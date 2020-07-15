Пранкеры от имени генсека ООН предложили президенту Польши вернуть Львов – он отказался

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Польши Анджеем Дудой. Запись разговора они выложили на своем Youtube-канале.

В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах, – пишет РИА Новости

В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: «С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.

После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет ввиду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет».

Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.

«Сложно сказать, что является главным источником (завозных) случаев коронавируса (в Польше), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев», – подытожил он.