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Джо Байден заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США
Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден заявил о попытках вмешательства России в ноябрьские президентские выбора в США - политик сослался на данные разведывательных служб США. Как участник нынешней фазы борьбы за президентский пост, Джо Байден получил доступ к сведениям, представляемым на брифингах американских спецслужб, сообщает «Голос Америки».
На своем очередном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байден сообщил, что Китай также провел мероприятия, «направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года».
«Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт», - сказал Байден.
Другие новости дня
COVID: Число инфицированных в мире превысило 14 миллионов
В России за сутки жертвами Covid-19 стали 124 пациента. Число умерших пациентов, у которых были диагностированы другие сопутствующие заболевания, официальная статистика Роспотребнадзора не сообщает, обратило внимание Французское международное радио.
Всего с начала эпидемии в России скончались в результате заражения коронавирусом 12 250 человек. По расчетам независимых экспертов, к настоящему времени число жертв эпидемии в России может составлять от 30 до 48 тысяч человек.
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что на основе данных, полученных из правительственных источников разных стран, число диагностированных 18 июля в мире случаев заражения превысило 14 миллионов. Официальное число жертв пандемии - более 600 000.
Всемирная организация здравоохранения отмечает ускорение распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 237 740 новых случаев - это беспрецедентный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся - в США, более трех с половиной миллионов, в Бразилии более двух миллионов и в Индии один миллион.
В Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
«За минувшие сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом», - сообщила «Рес» сегодня, 18 июля, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. В республике за период с мая этого года проведено более 3,1 тысяч тестов на коронавирус.
«В стационаре на сегодняшний день находятся 4 пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 – это граждане, прибывавшие на карантине и медсестра из «красной зоны», - уточнила Гаглоева.
Под медицинским наблюдением находятся порядка 150 человек. Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Под карантинные зоны в самопровозглашенной республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселке Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница «Алан».
До 31 июля действует запрет на пересечение де-факто границы с Россией. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения де-факто границы, а также для югоосетинских граждан за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в консульство в Северной Осетии.
В республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.
Пираты захватили 13 моряков с танкера с российско-украинским экипажем
Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа с борта танкера «Кюрасао трейдер» в Гвинейском заливе. Об этом сообщила сегодня, 18 июля, компания Alison Management, в управлении которой находится судно, передает сайт Dryad Global. Большая часть экипажа судна – граждане России и Украины.
Среди захваченных моряков – четыре гражданина Украины, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел страны. Российские посольства в Бенине и Нигерии уточняют число захваченных россиян, передает ТАСС.
По данным Dryad Global, судно было захвачено накануне. На борт танкера, идущего под флагом Либерии, поднялись восемь вооруженных пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина и в 230 к югу от нигерийского Лагоса. Издание отмечает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега, что может свидетельствовать об участии в захвате крупного судна.
Важа Гаприндашвили навестил семью Зазы Гахеладзе
Важа Гаприндашвили навестил в селе Квемо Чала семью Зазы Гахеладзе, задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель. Врач, который провел 48 дней в цхинвальской тюрьме, встретился с членами семьи Гахеладзе и выразил им свою поддержку.
«Мы пришли поддержать семью Зазы Гахеладзе в сложной ситуации, в которой они сегодня находятся. Моя семья пережила эту острую ситуацию, и мы знаем, что для того, чтобы справедливость восторжествовала необходима поддержка всех: президента, правительство, народа, чтобы Заза не чувствовал себя в одиночестве.
Эта поддержка нужна всем задержанным, однако Зазе особенно, потому что такого неслыханного случая, по-моему, не происходило последние десять лет. Цхинвали распространяет взаимоисключающие заявления - то Заза выстрелил дважды, то восемь, то десять, а теперь пять раз, у Хвичи Мгебришвили была коллекция летучих мышей, а кого-то могут обвинить в попытке покушения на Путина.
У них новая практика, они прямо шьют уголовное дело, теперь они не ограничиваются обвинением только о пересечении т.н. границы. Всему этому мы должны противопоставить наше единство и поддержку», - заявил Гаприндашвили после встречи с семьей Гахеладзе.
Врач Важа Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября 2019 года в муниципалитете Каспи по обвинению в пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в незаконном заключении 48 дней.
Российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.
Георгий Гахария: Для освобождения Зазы Гахеладзе государство задействовала все имеющиеся инструменты
«Для освобождения Зазы Гахеладзе государство задействовала все имеющиеся инструменты, включая поддержку международных партнеров», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя вопрос об очередном незаконном задержании представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии.
Как сказал Георгий Гахария, данный вопрос требует осторожного подхода, передает Общественный вещатель Грузии.
«Это вопрос, к которому в некоторых случаях мы должны подходить с осторожностью, чтобы не навредить. Мы все понимаем, что наш гражданин является нашей самой большой ответственностью. Нашей самой большой ответственностью является его здоровье, жизнь и его возвращение домой, поэтому сегодня задействованы все инструменты, находящиеся в распоряжении государства, в первую очередь, поддержка наших международных партнеров», - сказал Георгий Гахария.
Российские пограничники задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.
Михаил Саакашвили встретился с Вано Мерабишвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с бывшим министром внутренних дел Вано Мерабишвили. Соответствующим фото Саакашвили сегодня, 18 июля, поделился в социальной сети.
Вместе с Мерабишвили на встрече присутствовали бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили, бывший вице-мэр Тбилиси Георгий Цхакая, бывший депутат Петре Цискаришвили, бывший прокурор Тбилиси Давид Сакварелидзе, первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Угулава, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Лиза Ясько, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Чеченский правозащитник вызвал на бой бойца MMA за дружбу с Кадыровым
Руководитель расположенной в Швеции чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансур Садулаев вызвал на бой живущего в Австрии бойца смешанных единоборств Майрбека Тайсумова, обвинив его в дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видеообращение обратила внимания редакция «Кавказ.Реалии».
На видео Садулаев заявил, что многие чеченцы в Европе называют себя беженцами от режима Рамзана Кадырова, но принимают с почестями спортсменов из Чечни, которые, как Тайсумов, пользуются расположением руководства республики.
«Я обращаюсь к Майрбеку Тайсумову. Я тоже спортсмен, хоть и не профессиональный. Я тоже нахожусь в Вене, в Австрии, и я вызываю тебя на ринг сразиться со мной. Я буду под чеченским флагом, а ты под российским, кадыровским», - говорится в обращении.
Как сообщил «Кавказ.Реалии» Садулаев, спортсмен пока на вызов не ответил.
- 31-летний Тайсумов начал выступать в смешанных единоборствах в 2007 году. Он провел 33 боя, победив в 27 из них. Последние девять боев он провел в самом престижном промоушене - UFC. В марте он был уволен оттуда. Другой боец рассказал ТАСС, что лига решила уволить всех бойцов, пойманных на допинге.
- В 2017 году боец UFC Майрбек Тайсумов лишился контракта с венским проектом «Not in God’s name» («Не от имени Бога»), который совместно с известными спортсменами ведет борьбу против радикализации молодежи. Причиной прекращения сотрудничества стали совместные фотографии борца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которые журналисты обнаружили в инстаграме Тайсумова.
В Москве погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская
В Москве погибла австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская. 20-летняя чемпионка мира среди юниоров выпала из окна. По предварительной версии она могла покончить с собой, - сообщает неназванный источник ТАСС в правоохранительных органах.
По данным источника, девушка оставила записку со словом «люблю». По его данным, ранее спортсменка уже пыталась покончить с собой после спортивной травмы.
Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. В том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, фигуристы дважды становились чемпионами Австралии. Спортмены стали первыми за 20 австралийскими фигуристами, квалифицировавшимися на Олимпийские игры, выступив на играх в Южной Корее в 2018 году.
За сутки на Северном Кавказе умерли 8 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 403
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 403, сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Калмыкии умерли три человека, в Дагестане и в Ставропольском крае - по двое, в Краснодарском крае - один. Всего на Северном Кавказе умерли 913 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 141 человек:
- Ставропольский край +141 (6766 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 70 (7115)
- Дагестан + 44 (8735)
- Калмыкия + 31 (2346)
- Ингушетия + 26 (3419)
- Карачаево-Черкесия + 23 (4185)
- Кабардино-Балкария + 20 (5771)
- Адыгея + 18 (2344)
- Северная Осетия + 17 (4337)
- Чечня + 13 (1908)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 46 810 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 июля, выявлено уже 765 816 человек с коронавирусом.
- Последние три дня количество заболевших коронавирусом на Северном Кавказе растет. Всего несколько дней назад общее число людей с выявленным диагнозом было меньше на треть.
- Ставропольский край последние две недели лидирует по числу заболевших. На этой неделе министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Армении выявлен 461 новый случай коронавируса, скончались 11 человек, выздоровел 631
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 461, в общем составив 34 462.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 631 и сейчас составляет 23 123.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 631.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 201 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (4 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 507, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 145 083 (1 969 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В этом году Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток
45 тонн улиток в октябре текущего года будет экспортировано из Грузии в Италию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии. Основной грузинский экспортер улиток в ЕС – «Нати Групп». В 2017 году при поддержке государства компания открыла крупную улиточную ферму в селе Ахали Хибула Хобского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети).
В предприятие было инвестировано 1,8 миллиона лари, из которых более 1,2 миллиона лари составляет льготный агрокредит. В среднем на ферме производят 50 тонн улиток в год. Постоянно здесь трудоустроены 15 человек.
Хозяйство в Ахали Хибула на днях посетил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили. По словам министра, Грузия выполняет все обязательства по Соглашению о свободной торговле с ЕС. При условии строгого фитосанитарного и ветеринарного контроля из Грузии в Евросоюз возможен экспорт моллюсков.
Давиташвили также отметил, что производство улиток – это перспективное направление сельского хозяйства и достаточно прибыльный бизнес, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации, подписанном Грузией и ЕС в июне 2014 года. Уже несколько лет Евросоюз остается основным торговым партнером Грузии.
В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов
В городе Нант в Бретани на западе Франции произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это один из крупнейших готических соборов в стране и крупнейший в регионе.
Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник региональной пожарной охраны генерал Ролан Ферлей. По его словам, пожар начался в той части собора, где находился большой орган. Он полностью уничтожен огнем, а балкон, на котором он находился, может обрушиться.
Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершен в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.
«Рейтер»: Ливийская компания NOC осудила действия ЧВК Вагнера
Ливийская национальная нефтяная компания NOC заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи со случаями использования ее объектов в качестве военных блок-постов.
Агентство «Рейтер» сообщило, что в заявлении NOC содержится осуждение ЧВК Вагнера, сирийских и других наемников. Последний факт использования нефтяных объектов в военных целях замечен в порту Эс-Сидра, сообщает агентство.
Ливийская нефтяная компания обратилась к миссии ООН в Ливии с просьбой направить наблюдателей в те районы, где работают предприятия NOC.
Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных, отмечает «Коммерсантъ».
В Ливии противоборствуют, добиваясь власти над всей территорией страны, две основные силы. Это Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, она опирается на парламент в Тобруке.
Чеченские беженцы в Азербайджане заявили о гуманитарной катастрофе
Председатель «Совета чеченских беженцев» в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.
«С началом 2020 года, когда управление верховного комиссара ООН прекратило или сократило социальную помощь, и без того плачевное положение резко ухудшилось», - сказано в обращении. Отмечается, что введенный из-за коронавируса карантин еще больше усложнил положение беженцев.
Молаев рассказал «Кавказ.Реалии», что в Азербайджане на сегодня остались 385 чеченцев, имеющих мандат от комиссара ООН. Остальные, по его словам, уехали в третьи страны из-за невыносимых условий. За оставшихся, согласно международному законодательству, несет ответственность именно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оно обязано интегрировать беженцев в стране проживания или содействовать переселению.
«Переговоры по интеграции нас в азербайджанское общество обречены на провал. В Азербайджанской республике свыше 1 млн своих внутренних беженцев. Получается, что в этой стране каждый десятый житель беженец», - говорит Молаев.
У оставшихся беженцев нет своего жилья, у всех накопились долги за снимаемые квартиры и коммунальные услуги, нет разрешений на работу, жалуется собеседник: «Не трудоустроенные и без социальной помощи беженцы подвергаются смертельной опасности. Ситуация ухудшается, у некоторых закончилась вода. Это заставляет их, во время карантина, подвергая себя опасности, за несколько километров ходить за водой».
Он призывает международное сообщество вмешаться и оказать помощь беженцам.
- В феврале чеченцы выходили на многодневный митинг перед зданием Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Баку. Строго без плакатов и только перед отделением УВКБ. Находясь в стране на основании мандатов ЮНИСЕФ, это единственный доступный им способ выражения недовольства.
Умер один из организаторов Марша на Вашингтон 1963 года Джон Льюис
Американский конгрессмен, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации Джон Льюис умер на 81-м году жизни. Льюис был одним из организаторов Марша на Вашингтон 1963 года. После это акции федеральные власти запретили сегрегацию в общественных местах и приняли закон, уравнивающий избирательные права чернокожего населения с белым.
Льюис родился в 1940 году в городе Троя, штат Алабама. Он с детства следил за борьбой за гражданскими правами, в 17 лет познакомился с одной из основательниц движения за права чернокожих Розой Паркс, в 18 - с Мартином Лютером Кингом. Студентом он участвовал в сидячих забастовках против сегрегации и в акциях с требованием предоставить чернокожим равные избирательные права. Он был одним из первых чернокожих активистов, заходивших в автобусы только для белых и игнорирующим правила сегрегации.
В 1963 году Льюис был одним из шести основных организаторов Марша на Вашингтон. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название «У меня есть мечта».
Он продолжал заниматься правозащитной деятельностью до 1977 года, пока не перешел на работу в правительство. После этого он восемь лет был городским депутатом Атланты, пока в 1986 году не избирался в Конгресс.
После избрания Льюс переизбирался 16 раз, только один раз набрав меньше 70 процентов голосов. В 2008 году он поддержал номинацию Барака Обамы на пост президента США. В 2016 — организовал 25-часовую сидячую забастовку ста конгрессменов от Демократической партии, требующих ужесточить продажу оружия в США.
В заявлении спикера Конгресса Нэнси Пелоси сказано, что в день смерти Льюиса «Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории». Конгрессмен был награжден высшей наградой США для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы.
В Хабаровске десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала
В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники требуют освободить его из московского СИЗО «Лефортово». В акции участвуют десятки тысяч человек, возможно, она стала самой массовой в современной истории города. Текстовую трансляцию ведет редакция «Сибирь.Реалии», видео - телеканал «Дождь».
В сегодняшней акции приняли участие, по разным оценкам, от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Официальных оценок от полиции пока не поступало. Участники собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Полиция не вмешивалась в происходящее.
Часть собравших у мэрии Хабаровска обещает не расходиться с места до утра. Участники помимо традиционных лозунгов «Свободу» и «Я/мы Сергей Фургал» требуют освободить политзаключенных, в том числе и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. Среди митингующих самые разные люди: пенсионеры, родители с детьми, молодежь, передает корреспондент «Сибирь.Реалии».
Власти пытались максимально сократить число участников митинга. По данным Русской службы Би-би-си, такую задачу поставил перед чиновниками полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом назвал регион единственным, где растет число зараженных болезнью. ФСБ объявила, что митинги стали потенциальной целью для террористов. Мэр города заявил, что горожане жалуются на шум во время акций, мэрия в срочном порядке закупила плакат «Я/Мы требуем тишины», который повесили на здании городской больницы. Адвокат арестованного Фургала сказал, что чиновник не одобряет несогласованные мероприятия.
Митинги и шествия продолжаются в Хабаровске восьмой день. Сегодня к жителям края присоединились жители других городов и регионов Дальнего Востока. По подсчетам корреспондента Сибирь.Реалии, на акцию поддержки жителей Хабаровска и губернатора Фургала во Владивостоке вышли примерно тысяча человек. Несогласованный с властями митинг назвали «кормлением голубей». У многих были в руках плакаты с лозунгами: «Я/Мы - Дальний Восток», «Свободу Фургалу». Около 200 человек собрались в Благовещенске.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- Фургал пока остается губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.
Минобороны Армении: На границе с ночи сохраняется относительное спокойствие
На армяно-азербайджанской государственной границе с ночи до сих пор сохраняется относительное спокойствие, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, ВС Азербайджана открыли неприцельный огонь в направлении армянских позиций, дислоцированных в районе сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут Тавушской области.
Накануне вечером, 17 июля, на пресс-конференции в Иджеване представитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян подтвердил информацию о том, что на армянской стороне оказался неповрежденный израильский беспилотник SkyStriker, сообщает Радио Азатутюн.
«Да, я подтверждаю, однако не хочу раскрывать скобки, потому что в наши руки очень часто образцы азербайджанского вооружения или военной техники попадают самыми разными методами и способами, комментировать их и раскрывать скобки было бы неправильно», - сказал Ованнисян.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 пациентов
В Грузии за последние сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, десять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 18 июля в стране лабораторно подтверждено 1 018 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы, сообщает агентство «Новости-Грузия». Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Солдаты с COVID-19 помещены в Военный госпиталь Гори, их состояние удовлетворительное.
Общее число выздоровевших составляет 895. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 627 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 228.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 17 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 164,2 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 168,9 тысячи.
Парламент Грузии утвердил закон «Об электронных коммуникациях»
Парламент Грузии накануне, 17 июля, в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон «Об электронных коммуникациях» – теперь с целью выполнения решений регулятора Национальная комиссия по коммуникациям (GNCC) сможет назначать в компаниях специального управляющего.
За принятие законопроекта, инициированного GNCC, проголосовали 88 депутатов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Согласно поправками, временный управляющий будет назначаться в компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, на срок не более чем два года. Произойдет это в случае, если компания не выполнит решение комиссии по выплате штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан.
При этом управляющий будет обеспечивать только выполнение решения комиссии и для этого будет наделен неограниченным правом, вплоть до увольнения членов Наблюдательного совета или директоров телекоммуникационной компании. Права касаться долей компании у него не будет.
Комиссия указывает, что данный законопроект никак не связан со СМИ. Изменения об эффективных механизмах исполнения касаются только лиц, владеющих критической инфраструктурой, в частности мобильной и интернет-связью.
Принятию изменений предшествовали протесты телекоммуникационных компаний и неправительственного сектора. Они утверждали, что предлагаемые поправки противоречат Конституции Грузии. В итоге, инициаторы инициативы были вынуждены внести дополнительные изменения в предложенный законопроект после консультаций с бизнес-сектором.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника Грузии.
На встрече Пашиняна с Мишустиным была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.
В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что отношения между Арменией и Россией, которые носят союзнический и стратегический характер, развиваются планомерно,
«Между прочим, 2019 год был очень результативным, потому что впервые за всю историю отношений наших стран товарооборот превысил два миллиарда долларов, за 2019 год мы имели 14% роста. В январе-феврале этот темп продолжался, но в связи с коронавирусом, к сожалению, мы потеряли темп, но я уверен, что мы очень скоро восстановим его», - сказал армянский премьер.
Он также затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
«Наша встреча совпадает с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, Вы проинформированы, что пока неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую Вас об этом событии, про текущую ситуацию.
Я хочу подчеркнуть, что эти события происходят на фоне подстрекательства третьей стороны, и все еще нужно понять, кто, в чем и зачем заинтересован. Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим еще и этот вопрос», - подчеркнул премьер-министр Армении.
В свою очередь, председатель правительства РФ отметил: «К огромному сожалению, пандемия внесла коррекции в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией. Взаимный товарооборот, как Вы сказали, немного снизился по объективным причинам, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и для этого есть все предпосылки.
Что касается наших культурных, духовных, исторических связей с Арменией, то мы продолжаем все мероприятия, которые у нас намечены в этой сфере. Четыре свободы, которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза, они получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы зафиксировали».
В ходе встречи собеседники обсудили армяно-российское экономическое сотрудничество и представляющие взаимный интерес различные вопросы, сообщает Радио Азатутюн.
Эммануэль Макрон: Евросоюз переживает «беспрецедентный кризис»
В Брюсселе сегодня, 17 июля, открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза. Лидеры 27-ми государств ЕС попытаются согласовать совместный план восстановления экономик и бюджет союза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса, как отмечает «Международное французское радио», почти 1,8 триллиона евро - это беспрецедентная сумма в истории ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в Брюсселе «моментом истины» для Европы. Макрон оценивает ситуацию в ЕС как «беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере». Преодолеть этот кризис, по мнению французского лидера, поможет единую позиция по восстановлению экономики и достижению технологического, промышленного и экологического суверенитета Европейского союза. Эммануэль Макрон поделился этой точкой зрения с посетителями своего Твиттер-аккаунта:
Ломджария: Составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение
По заявлению Народного защитника Грузии Нино Ломджария, если в отношении президента Грузии будет осуществлена дискриминация по гендерному признаку, на это аппарат омбудсмена обязательно отреагирует. Таким образом Ломджария отреагировала на заявление администрации президента.
По словам Ломджария, критика со стороны общества для должностного лица является неотъемлемой частью обязанности проявлять терпение.
«Если Саломе Зурабишвили, как президент или верховный главнокомандующий, будет подвержена дискриминации по гендерному признаку, или в отношении нее будут сделаны заявления, таящие в себе поощрение дискриминации по гендерному или другому признаку, Народный защитник обязательно отреагирует, так же, как мы реагировали на заявления, сделанные, в том числе, в отношении действующих должностных лиц.
Что касается того, что вообще должностные лица зачастую подвержены в этой стране очень жесткой критике, агрессивным заявлениям и т.д., то это часть наших обязательств. Мы обязаны проявлять терпение и, соответственно, я думаю, что, может, ей и неприятна та или иная критика, однако это составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение», - заявила Ломджария.
На вопрос, прослеживаются ли признаки буллинга в отношении президента со стороны общества, Ломджария заявляет, что мандат Народного защитника не предполагает оценку этого.
- Для справки: администрация президента Грузии распространила заявление, в котором отмечается, что Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа.
В Минске состоялась встреча Никола Пашиняна с Александром Лукашенко
В Минске состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, президент Белоруссии тепло приветствовал премьер-министра Армении в Минске и коснулся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и решения проблем.
По словам Лукашенко, у Белоруссии и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе. «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, киргизы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет», - отметил Александр Лукашенко.
Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Пашинян выразил надежду на то, что совместная работа войдет в обычное русло, и встречи будут регулярными, сообщает Радио Азатутюн.
«Я знаю, что есть конкретные вопросы, которые особенно интересны для Беларуси, есть вопросы, которые особенно интересны для Армении. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами».
В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-белорусских отношений, обменялись мнениями о преодолении пандемии коронавируса и путях выхода из кризиса.
Премьер-министр Пашинян коснулся эскалации, развязанной противником на армяно-азербайджанской государственной границе, и представил подробности своему белорусскому коллеге.
Давид Залкалиани обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на азербайджано-армянской границе
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и новый глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. «Глава МИД Грузии еще раз выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации и отметил, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует», - сказано в сообщении.
В ходе беседы Залкалиани выразил надежду на то, что посредством международных механизмов, в частности при активном участии Минской группы ОБСЕ, удастся вернуться к процессу мирных переговоров и разрядить ситуацию. В дипведомстве добавили, что Залкалиани поздравил Байрамова с назначением на важный государственный пост. «Министры выразили готовность активно работать над углублением дружбы и стратегического партнерства, существующего между двумя странами», - сообщили в МИД.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июля отправил в отставку министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, который занимал эту должность 16 лет. Назначенный новым руководителем внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов ранее возглавлял Министерство образования страны.
- Увольнению Мамедъярова предшествовала резкая критика со стороны главы государства. Алиев указал, что дипломатическая деятельность страны могла быть более эффективной. Также он отметил, что 12 июля, когда произошла эскалация ситуации на границе с Арменией, он не смог найти Эльмара Мамедъярова на рабочем месте.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Артиллерийские обстрелы продолжились 13 и 14 июля. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
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