В этом году Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток

45 тонн улиток в октябре текущего года будет экспортировано из Грузии в Италию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии. Основной грузинский экспортер улиток в ЕС – «Нати Групп». В 2017 году при поддержке государства компания открыла крупную улиточную ферму в селе Ахали Хибула Хобского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети).

В предприятие было инвестировано 1,8 миллиона лари, из которых более 1,2 миллиона лари составляет льготный агрокредит. В среднем на ферме производят 50 тонн улиток в год. Постоянно здесь трудоустроены 15 человек.

Хозяйство в Ахали Хибула на днях посетил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили. По словам министра, Грузия выполняет все обязательства по Соглашению о свободной торговле с ЕС. При условии строгого фитосанитарного и ветеринарного контроля из Грузии в Евросоюз возможен экспорт моллюсков.

Давиташвили также отметил, что производство улиток – это перспективное направление сельского хозяйства и достаточно прибыльный бизнес, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации, подписанном Грузией и ЕС в июне 2014 года. Уже несколько лет Евросоюз остается основным торговым партнером Грузии.