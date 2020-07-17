Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за 30 дней

Социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты, к которым пытались поменять пароли за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещала, только когда убедится, что "сможет сделать это безопасно". Об этом сообщила техподдержка Twitter. Сколько аккаунтов подверглись блокировке, не уточняется.

15 июля хакеры взломали около 130 твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.

В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать им биткоины с обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.

Журнал Motherboard со ссылкой на источники сообщил, что аккаунты были взломаны при участии одного из сотрудников социальной сети.

В Twitter заявили об отсутствии свидетельств того, что хакеры получили доступ к паролям пользователей.

К расследованию хакерской атаки подключилось ФБР.