясняет, что скончались четверо мужчин и две женщины, им было от 37-ми до 87 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 565.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 182 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 589, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 134 989 (1 885 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
Нику Гварамия опросили по делу о смерти Шакарашвили в суде
Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия дал показания по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тело Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагви близ Мцхета 22 июня, после четырех дней поисков. Юноша пропал вскоре после вечеринки, где произошел конфликт с участием нескольких десятков молодых людей. Экспертиза установила, что причиной смерти было утопление – Шакарашвили захлебнулся в речной воде. Одновременно на его теле было обнаружено множество повреждений, что дало основание следствию переквалифицировать дело с группового насилия на убийство.
«Мтавари» активно освещает тему с момента исчезновения Шакарашвили. Регулярно телеканал показывал новые кадры, а Гварамия в своей информационно-аналитической передаче говорит о разных обстоятельствах, отличных от официальной версии следствия.
Накануне, 11 июля, Гварамия опрашивали в присутствии судьи-магистрата. По словам прокурора дела Давида Казарашвили, Гварамия отказался сотрудничать со следствием и не предоставил полную информацию. Он добавил, что вопросы касались обстоятельств дела Шакарашвили, о которых Гварамия говорил в разное время в телеэфире, а также его источников озвученной информации.
«На большинство вопросов он ответил, что это были его предположения. Что касается тех случаев, когда информацию ему предоставляли источники, в этих случаях назвать свои источники он отказался… В части заявлений, сделанных по телевидению, он говорил об определенных обстоятельствах в форме доказательств, однако впоследствии заявил, что это были его предположения», - сказал Казарашвили.
Сам Гварамия после опроса сказал, что не собирается раскрывать свои источники, поскольку эта информация не является принципиально важной для следствия. «Я не назвал свой источник, так как не посчитал нужным. Также опрос касался вопросов, которые я высказываю как логическое предположение, исходя из того, что в деле скрыто много деталей и нам приходится додумывать, чтобы восстановить картину происходящего», - сказал Гварамия.
- По делу о гибели Шакарашвили задержаны 17 человек, которые в данный момент помещены в предварительное заключение по обвинению в групповом насилии, его организации и насилии. Обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном группой лиц, пока никому из них не предъявляли.
- По делу назначены дополнительные экспертизы, чтобы выяснить происхождение повреждений на теле и другие обстоятельства дела. Экспертизы должны помочь следователям понять, как именно Шакарашвили оказался в воде, и что произошло до этого.
В Грузии за сутки 5 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 пациентов
За последние сутки в Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 12 июля в стране лабораторно подтверждено 986 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В настоящее время все военнослужащие помещены в Военный госпиталь Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 857. В карантине остаются более 5 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 219.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 11 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 142,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 147,2 тысячи.
В Центральной Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло сегодня, 12 июля, в Центральной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени у села Левитана Горийского муниципалитета, в 21 километре к юго-западу от города Карели.
Эпицентр находился на глубине 10 километров, сообщает агентство «Новости-Грузия». Информация о разрушениях не поступала.
МИД Грузии требует немедленной выдачи раненого югоосетинскими силовиками
Тбилиси категорически осуждает стрельбу, ранение и незаконное задержание гражданина Грузии близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
По информации Службы государственной безопасности (СГБ), гражданин Грузии был ранен югоосетинскими силовиками при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
«Открытие огня по местному мирному населению российскими оккупационными силами является еще одним ярким примером грубого нарушения Россией соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, и полного игнорирования призыва Генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня в условиях пандемии коронавируса», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что этот случай «еще раз демонстрирует необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах». МИД Грузии призывает РФ обеспечить «неограниченный доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций на оккупированные территории» и «приступить к безоговорочному выполнению» соглашения о прекращении огня.
Одновременно МИД призывает международное сообщество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил», а также немедленно принять меры для предотвращения провокаций против грузинского государства.
Согласно информации СМИ, задержанный – 33-летний житель села Самтавриси Каспского района Заза Кахеладзе. Как сообщила журналистам и.о. госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури, гражданин Грузии был ранен в то время, когда собирал грибы близ крепости Схвило. По ее словам, в настоящее время он проходит лечение в больнице Ахалгори. Его жизни опасность не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В югоосетинском КГБ утверждают, что их пограничники открыли ответный огонь после того, как мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. При этом отмечается, что гражданин Грузии «нарушил режим государственной границы», и находился на территории села Ахмаджи.
Сын депутата парламента Грузии задержан после анонса скандального телесюжета
Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек после выхода анонса телесюжета о поножовщине в центре Тбилиси – по данным СМИ, один из задержанных является сыном депутата парламента, члена правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе.
Задержания последовали за анонсом сюжета информационной программы «Суббота Нодара Меладзе» в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели». В нем говорилось, что в центре Тбилиси с особой жестокостью расправились с 23-летним сотрудником банка. Было отмечено, что по делу до сих пор никто не задержан. Также утверждалось, что «вся государственная машина» занята тем, чтобы скрыть детали произошедшего, поскольку один из фигурантов – сын влиятельного депутата «Грузинской мечты». Никаких имен в анонсе не называлось.
По данным МВД, следствие по факту избиения 23-летнего Г.Е., произошедшее 24 июня, начато полицейским управлением Ваке-Сабуртало. Сегодня в качестве обвиняемых по делу задержали двух человек – 20-летнего Г.К. и 23-летнего Д.Ж.
«10 июля в эфире одной из телекомпаний вышел анонс сюжета о том, что планируется освещение указанного факта. Поскольку в прямом эфире была озвучена информация о произошедшем преступлении и создалась угроза сокрытия людей, проходящих по делу, было принято решение о задержании указанных лиц», - сказано в заявлении ведомства.
Как отмечается, Г.К. явился в полицейский участок по собственной инициативе и был задержан на основании статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Что касается Д.Ж., то его задержали за преступление, предусмотренное статьями «насилие» и «ношение холодного оружия».
По данным СМИ, сыном Кобаладзе является 20-летний Г.К.. В комментарии телеканалу «Рустави 2» политик заявил, что он сам привел своего ребенка в полицию для того, чтобы в деле была установлена истина. «Вместе со мной сын пришел в отделение. Много чего навалили на него. Будут проведены следственные действия, и по его делу будет дана реальная правовая оценка. Никто никого не покрывает», - заявил Кобаладзе журналистам.
Коба Кобаладзе в прошлом командовал Национальной гвардией и сухопутными войсками Грузии. В 2009 году он был арестован по обвинению в организации мятежа, но вскоре был оправдан. Он активно был подключен к кампании «Грузинской мечты» перед парламентскими выборами 2012 года. В 2016 году Кобаладзе получил депутатский мандат, будучи кандидатом правящей партии в мажоритарном округе Глдани.
В Сребренице вспоминают жертв массового расстрела мирных жителей
В Боснийском городе Сребреница сегодня, 11 июля, прошли памятные мероприятия, связанные с 25-летием со дня убийства около 8 000 боснийских мусульман вооруженными отрядами боснийских сербов.
Сегодня на мемориальном кладбище Поточари были захоронены идентифицированные останки еще девяти мусульман, ставших жертвами самого кровавого преступления в Европе за все годы после Второй мировой войны.
Четвертьвековая трагическая дата отмечается в этом году в дни пандемии коронавируса, когда всем пришедшим на кладбище рекомендовано носить маски и по возможности соблюдать безопасное расстояние между собой.
С 2001 по 2017 годы Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за резню в Сребренице ряд командиров боснийских сербов к различным срокам заключения. Командующий войсками Республики Сербской Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ряд обвиняемых были осуждены судами Сербии. В 2017 году суд Нидерландов признал, что нидерландские миротворцы несут частичную ответственность за резню, так как не смогли ей помешать.
Грузия разрешит регулярные авиарейсы в Мюнхен, Париж и Ригу с 13 июля
Запрет на выполнение прямых регулярных рейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами будет отменен с 13 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии от 23 мая «Об утверждении правил изоляции и карантина».
С 13 июля ограничения перестанут распространяться на рейсы, выполняемые из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Мюнхен, Париж и Ригу, а также в обратном направлении. Рейсы по указанным направлениям будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями. Предположительно, это произойдет не раньше августа.
«Решение о частоте авиарейсов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии, по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития», - отмечено в постановлении.
Ранее на этой неделе в правительстве Грузии сообщили о том, что первые регулярные рейсы будут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен. Выполнять их будет авиакомпания Lufthansa, передает агентство «Новости-Грузия».
Грузия уже открыла границы для пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Граждане или же резиденты этих стран смогут прибывать в Грузию с любыми целями посредством прямых авиарейсов. До пересечения границы они должны заполнить анкету, указав историю своих перемещений за последние 14 дней, перечень мест пребывания в Грузии место и контактную информацию.
Дональд Трамп смягчил приговор своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп смягчил судебный приговор, вынесенный его другу за дачу ложных показаний в Конгрессе, воспрепятствование правосудию и оказание давления на свидетелей.
Во вторник, 14 июля, 67-летний Стоун должен был прибыть в федеральную тюрьму в штате Джорджия, где ему предстояло отбыть срок в 40 месяцев. Как отмечает "Голос Америки", Стоун был осуждён за ложь под присягой на слушаниях в Конгрессе США перед законодателями, расследовавшими вмешательство России в выборы в США 2016 года. Стоун также угрожал свидетелям и уничтожал доказательства.
Президент США, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, собирается ли он помиловать Стоуна, ответил: "Я рассмотрю этот вопрос. Думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям".
Ветеран Республиканской партии Роджер Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий.
Демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, осудил решение президента, заявив, что Трамп продемонстрировал: в США есть есть две системы правосудия – "одна для его преступных друзей, другая – для всех остальных".
Смягчение приговора не отменяет обвинительный приговор, как это делает помилование, уточняется в публикации "Голоса Америки".
СГБ подтвердила факт ранения гражданина Грузии при задержании у де-факто границы
Гражданин Грузии ранен югоосетинскими силовиками при задержании близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Информацию подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ). По данным СГБ, инцидент произошел на территории, прилегающей к крепости Схвило в селе Квемо-Чала Каспского района.
«В ходе незаконного задержания представители российских оккупационных сил ранили этого человека из огнестрельного оружия», - сказано в заявлении. Как отмечается, грузинская сторона незамедлительно задействовала «горячую линию» и проинформировала о факте как Миссию наблюдателей ЕС, так сопредседателей Женевских международных дискуссий.
«Указанный факт представляет опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что практика незаконных задержаний приводит к тяжелым инцидентам и создает почву для эскалации ситуации. Незаконные действия оккупационных сил деструктивны и критически вредят обстановке безопасности на местах», - заявляют в СГБ.
По данным СМИ, задержанный – 33-летний житель села Самтавриси Каспского района Заза Кахеладзе. Родственники мужчины говорят, что утром он отправился в лес за грибами.
В югоосетинском КГБ утверждают, что их «пограничники» открыли ответный огонь, после того как мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. Гражданин Грузии был ранен в ногу. Отмечается, что ему оказали медицинскую помощь и сейчас его состояние удовлетворительное. Предположительно, в настоящее время Кахеладзе находится в изоляторе предварительного содержания на территории Ахалгорского района, неконтролируемого центральными властями.
Как и десятки других сел Каспского района, Квемо-Чала граничит с территорией Южной Осетии, которую власти Грузии официально объявили оккупированными. Случаи задержания граждан Грузии за переход де-факто границы происходят очень часто. Согласно данным СГБ, только в 2019 году у разделительной линии произошло 86 таких фактов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во Франции завершилось действие чрезвычайных мер в связи с COVID-19
Действие режима чрезвычайного санитарного положения во Франции завершилось. В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, отменены ограничения на передвижение, на собрания. Перестало действовать право на реквизицию средств, необходимых для борьбы с эпидемией. Режим, позволявший президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом, был введён во Франции 24 марта. Только в двух заморских департаментах - Гвиане и Майотте - действие чрезвычайных мер сохранится ещё на несколько месяцев, до 30 октября. Как отмечает газета "Монд", в Гвиане пик эпидемии ожидается в середине-конце июля.
На смену чрезвычайным мерам пришёл специальный переходный режим. Он продлится четыре месяца. Закон о переходных мерах был принят во Франции 2 июля и 9 июля он был одобрен Конституционным советом республики.
Международное французское радио сообщает, что, согласно обещанию министра жилищной политики, данному в интервью изданию La Croix 1 июля, бездомные, которые во время изоляции получили места в гостиницах и других учреждениях, не будут отправлены на улицу. Власти должны обеспечить им новые места.
Во Франции, с начала распространения эпидемии, была создана 21 тысяча новых мест для приёма бездомных - более половины этих мест были реквизированы в отелях.
С 11 июля во Франции разрешены публичные мероприятия с участием до 5000 человек. Открываются стадионы и ипподромы. 12 июля в Гавре пройдет товарищеский матч команд "ПСЖ" и "Гавр" - это первый после эпидемии открытый для болельщиков матч в Западной Европе. На 25-местном стадине будут находиться только пять тысяч болельщиков, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию при рассадке.
Вновь открыто и речное круизное судоходство. Что касается морских круизов между европейскими портами, то его перспективы пока обсуждаются представителями всех морских государств ЕС.
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки составило 6611
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России по состоянию на утро субботы, 11 июля, превышает 720 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За последние сутки зарегистрировано 6611 новых случаев заражения, 188 человек умерли, 8 378 выздоровели.
Общее число выздоровевших составляет 497 446. Умерших, по статистике федерального штаба, 11 205.
Это число не соответствует данным региональных властей и Росстата. Согласно подсчетам федерального ведомства, которые оно представило в пятницу, в мае этого года коронавирус предопределил смерть 7 444 человек. Оперативная статистика федерального штаба сообщает только о 3690 случаях. Ранее существенно различалась и федеральная статистка за апрель.
Власти объясняют разницу между подсчетами тем, что федеральный штаб оперирует данными в реальном времени, а Росстат имеет возможность дождаться результатов вскрытий и полноценных медицинских проверок. Почему статистика не уточняется задним числом – не сообщается.
В интервью Радио Свобода ученый-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с «настоящей» статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек, то есть почти в три раза больше, чем по данным оперативного штаба.
Если его оценка верна, умерших от коронавируса в стране больше, чем зафиксированных случаев в Иране, Испании и Франции. Власти манипуляции со статистикой отрицают.
Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии
Югоосетинские пограничники задержали гражданина Грузии возле крепости Схвило в муниципалитете Каспии, сообщает Общественный вещатель. Задержанный молодой человек является жителем села Самтависи. Информацию о задержании подтвердила Служба государственной безопасности Грузии.
Как сообщили в ведомстве, о факте проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, задействована горячая линия. Вместе с тем распространилась информация, что молодой человек был ранен в ногу. В настоящее время информация уточняется.
В то же время КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщил сегодня, 11 июля, что «гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников в Ленингорском районе, задержан».
«11 июля около 9:30, житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г.р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З.М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», - говорится в сообщении КГБ.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное. По данному инциденту компетентными органами республики проводится разбирательство, передает информагентство «Рес».
Торнике Шенгелия ответил на критику в связи с переходом в московский ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия распространил заявление в ответ на критику, последовавшую за решением о переходе в московский ЦСКА – баскетболист заявляет, что не намерен оправдываться перед теми, кто не может понять мотивов его поступка. Шенгелия поблагодарил всех, кто поддерживает его. По его словам, он не надеется, что другие разделят его чувства и изменят свою позицию.
«Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Сложно объяснить что-то людям, когда они не желают ничего слушать и даже не задумываются об изменении зафиксированного мнения.
Я не могу объяснить этим людям, что я чувствовал, когда мне было 10-11 лет на игре сборной Грузии. Во время исполнения гимна я стоял на трибуне с закрытыми глазами, представляя себя среди игроков. Я не могу объяснить этим людям, что для меня значит просмотр игры сборной Грузии по телевизору и какое ужасное это чувство, когда на пике карьеры ты не можешь помочь своей команде и стране, поскольку так решили третья и четвертые стороны.
Не объясню я и того, какую огромную радость и счастье пережил всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и у меня была возможность поднять флаг Грузии. Не поймут они и того, что переход в одну из лучших команд Европы дает больше шансов на победу, что означает еще больше поднятых грузинских флагов. Они не поймут, какое это огромное счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и предоставляет возможность выйти на все игры сборной, снова и снова ведя нашу страну к победе.
Объяснить мне, насколько больно, когда наша страна теряет героев, вы не сможете. Объяснять этого мне не нужно – это я и сам хорошо знаю… Еще раз повторю, я, Торнике Шенгелия был, есть и буду проводником грузинского духа повсюду до тех пор, пока жив. Это не изменит ни один комментарий или заявление. Я пройду это испытание с миром, потому что на моей стороне бог. Только перед ним я несу ответ, и только он действительно знает, кто я», - пишет баскетболист.
9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт, где прописана опция выхода на случай предложения от клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанской «Басконии», за которую Шенгелия выступал последние шесть лет, ЦСКА заплатили до 1 миллиона евро.
Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Чартерным рейсом AZAL из Эр-Рияда вернулись 83 граждан Азербайджана
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) сегодня, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 азербайджанских граждан, сообщает агентство Turan.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку об отсутствии COVID-19. Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы AZAL.
Чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджана.
Генпрокуратура России назвала причиной гибели группы Дятлова лавину
Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в горах на севере Свердловской области в 1959 году из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам проверки уголовного дела о гибели группы.
По словам заместителя начальника управления ведомства в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, участники похода покинули палатки через разрезы, чтобы избежать лавины, но потом не смогли вернуться в нее из-за плохой видимости, цитирует его РИА «Новости».
По его словам, был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Видимость была 16 метров. Они отошли от нее на 50 метров. После этого туристы замерзли на температуре в районе -40-45 градусов.
В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселенным местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.
Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Возбужденное по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения ее точных причин.
Гибель группы стала частью массовой культуры, породив несколько независимых расследований дела и конспирологических теорий. Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси или беглых заключенных, сход снежной лавины, ликвидацию членов группы агентами иностранной разведки.
В феврале 2019 стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».
Давид Залкалиани: Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает
«Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя доклад Европейской комиссии (ЕК) о выполнении требований, связанных с безвизовыми поездками.
Накануне, 10 июля, ЕК представила отчет, где дана оценка выполнению требований либерализации визового режима странами Западных Балкан и «Восточного партнерства» (Грузией, Молдовой и Украиной). Еврокомиссия считает, что в целом Тбилиси продолжает выполнять свои обязательства. Одновременно авторы отчета обеспокоены тем, что уже несколько лет число ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в европейских странах продолжает расти.
Наряду с незаконной миграцией, авторы доклада призвали грузинскую сторону прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией на высшем уровне и организованной преступностью, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МИД Грузии выделил ту часть доклада, где говорится об успехах Грузии. Залкалиани считает, что оценка Еврокомиссии является «еще одним признанием успешной работы правительства Грузии по либерализации визового режима».
«По оценке Еврокомиссии, власти Грузии предприняли важные шаги для предотвращения незаконной миграции граждан, а также для предотвращения преступных действий. Примечательно, что в отчете говорится о плодотворном сотрудничестве с «Фронтекс». Также позитивно оценивается сотрудничество Грузии с «Европолом», расширение сети полицейских атташе в странах-членах Евросоюза.
Также очень важно, что Еврокомиссия позитивно оценивает действенные мероприятия, проведенные правительством Грузии на фоне кризиса COVID-19, в том числе, закрытие границ и объявление чрезвычайного положения. В отчете отмечается возвращение министерством иностранных дел находящихся за границей граждан. Подчеркнуто, что более 13 тысяч граждан вернулись на родину организовано и поэтапно», - сказал Залкалиани.
Россиянин признан виновным в одной из крупнейших утечек данных в США
Он взломал LinkedIn, Dropbox и Formspring
Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы.
Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.
Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. За это ему грозят десятки лет тюрьмы - в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 366
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 366.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли три человека, в Краснодарском и Ставропольском краях – по двое, в Кабардино-Балкарии – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 860 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 79 человека:
- Ставропольский край +79 (6054 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 65 (6654)
- Дагестан + 48 (8422)
- Кабардино-Балкария + 43 (5520)
- Калмыкия + 34 (2107)
- Карачаево-Черкесия + 29 (4017)
- Ингушетия + 27 (3280)
- Адыгея + 19 (2224)
- Северная Осетия + 15 (4224)
- Чечня + 7 (1821)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 44 267 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 11 июля, выявлено уже 720 547 человек с коронавирусом, передает «Кавказ.Реалии».
- Ставропольский край последнюю неделю лидирует по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.
Трамп рассказал о кибератаке США против российской фабрики троллей в 2018 году
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против располагающегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post. О факте атаки сообщалось и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали ее.
В США считают, что Агентство интернет-исследований - известное так же как фабрика троллей - причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018. По утверждению Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о готовящихся манипуляциях со стороны России, но ничего не предпринял.
По словам Трампа, США удалось остановить вмешательство с помощью атаки.
В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что США отключила от интернета офис фабрики троллей в день проведения промежуточных выборов. «Федеральное агентство новостей», которое связывают с фабрикой, позднее подтвердило факт атаки, назвав ее безуспешной.
- Трамп так же заявил, что более жестко противостоит России, чем его предшественник, указав, что при нем США стала крупнейшей нефтедобывающей страной в мире, а Вашингтон начал поставки летального оружия на Украину. Кроме того, он напомнил, что США является главным противником строительства газопровода «Северный поток-2» в Германию.
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