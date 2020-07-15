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В Зугдидском районе в реке нашли тело пропавшего подростка
После двух дней поисков в реке Джуми Зугдидского муниципалитета в регионе Самегрело-Земо Сванети спасатели обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Тело утонувшего подростка нашли в трех километрах от того места, где его видели в последний раз.
Для поисковых работ были мобилизованы пожарные-спасатели из Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Аджарии. Спасатели задействовали дрон, три лодки и эхолот.
В последний раз подростка на реке видели 13 июля. По словам односельчан, он пас скот. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Джуми значительно повысился, - пишет «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Пранкеры от имени генсека ООН предложили президенту Польши вернуть Львов – он отказался
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Польши Анджеем Дудой. Запись разговора они выложили на своем Youtube-канале.
В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах, – пишет РИА Новости
В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: «С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.
После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет ввиду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет».
Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.
«Сложно сказать, что является главным источником (завозных) случаев коронавируса (в Польше), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев», – подытожил он.
На акциях протеста в Беларуси были задержаны около 280 человек
В городах Беларуси на стихийный акциях в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало накануне были задержаны около 280 человек.
Такие данные утром в среду привёл правозащитный центр "Весна", который публикует поимённый список задержанных, и этот перечень постоянно обновляется.
В Минске в милицию доставили свыше 200 человек, задержания были также на акциях в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. Naviny.by пишут, что некоторых задержанных в столице заставляли стоять в автозаках на полу на коленях, лицом в сиденье и с руками, заведёнными за голову.
Во время акций задерживались и сотрудники СМИ, которые вели трансляции с места событий. Ассоциация журналистов Беларуси сообщила о более чем 10 репортёрах, которых отвезли в отделения. Их, по данным ассоциации, отпускали достаточно быстро и без составления протоколов.
На акции в Минске задержали двух сотрудников Белорусской службы Радио Свобода Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика. Обоих отпустили в одиннадцатом часу вечера.
Акция в Минске проходила на центральном проспекте Независимости. Также люди собирались в районе площади Победы, у Кафедрального собора, в некоторых "спальных" кварталах. По информации из соцсетей, в районе Немиги проходили жесткие задержания. Тех, кого выхватывали милиционеры, люди старались отбить.
Водители поддерживали участников акции, сигналя им из машин, в связи с чем власти перекрыли ряд улиц. Также после десяти вечера были перекрыты отдельные станции метро, а на некоторых участках проспекта Независимости отключено уличное освещение.
По факту протестов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее во вторник Центризбирком Беларуси объявил, что не будет регистрировать кандидатами в президенты страны бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В случае Бабарико отказ связали с письмом из Комитета госконтроля о его "противоправной деятельности".
Вместе с тем ЦИК допустил до участия в выборах пять кандидатов, включаю действующего президента Александра Лукашенко и супругу популярного блогера Сергея Тихановского – Светлану. Участники предыдущих акций за честные выборы в Беларуси собирали подписи, в том числе, за выдвижение Тихановской.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отказ властей Беларуси зарегистрировать кандидадами Бабарико и Цепкало подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей страны.
Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International - узником совести.
- Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследованиях и развязывании репрессий против своих политических соперников.
- Сам глава Беларуси заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить "майдан", а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности, Россию.
- Международные организации, как правило, называли все белорусские выборы за последние 20 с лишним лет не соответствующими демократическим стандартам.
Президент ЦСКА был удивлён реакцией Зурабишвили на трансфер Шенгелия
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил в интервью «Известиям», что был удивлён реакцией президента Грузии Саломе Зурабишвили на трансфер капитана грузинской сборной Торнике Шенгелия.
Ватутин считает, что «подавляющее большинство соотечественников рады за своего капитана и желают ему всего самого доброго», а к единичным нападкам в интернете поначалу не относился серьезно.
«Но когда на эту тему отрицательно высказалась президент страны, когда она поставила под сомнение свободу профессионального спортсмена в выборе места работы, это вызвало удивление. Причем не только у меня, но и у жителей Грузии. Как сказал Шенгелия, для него странно объяснять меру своего патриотизма. Токо с первого дня переговоров было крайне важно наше согласие на его выступление за сборную страны, и это согласие от нас он получил. Мы в своей деятельности бесконечно далеки от политических мотивов, собираемся просто играть в баскетбол, радовать зрителей и побеждать. Ничего более. С огромным уважением отношусь к Грузии, ее истории, у нас уже играли Георгий Цинцадзе и Манучар Маркоишвили, поэтому ждем всех соотечественников Токо на наших матчах. Уверен, что тем, кто играет или болеет за ЦСКА, это никак не мешает быть патриотом Грузии. Грузия может и должна гордиться таким спортсменом, как Шенгелия», - заявил президент ЦСКА.
- 9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт.
- Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, - пишет «Интерфакс».
Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".
Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.
В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.
Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.
Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.
Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз
Власти США решили отменить обязательное требование для иностранных студентов покинуть страну, если занятия в их университетах и колледжах будут полностью переведены в режим онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Голос Америки".
В Белом доме подтвердили, что откажутся от этого плана в связи с большим количеством судебных исков, поданных университетами и властями нескольких штатов.
Иски, в частности, подали Гарвард и Массачусетский технологический институт. Университеты заявляют, что действия администрации незаконны и отрицательно скажутся на академическом процессе. Против высылки иностранных студентов выступили и 20 американских штатов. Десятки крупных компаний, включая Google, Facebook и Twitter , колледжей и университетов предоставили в суды экспертные мнения, поддерживающие иски с требованием к президенту США восстановить прежнюю политику в отношении иностранных студентов.
Во время судебного заседания во вторник иску Гарвардского университета, окружной судья штата Массачусетс Эллисон Берроуз заявил, что администрация США и два элитных вуза, которые подали в суд на Белый дом, пришли к соглашению, которое отменяет новые правила. Слушание длилось менее четырех минут.
Руководство Гарварда планирует в предстоящем учебном году полностью перевести все занятия в режим онлайн. Президент Дональд Трамп, настаивающий на открытии всех школ уже этой осенью, назвал план Гарвардского университета "нелепым".
В американских вузах обучается более миллиона иностранных студентов, и многие учебные заведения финансово зависят от иностранцев, которые платят десятки тысяч долларов за обучение.
НАТО призывает Армению и Азербайджан предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта
НАТО выражает обеспокоенность по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе, призывая предотвратить дальнейшую эскалацию.
«Мы с беспокойством следим за событиями на армяно-азербайджанской границе, в ходе которых используется тяжелое вооружение и гибнут люди», – заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
«Мы присоединяемся к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ ко всем сторонам: принять необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации», – сказал спецпредставитель НАТО.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
За сутки в Армении выявлено 515 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 33005.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 619 и сейчас составляет 21348.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 592.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время пандемии 189 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10876, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 139220 (2418 за последние сутки).
Заключенный сбежал с территории Тбилисского городского суда
С территории Тбилисского городского суда накануне сбежал 20-летний заключенный, обвиняемый в краже. Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии.
Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса - служебная халатность (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы, либо во время конвоирования (наказывается лишением свободы на срок до четырех лет).
Расследование по части служебной халатности ведет прокуратура, по части побега – МВД.
Телеканал «Мтавари» сообщает, что заключенный находился в машине и сбежал, пока сотрудники правоохранительных органов вышли покурить.
Трамп лишил Гонконг особого статуса в отношениях с США
Президент США Дональд Трамп своим указом лишил Гонконг специального статуса, обеспечивавшего свободную торговлю между США и Гонконгом и сотрудничество в других областях: финансовой, научно-технической, правоохранительной.
О подписании соответствующего указа Дональд Трамп сообщил во вторник во время пресс-конференции в Белом доме. "Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий, - заявил президент Трамп. - Отныне к Гонконгу будет отношение как к материковому Китаю". По словам президента, это ответ на "репрессивные" действия китайских властей по отношению к Гонконгу, так называемому специальному административному району, который до 1997 года был британской колонией.
Поводом для этой меры стало введение в действие в Гонконге нового закона о национальной безопасности, цель которого ограничение права на протесты и других личных свобод жителей территории, гарантированнымх им Пекином в рамках китайско-британского договора о передаче Гонконга Китаю.
Дональд Трамп также подписал закон о введении санкций против иностранных граждан и банков, причастных к нарушению прав и свобод жителей Гонконга.
Лишение Гонконга особого статуса в отношениях с Соединенными Штатами может поставить под вопрос роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров.
В Баку прошла акция в поддержку армии, полиция применила силу. ФОТО/ВИДЕО
В центре Баку прошел несанкционированный митинг-шествие в поддержку национальной армии. Об этом сообщают агентство Turan и азербайджанская служба Радио Свобода.
Вначале манифестанты прошли мимо здания президентской администрации – их сопровождали наряды полиции, которые не мешали митингующим.
Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш», «Слава армии», «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».
Около 4 часов ночи демонстранты ворвались в здание парламента, скандируя «Мобилизация!». Спустя 15-20 минут в здание вошли силы полиции и полка быстрого реагирования, которые, применяя дубинки, выбили людей из здания законодательного органа, произведя задержания. При этом некоторые лица перевернули полицейскую машину.
Для разгона остающихся на площади людей полиция применила водометы, – пишет Turan.
После того, как манифестанты были вытеснены с площади перед парламентом, десятки тысяч людей двинулись в двух направлениях. Часть пошла к центру, а часть в сторону памятника Нариманову. Полиция применила водометы и слезоточивый газ и задержала десятки человек.
Последняя группа манифестантов в несколько сот человек промаршировала в центре города в 4:30.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Число случаев коронавируса в Грузии превысило тысячу
В Грузии за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране составляет 1003.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 873 – за сутки выздоровели еще три пациента.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Ираклий Кобахидзе возглавит избирательный штаб «Грузинской мечты»
В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» состоялось заседание избирательного штаба. Как сообщили в пресс-службе партии, главой избирательного штаба «Грузинской мечты» назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.
«На заседании, в которое включился председатель партии Бидзина Иванишвили, главой избирательного штаба был назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе представил членам избирательного штаба свое видение по поводу предвыборной кампании. На заседании обсуждались текущие вопросы, связанные с выборами», - сказано в информации, передает «ИнтерпрессНьюс».
Россия впервые после пандемии откроет границу с другой страной
Россия в ближайшие дни откроет границу с Белоруссией и восстановит с ней авиационное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи со своим российской коллегой, передает агентство БЕЛТА. Белоруссия станет первой страной, с которой открыты границы после начала пандемии коронавируса нового типа.
Россия объявила о закрытии внешних наземных границ в конце марта. Между Москвой и Минском продолжались регулярные полеты перевозчика «Белавиа», однако они прекратились в начале июля, после телеграммы Росавиации.
10 июля заместитель главы правительства России Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля готовится возобновить международное авиасообщение. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности.
Госдума одобрила приостановку работы НКО, получающих деньги из США
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает Министерству юстиции приостанавливать деятельность некоммерческих организаций в том случае, если они получают деньги или имущество от граждан США.
Согласно документу, Минюст также сможет приостановить деятельность НКО, которые занимаются политической деятельностью в России или реализуют проекты и программы «в ущерб государству».
Автором законопроекта стал депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Он также является соавтором законов о «суверенном интернете», досудебных блокировках сайтов и об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах.
В 2015 году Владимир Путин наградил Лугового медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Власти Великобритании считают Лугового причастным к убийству в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, получившего в Лондоне политическое убежище и написавшего несколько книг, в которых он обвинял Владимира Путина и его окружение в преступной деятельности, в частности – в подготовке взрывов жилых домов в российских городах в 1999 году.
Трое российских военных ранены при подрыве фугаса в Сирии
В Сирии сегодня, 14 июля, при подрыве фугаса в провинции Идлиб были ранены трое российских солдат, участвовавших в совместном патруле с турецкими военными. Об этом сообщает «Интерфакс" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Сообщается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, они были легко ранены. Солдат доставили на авиабазу Хмеймим. При подрыве также пострадал экипаж турецкого бронеавтомобиля. Патрулирование временно прекращено. Российские и турецкие военные, а также сирийские органами безопасности выясняют, кто из боевиков мог быть причастен к нападению.
Российские и турецкие военные патрулируют трассу М-4, которая соединяет порт Латакия с границей Ирака, с марта этого года. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. С начала патрулирования пострадал уже 20-ый совместный патруль.
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии – последней к западу от Евфрата территории, контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, – сейчас по большей части соблюдается режим перемирия, о котором, после нескольких недель кровопролитных боев, в которых участвовала и турецкая армия, договорились 6 марта в Москве Путин и Эрдоган. Россия в сирийском конфликте выступает союзником Асада, а Турция поддерживает его противников. Некоторые группировки оппозиции, в частности джихадисты из признанной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили, что не признают договоренностей России и Турции.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции бы взят у 50 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Сегодня, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Минобороны Армении сообщило о гибели двух солдат-срочников
На северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы от огня ВС Азербайджана смертельные ранения получили призывники – младший сержант Габриелян Смбат Геворкович и младший сержант Матевосян Гриша Ваганович. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Ранее сегодня, 14 июля, Минобороны Армении сообщило о гибели двух армянских офицеров - майора Гаруша Вемировича Амбарцумяна и капитана Соса Пайлаковича Элбакяна.
«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
- Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь, сообщает Радио Азатутюн.
Югоосетинские власти передали Москве гражданина Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что передали представителям российских правоохранительных органов гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве.
«В августе 2019 года при попытке незаконного пересечения югоосетино-грузинской государственной границы на синагурском направлении задержан гражданин Грузии Рохвадзе Кахабер Тамазиевич, 1976 г.р. В ходе разбирательства по данному факту установлено, что Рохвадзе К.Т. находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за совершение преступления по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). С целью избежать уголовной ответственности, фигурант планировал скрыться в Грузии. После проведения необходимых процессуальных действий задержанный Рохвадзе К.Т. установленным порядком экстрадирован в Российскую Федерацию и передан представителям российских правоохранительных органов», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
В ведомстве заявили, что помощь гражданину Грузии в пересечении де-факто границы оказывал житель села Синагури, которому объявлено официальное предостережение о недопустимости действий. В КГБ не уточняют, как гражданин Грузии попал в село Синагури из России.
Палата представителей Ливии просит Египет вмешаться в военный конфликт
Палата представителей Ливии обратилась к Египту с просьбой вмешаться в ливийский конфликт для сохранения безопасности в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Палаты представителей. Этот орган поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. "Наше противостояние захватчикам сохраняет суверенитет и единство Ливии", – написано в документе.
В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии Триполи контролирует Правительство национального согласия. Его признают ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция.
Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.
Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.
Более года Ливийской национальной армии пыталась получить контроль над Триполи, однако в начале июня отряды Хафтара после ряда поражений покинули окрестности ливийской столицы.
В Шекветили открывается для посетителей дендрологический парк Иванишвили
С 15 июля в черноморском поселке Шекветили в Гурии открывается для посетителей дендрологический парк, принадлежащий миллиардеру и лидеру правящей партии Бидзине Иванишвили.
Парк откроется в среду, в полдень, и будет работать пять дней в неделю, кроме понедельница и пятницы, – сообщили в мэрии Озургети и партии «Грузинская мечта».
«С завтрашнего дня ежедневно, кроме понедельника и пятницы, дендрологический парк ждет гостей. Конечно же, как уже говорилось ранее, вход в парк бесплатный», – заявили журналистам в мэрии Озургети.
«Новости-Грузия» пишет, что главной достопримечательностью дендрологического парка являются деревья, которые Иванишвили в последние годы собирал по всей стране и привозил из-за границы. Также в парке есть бамбуковая роща, тропинки для гольф-картов, лужайки с дикими оленями и большой искусственный водоем. В парке обитает 58 видов птиц, в том числе розовые фламинго и разнообразные попугаи.
Пристрастие Иванишвили к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток и насмешек в соцсетях.
Вместе с тем, в тех местах, где из-за транспортировки предназначенных для парка экспонатов были повреждены другие деревья, ограничивалось движение поездов, автомобилей и нарушалось электроснабжение, проходили акции протеста.
Оппозиция неоднократно обвиняла миллиардера в том, что дорога для транспортировки гигантских деревьев строилась за государственный счет.
Сам Иванишвили считает, что благодаря его проектам дендрологических парков в Грузии было создано сотни рабочих мест. Иванишвили также заявлял, что для осуществления проекта строительства парков в Шекветили и Цвермагала он тратит колоссальные деньги, которые не стоят этого дела, однако он готов закрыть на это глаза ради блага населения.
Навальный вызван на допрос по новому уголовному делу
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос по уголовному делу о клевете. Повестка была вручена ему во вторник, на выходе из его дома. Об этом он рассказал в своём инстаграме.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.
Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёром Василием Лановым принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.
В своих соцсетях Навальный заявил, что люди на записи — “позор страны” и “предатели”.
В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. Как заявил Ремесло в интервью “Медузе”, дело было возбуждено именно по его заявлению.
В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”.
По вменённой статье оппозиционеру грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.
В Баку сообщили о тяжёлых боях на границе и гибели высокопоставленных военных
Тяжелые бои продолжаются в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, – сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы. Он подтвердил гибель 11 офицеров и военнослужащих в ходе трехдневных боёв на границе.
«В настоящее время продолжаются тяжелые бои в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. К сожалению, наша армия также понесла потери, есть раненые», – сказал Дяргахлы на брифинге в зоне боевых действий.
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров.
«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», – сказал Велиев на брифинге.
Агентство Trend сообщает, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района был убит мирный житель.
Армянская сторона подтвердила гибель двух военнослужащих. «Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Она также сообщила, что гражданская инфраструктура города Берд подверглись атакам со стороны ВС Азербайджана с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- В Ереване заявили, что военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена.
- Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.
Бибилов об инициативе Прилепина: Я двумя руками «ЗА»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поддержал инициативу партии «За правду» о присоединении к России.
«Я отношусь с пониманием к заявлению Захара Прилепина, который является настоящим патриотом российского государства. Мы осетины тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной. Ведь в 1774 году Осетия вошла в состав Российской Империи. Я бы благодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия, и двумя руками «ЗА» вхождение в состав России, и как президент, и как осетин», – сказал югоосетинский лидер в интервью агентству «Рес».
По словам Бибилова, Южная Осетия с 1989 года стоит на пути воссоединения с Северной Осетией и вхождения в состав России.
«Более того, свое стремление народ показал и на референдумах, чтобы, во-первых, остаться в составе Советского союза, пока он существовал, и, во-вторых – быть в составе Российской Федерации. Мы боролись за независимость от Грузии, а стремление югоосетинского народа всегда было направлено на вхождение в состав России и на объединение народа Осетии. Кроме того, именно за вхождение в состав России, как основу моей платформы и голосовал югоосетинский народ на последних выборах главы государства. Спасибо Захару Прилепину за понимание желания осетинского народа», – отметил Бибилов.
Михаил Саакашвили: «У меня большие планы и по Украине, и по Грузии»
У меня большие планы и по Украине, и по Грузии, – пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило», - говорит Саакашвили.
По словам политика, он рождён для побед. «Но и Украина, и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. My way is Misha’s way and we gonna win! [Мой путь – путь Миши и мы победим]», - пишет Саакашвили.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.
- Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что «ни на секунду» не признает законность ситуации в стране. Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления политика. Позже Саакашвили добавил, что «убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа».
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