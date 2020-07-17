На встрече Пашиняна с Мишустиным была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что отношения между Арменией и Россией, которые носят союзнический и стратегический характер, развиваются планомерно,

«Между прочим, 2019 год был очень результативным, потому что впервые за всю историю отношений наших стран товарооборот превысил два миллиарда долларов, за 2019 год мы имели 14% роста. В январе-феврале этот темп продолжался, но в связи с коронавирусом, к сожалению, мы потеряли темп, но я уверен, что мы очень скоро восстановим его», - сказал армянский премьер.

Он также затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Наша встреча совпадает с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, Вы проинформированы, что пока неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую Вас об этом событии, про текущую ситуацию.

Я хочу подчеркнуть, что эти события происходят на фоне подстрекательства третьей стороны, и все еще нужно понять, кто, в чем и зачем заинтересован. Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим еще и этот вопрос», - подчеркнул премьер-министр Армении.

В свою очередь, председатель правительства РФ отметил: «К огромному сожалению, пандемия внесла коррекции в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией. Взаимный товарооборот, как Вы сказали, немного снизился по объективным причинам, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и для этого есть все предпосылки.

Что касается наших культурных, духовных, исторических связей с Арменией, то мы продолжаем все мероприятия, которые у нас намечены в этой сфере. Четыре свободы, которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза, они получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы зафиксировали».

В ходе встречи собеседники обсудили армяно-российское экономическое сотрудничество и представляющие взаимный интерес различные вопросы, сообщает Радио Азатутюн.